(Por Emilia Racciatti) En el marco de la tercera edición del Festival Poesía Ya!, Irene Gruss (1950-2018), Estela Figueroa (1946-2022) y Susana Thénon (1935-1991) serán homenajeadas a través de lecturas, charlas y performances en las que se celebrarán sus obras y la potencia de sus poemas como intervenciones sobre el mundo para interrogarlo y repensarlo desde la belleza.

La diversidad de propuestas, la extensión de días y la incorporación de sedes al festival que se celebrará del 3 al 12 de febrero amplifican la circulación de poesía contemporánea y la difusión de obras de autores y autoras fundamentales en el mapa de producción cultural de nuestro país, como las tres poetas que serán homenajeadas los próximos jueves, viernes y sábado.

Titulado "La dicha", el encuentro para retomar la escritura de Irene Gruss será el jueves 9, a las 17, en la Sala Federal del Centro Cultural Kirchner (CCK). Es presentado como una invitación a leer su poesía y reflexionar sobre la relevancia de su obra y contará con la participación de poetas como Alicia Genovese, Melina Varnavoglou, Osvaldo Bossi y Elena Annibali y la investigadora Lucía de Leone.

En diálogo con Télam, Genovese repasa su relación con Gruss y asegura que se trató siempre de "una conversación vivaz", que se inició cuando llegó al taller de Mario Jorge De Lellis. "Fue una conversación que nutría y al mismo tiempo despabilaba de cualquier inercia, nos decíamos a calzón quitado lo que pensábamos de aquello que leíamos, no solo los poemas propios sino la literatura de otros, la que circulaba o veíamos como indispensable conocer entonces", repasa.

La autora de "Allá lejos todavía" identifica recomendaciones de Gruss que fueron decisivas y recuerda ese vínculo marcado por el envío de cartas: "Fuimos muy compañeras en esa época y muy amigas. Nos peleábamos mucho, veníamos de mundos muy distintos, y nos teníamos muchísimo afecto. En la época de dictadura ya no nos veíamos tanto, la vida social estaba completamente alterada, y nos mandábamos cartas, ella vivía en Versailles, en provincia y yo en Constitución. No sé bien de qué hablábamos en esas cartas, pero era una alegría enorme recibir uno de esos sobres con frases escritas a mano sobre papel cuadriculado".

Genovese cuenta que estuvo varios años fuera del país y se fueron perdiendo en ese vínculo, pero al volver, la autora de "Una letra familiar" había dado "grandes saltos con su poesía" y cita libros como "El mundo incompleto" y "La calma".

"En esa época tuvimos discusiones fuertes sobre feminismo, en lo años 90 yo venía de leer mucha teoría feminista en EEUU, trabajaba con eso en mis primeros ensayos e Irene se negaba a que la leyese desde esa perspectiva. Eso cambió después. Estuvimos luego bastante alejadas, pero cuando nos encontrábamos cada tanto y con todo lo que habíamos cambiado ambas, el diálogo se retomaba sin problemas, era el mismo, nos reíamos mucho, la ironía de Irene era única y me obligaba a ser punzante. No es fácil tener un diálogo de igual a igual con una par, con Irene lo logramos, creo que hasta en los momentos en que estábamos distantes, adivinábamos lo que diría la otra", dice sobre la autora a la que homenajeará en estos días.

El viernes 10 la homenajeada será la santafecina Estela Figueroa, fallecida el 11 de agosto de 2022, y la sede será la Cúpula del Centro Cultural donde se leerán textos a propósito de Figueroa, se proyectarán algunos de sus collages y se leerán poemas suyos.

De esta actividad, participará el escritor, poeta y periodista Osvaldo Aguirre, quien asevera que la diversidad de esta convocatoria "es una forma hermosa de reconocimiento, que se corresponde muy bien con la historia de la recepción de su obra: desde su primer libro, 'Máscaras sueltas', hasta 'El hada que no invitaron' se suceden lectores de distintas generaciones y en los últimos años hay una ampliación muy importante en ese sentido, su obra se lee por ejemplo en talleres de poesía, sale del pequeño circuito de enterados o del ambiente, y es lo mejor que puede pasarle".

Aguirre reconoce que la poeta "se mantuvo distante de los ciclos de lecturas, de los festivales, del ambiente poético en general", pero recuerda que "leyó una vez en la Feria del Libro de Córdoba, presentó 'La forastera en Rosario'; cerró una edición del Festival de Poesía de Rosario junto con Juana Bignozzi y tuvo alguna otra presentación fuera de la ciudad de Santa Fe".

"Esa reticencia no significa que no le interesara ser leída. Al contrario, siempre fue muy atenta a los comentarios que recibía y a las reseñas que se escribían sobre sus libros. Tampoco quiere decir que fuera una solitaria o que viviera retirada. Estela y su obra estuvieron sostenidas en una red de afectos muy fuerte, en primer lugar en Santa Fe: Juan Manuel Inchauspe, Enrique Butti, José Luis Pagés, Marilyn Contardi, entre otros escritores, fueron sus interlocutores y, sobre todo, personas a las que Estela quería. Esa red de afectos está además muy presente en sus poemas", resalta el poeta que compartirá ese homenaje con Selva Almada, Andi Nachón, Gabby de Cicco, Juan Fernando García, Beatriz Vignoli, Inés Kreplak, Natalia Leiderman, Carlos Battilana, Clara Muschietti y Patricio Foglia, entre otros.

El sábado la homenajeada será Susana Thénon y la dramaturga y actriz Maruja Bustamante será central, ya que es la directora de "Divertimento en T mayor", la "Performance poética. Celebración vocal. Visita inesperada. Música para los ojos. Pasión para la razón" que retomará a esta poeta argentina.

"Un día me llamó Gaby Borrelli y me ofreció hacerle un homenaje a Thénon. Me dijo que tal vez no era una poeta que me encantara pero la verdad es que yo amo la poesía y siendo así no puedo no amar a Thenon", cuenta Bustamante sobre cómo se gestó esta performance.

La actriz, directora, performer, dramaturga y docente dice que "hay un lado de Thénon del respeto por la música, por lo que se manifiesta de forma abstracta y no con palabras" que dialoga con ella. "Yo que lleno todo de palabras e imágenes, envidio tal vez el don de hacer música", sintetiza.

Por eso explica que se propuso "resaltar lo vocal y coral que hay en algunos de sus poemas. Esa intención por cantarlos que tal vez ella tenía" que lo que le "baja al leerla y conocerla por fotos y escritos", expresa.

La cita para ver esta performance, protagonizada por Jorge Thefs, Florencia Bergallo y Pato Villanova, es el próximo sábado a las 17 en la Sala Herradura del CCK.

Estas convocatorias proponen volver a leer las obras de las tres poetas pero a ¿qué poemas o libros de ellas suelen volver Genovese, Aguirre y Bustamante?

"Siempre vuelvo al primero 'La luz en la ventana', que Irene tardó tanto tiempo en publicar y que es muy contundente, no hay que perdonarle nada de lo que usualmente se les perdona a los primeros libros. Vuelvo porque lo escribía y rescribía en la época en que la conocí, cuando ella todavía tenía muy acentuado ese temblor de la inseguridad con la escritura, que nunca se pierde del todo, pero entonces se jugaba algo más, un ser o no ser con la poesía. Eso rondaba en ella mientras lo escribía y es algo que me conmueve de ese primer libro del que podría citar poemas antológicos como 'Era lo que Diana más temía...'. Otro poema que siempre se me aparece es 'Mientras tanto' que formó parte de 'El mundo incompleto', dice Genovese.

Mientras que Aguirre dice que el que más retoma de Figueroa es "La forastera" pero resalta que hace poco releyó "A capella", el libro anterior, y le pareció "igualmente intenso y movilizador". Y también cita la revista del taller literario que la poeta coordinó en la cárcel de Las Flores, y la define como "un ejemplo superior de lo que se puede lograr con la escritura en ámbitos de encierro".

"Esa revista -salieron por lo menos tres números- debería reeditarse, lo mismo que los textos narrativos, las entrevistas con pintores santafesinos y los artículos de Estela que quedaron dispersos en el suplemento literario del diario El Litoral -donde colaboraba- y en la revista La Ventana, entre otras publicaciones", subraya el autor de libros como "Campo Albornoz" o "Lengua natal".

En ese recorrido por la obra y las características de la poeta, Aguirre recupera una anécdota: "Otro aspecto que destacaría para la ubicación de Estela es que ella también, como era casi de estilo entre los escritores santafesinos y no solo santafesinos, visitaba a Juan L. Ortiz en Paraná; pero ella reparó más bien en Gerarda Irazusta, la mujer de Juan L., totalmente oculta detrás de la figura del poeta. Quiero decir que lo que le parecía interesante era más Gerarda que el mito de Juan L., y creo que esa atención dice mucho de la mirada de Estela".

Bustamante también tiene un poema de Thénon al que vuelve, La Ova completa, sobre todo por el impacto de la línea que dice "Filosofía significa violación de un ser viviente".

Poesía Ya! será una oportunidad para retomar sus obras pero también para presentarlas ante nuevos lectores. (Télam)