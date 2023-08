Con la publicación de "Esta no soy yo", Liliana Viola culmina el relanzamiento de la obra de Aurora Venturini, una colección que hasta ahora se compone de ocho títulos de los cuales uno fue inédito -"Las amigas"-, y anticipa que quiere publicar al menos otras dos novelas, mientras avanza en el estudio del corpus que incluye poesía, textos de crítica, biografías, ensayo y ficciones.

En el terreno de la narrativa, Viola adelanta que "hay algunos libros que Aurora publicó antes y que deben volver a ser publicados", como el caso de "Las Marías de los Toldos" y "Nanina, Justina y el Doctor Rorschach". "Son dos novelas que tienen que salir a la luz porque son muy buenas y hablan de otra Venturini". Hay otras que están por verse, aunque estima que algún día verán la luz unas cuatro novelas más de la autora de las que circulan hasta ahora.

"Aurora tiene un cantidad increíble de libros, no todo es publicable, tal vez todo sea para que vaya a una universidad o a bibliotecas para que pueda ser estudiada. Sin duda hay que trabajar con ese archivo", dice. Mientras tanto, está trabajando con Ariel Schettini en una antología de poesía y también "seguramente trabajemos con algunas de sus traducciones que son traducciones teóricas, biográficas y delirantes, son textos teóricos, es otra Aurora Venturini que no se parece en nada a la de la narrativa".

Precisamente en ese terreno de la teoría y las lecturas se mete un poco la biografía "Esta no soy yo" porque recupera lecturas y préstamos que Venturini tomó de otros autores para construir su literatura y la escritora que quería ser. "Es una lectora muy culta que ha elegido sus madrinazgos y padrinazgos y eso rompe con el mito de una escritora vieja loca, sobre todo porque la hemos conocido vieja, que tiene una infancia horrible y que entonces con ese material arma su elenco de monstruos".

Se refiere a que la escritora se influyó en tradiciones y autores de donde tomó elementos para construir relatos, más allá de su experiencia biográfica, sobre todo en lo familiar que poco coincide con el relato de sus hermanas, por ejemplo. "El primer día que la que la conocí me llenó de libros que había escrito sobre otros autores y entonces ahí me encuentro que tiene una traducción y biografía delirante de Lautréamont; otra de Villon, el primer poeta maldito de la Edad Media; que traduce y recrea los versos de Rimbaud".

Luego, agrega Viola, "ella dice que estuvo viviendo con Violette Leduc (una escritora francesa). Yo no sé si estuvo un día de visita o si realmente estuvo viviendo, no tenemos pruebas de eso pero sí tenemos pruebas de que hay un parentesco fundamental entre esas dos literaturas. Venturini quiso ser una narradora maldita, basándose en los poetas malditos".

¿Qué leer de Venturini? Las recomendaciones de su albacea

Consultada por las lecturas claves para entrar al universo de la escritora platense, Viola responde: "Sin dudas, 'Las primas' es un libro llave. No sé sí es el mejor libro, mucha gente piensa que sí, yo a veces también pienso que sí, pero es un libro llave porque es perfecto. Está totalmente calibrado entre el bien y el mal, entre lo grotesco y lo no grotesco. Y aparte el universo Venturini está en todo su esplendor porque con ese libro ocurrió un milagro, justo lo mandó al premio, ganó, sinceramente, no creo que habría premiado otro Venturini de no ser 'Las primas' . Es un libro que te alucina, te llama la atención, podés odiarlo pero tenés que odiarlo con todo".

En segundo lugar, propone "Nosotros los Caserta". "Es un libro que escribe mucho antes y es el más querido por ella. Lo escribe en 1969 y viene a ser la contracara de 'Las primas'. Es más complejo de leer, pero también es más literario y más jugado. Mientras en 'Las primas' es una minusválida en 'Nosotros los Caserta' es una superdotada. Lo interesante es que aparece la política porque construye un personaje gorilísima, desagradable. Y ese personaje es el que le da una escena erótica, la única que he encontrado hasta el momento en Venturini y es una escena lésbica, así que tiene bastantes ingredientes como para leerlo".

Por último, "Los rieles", la última novela de Venturini, que escribe a partir de un accidente, ya siendo mayor. "Ahí vuelve Aurora Venturini con todo su esplendor, esa Venturini que entrelaza verdad, ficción, ilusiones, lo que le hubiera gustado ser y sus creencias... porque era esotérica, religiosa, masónica, etc, etc etc. Ahí lo mezcla todo"

"'Los rieles' -explica- es una novela con mas tintes autobiográficos, la escribe cuando se rompe la cadera y describe una delirante lucha entre el diablo y el cura amigo para salvarla del infierno. Pero, sobre todo, tiene una cantidad de capítulos increíbles donde va escribiendo la vida cotidiana en los centros de rehabilitación, la relación con los médicos, la relación con enfermeras, la vejez en manos de otras personas y eso, realmente, es un hallazgo increíble". (Télam)