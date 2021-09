En su libro "Todo sobre tu vulva", Tati Español aborda la sexualidad como centro de disfrute de las mujer, algo negado a lo largo de la historia, que llevó a la culpa, el abuso físico y psicológico.

En diálogo con Télam, la autora asegura que "el silencio es la mayor herramienta del patriarcado".

- T: La historia que detallás sobre las "no investigaciones" sobre la vulva y el clítoris como centro de placer son realmente escalofriantes. ¿Por qué considerás que hay tan poca bibliografía sobre el tema?

- Tati Español: Porque el silencio es la mayor herramienta del patriarcado. Lo decimos siempre las feministas, no? "Lo que no se menciona, no existe". Es mucho mas fácil decir que la mujer es complicada, que su sexualidad es más rebuscada e inventar una pastilla, chip, o tratamiento para elevar el deseo sexual, que informar.

MIRÁ TAMBIÉN La infancia como protagonista: lecturas en las escuelas y nuevas conversaciones con los más chicos

La información nos libera, nos da aire, nos da explicaciones, nos da poder, el poder de entendernos y conocernos, un poder que nos han arrebatado de las manos.

- T:¿Cómo creés que se puede recuperar la mujer o personas con vulva ante una historia tan larga de ignorancia.

- T.E: Creo que la forma de nuestra genitalidad o su ubicación no tuvieron nada que ver con la negación de estudio. Habíamos viajado a la luna, sabíamos como funcionaba un átomo y se había construido una bomba nuclear, antes de que la ciencia estudie y enuncie la forma del clítoris.

Son los intereses de sometimiento y uso de nuestro cuerpo como herramienta reproductiva lo que destruyeron la posibilidad de su estudio.

MIRÁ TAMBIÉN La ficción se nutre del universo de la infancia para narrar las dimensiones de la dictadura militar

Esta destrucción creo que solo puede derribarse con información, con la palabra, hablando, escuchando, leyendo, participando de actividades, difundiendo conocimientos. Y entendiendo que la sexualidad es un área más de nuestra salud integral, y es un espacio donde el machismo, el patriarcado y el capitalismo trabajan sin cesar.

- T:¿Cuáles son los temas que más aparecen en los talleres donde abordás el tema de la masturbación y el placer de la mujer?

- T.E: El miedo, la culpa, la falta de educación sexual, de conocimiento. La educación, y por sobre todo las violencias que hemos vivido a medida que crecimos. El tema más recurrente es el abuso, físico, psicológico. No hay talleres donde no terminen la gran mayoría contando que pasaron por una situación violenta o abusiva respecto a la sexualidad, así sea en la infancia, adolescencia, o adultez, de parte de familiares, extrañes, novies, o parejas.

- T: ¿Cómo es la experiencia en los talleres con varones?

- T.E: Los pocos que vienen generan una dinámica super interesante donde me encargo de contarles lo mismo que en los talleres de personas con vulva o socializadas como mujeres. Y les pido que traten de pensar si eso fuese al revés, que es lo mismo que les digo a los que critican que hablemos en lenguaje inclusivo: qué sentirías si todo el tiempo te hablaran en femenino, si tu historia no estuviese en los libros, si la historia de resistencia y la oficial fuera la de las mujeres, que sentirías?

Al principio del taller les muestro testimonios de violaciones, abusos, acosos, malos tratos en las relaciones de sexualidad, violaciones en el marco de la pareja, algo que no hablamos nunca y pasa un montón. Les muestro encuestas de los porcentajes de acoso callejero, exhibicionismo con las que convivimos las mujeres. Es un pantallazo de realidad para que vean que esas son las personas con las que se relacionan sexualmente, estas somos nosotras. Para muchas de nosotras la sexualidad es un espacio que no es seguro, que no fue seguro durante mucho tiempo, entonces, por más que sean un amor y deconstruidos, nosotros tenemos una mochila muy difícil de sacar, y por otra parte también hablamos de que a la vez que tienen su pequeña historia, su mochila.

- T.: ¿Qué otros aspectos se trabajan en estas charlas con varones?

- T.E.: Se arma un clima de tratar de entender el cuerpo, que conozcan nuestra anatomía, para que durante el encuentro sexual se hagan las cosas con un poco más de tranquilidad explorando el cuerpo entero. No doy tips, porque somos todes distintes, no queda más que hablar, trato de mostrarles que venimos haciendo un camino de deconstrucción y de trabajo personal en muchas áreas incluida la sexualidad, y que ellos deberían seguirnos el ritmo y armar sus propios espacios.

Creo que todos los problemas que hay en el marco de la heterosexualidad tienen que ver con que llevamos siglos de lucha. Ellos todavía no se pueden poner una pollera en paz, y nosotros luchamos por usar pantalones, creo que pasa por ahí que se despierten y reconocer que si el 95 por ciento de nosotras fue acosada es porque un porcentaje muy alto de varones que conocen haya estado en estas situaciones.

A muchos les van cayendo fichas, se van dando cuenta de cosas horribles que hicieron en el pasado, se van arrepintiendo, he hablado con pibes que vinieron al taller y meses después me escriben para contarme que le escribieron a una ex para pedirle perdón, y hay chicas que mandaron a sus novios y están muy contentas con los resultados. (Télam)