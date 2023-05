Más de 40 fotografías que integraron el por entonces polémico y provocador libro de la cantante Madonna "Sex", que editó junto con su álbum de estudio "Erótica" y que incluía icónicas imágenes tomadas por el fotógrafo Steven Meisel, serán subastados por la casa Christie's el próximo 6 de octubre en Nueva York.

Las celebraciones por el 30 aniversario de aquel icónico libro publicado en 1992 comenzaron en octubre pasado con una reedición del mismo, y continuarán con la subasta el próximo octubre, noticia que comunicó la propia cantante en sus redes sociales.

"Hace treinta años publiqué un libro llamado 'Sex'. Además de fotos de mí desnuda, había fotos de hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres y yo besando a todos. También escribí sobre mis fantasías sexuales y compartí mi punto de vista sobre la sexualidad de una manera irónica", escribió en su Instagram la reina de la música pop, junto con el anuncio de la venta.

Aquel mítico ejemplar, que fue publicado un día después de que Madonna lanzara su quinto álbum de estudio en octubre de 1992, estuvo durante tres semanas en la cima de la lista de los más vendidos del New York Times.

MIRÁ TAMBIÉN La muestra Japón de Facundo de Zuviría remite a un mundo anclado en el pasado

"Madonna x Meisel. Las fotografías de Sex" se titula la subasta por la que Christie's sacará a la venta 40 de esas fotografías de manera individual, tomadas por el fotógrafo que lanzó a la fama a muchas de las supermodelos de los 90, y que trabajó con Madonna en esta suerte de catálogo de fantasías sexuales.

Considerada una de las cantantes más icónicas y exitosas de todos los tiempos, autora de mega hits como "Like a virgin", "La isla bonita", "Ray of light", "Music" y "Hung up", Madonna Louise Veronica Ciccone agregó una apostilla a su entrada de IG donde contaba acerca de la subasta, con una reflexión sobre lo que simbolizó aquel libro y cómo empoderó sexualmente -en sus palabras- a toda una nueva generación de estrellas.

"Me llamaron puta, bruja, hereje y diabólica. Ahora, Cardi B puede cantar sobre su coño, Kim Kardashian puede aparecer en cualquier portada enseñando el culo y Miley Cyrus puede acabar como una bola de demolición. De nada, perras", escribió la intérprete de "Like a virgin".

Se estima que las imágenes costarán, cada una, entre 50 mil y 300 mil dólares -informó Christie's mediante un comunicado- y una parte de las ganancias de la venta serán donadas a Raising Malawi, una fundación creada por la propia cantante estadounidense para asistir a niños y niñas de ese país -uno de los más pobre del mundo- donde adoptó justamente a cuatro de sus hijos.

MIRÁ TAMBIÉN Cómo narrar el horror de la Shoah: fotografías y objetos que se proponen contar lo irrepresentable

"Sex" sigue siendo el libro de mesa (Coffee Table Books) mejor y más vendido de todos los tiempos mientras que en 2022, el director creativo de Madonna y Saint Laurent, Anthony Vaccarello, marcó el 30 aniversario con una reedición por primera vez del famoso libro con 800 copias de edición limitada y una exhibición en Art Basel, Miami.

En palabras de Darius Himes, director de Fotografía de Christie's, "la energía al rojo vivo que emitió Madonna en los 90 se inmortalizó a través de las fotografías de Steven Meisel, quien sabía cómo capturar el encanto y la sexualidad de la reina del pop de una manera que no tenía rival" y añadió que "ha quedado claro es cuán verdaderamente icónicas siguen siendo esas fotografías".

Antes de la subasta, una selección de las fotografías se exhibirán al público en Londres (del 23 de mayo al 2 de junio) y en París (del 27 de junio al 6 de julio) para finalmente aterrizar en Nueva York, donde se exhibirán del 30 de septiembre hasta el 6 de octubre, día que se concretará la subasta a las 15 (hora de Argentina). (Télam)