Escritores mundialmente reconocidos y que lideran los rankings de más vendidos como Margaret Atwood, Stephen King y Neil Galman respaldaron en Twitter a Chelsea Banning, una autora norteamericana que contó que solo dos personas habían asistido a la firma de su primera novela y lograron reconfortarla con experiencias y mensajes alentadores sobre qué tan áridos pueden ser los comienzos de una carrera literaria.

Banning llegó a Pretty Good Books en Ashtabula, Ohio, el fin de semana para el evento de lanzamiento de su primera novela, "Of Crowns and Legends" y esperaba que la mayoría de las 37 personas que habían confirmado su asistencia se presentarían. Pero solo aparecieron dos personas, sus amigos. "Un poco molesta, honestamente. Y un poco avergonzada", twitteó.

Al rato, recibió respuestas y comentarios de varios de gran renombre. "En mi primera firma de Salem’s Lot tenía un cliente. Era niño gordo que dijo: 'Oye amigo, ¿sabes dónde hay algunos libros nazis?'", le contó King sobre su primer era vez.

"Únete al club", escribió Atwood. "Hice una firma a la que nadie vino, excepto un tipo que quería comprar cinta adhesiva y pensó que yo era la que podía ayudarlo".

"Terry Pratchett y yo hicimos una firma en Manhattan para Good Omens a la que nadie acudió. Así que estás dos encima de nosotros", le escribió Gaiman.

2Una vez me senté frente a la librería del centro comercial para una firma", escribió el autor de novelas policiales Linwood Barclay. “Nadie se detuvo, hasta el final, cuando un viejo se detuvo, me miró, miró los libros, me miró, se acercó y me preguntó: ‘¿Aquí venden banderas?’".

Con el correr de las horas el tuit de Banning se convirtió en viral y, además, en un compendio de experiencias divertidas sobre como grandes autores vivieron sus primeros "fracasos".

La cálida respuesta que recibió conmovió a Banning y además, generó un boom de ventas de su novela que, desde entonces, recibió casi 500 pedidos de copias digitales de su libro y se disparó en las listas de Amazon.

(Télam)