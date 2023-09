El escritor y bestseller norteamericano Stephen King, que cuenta desde hace años con cierta capacidad para vislumbrar el futuro e imaginar escenarios terroríficos, se pronunció sobre la huelga que afecta a Hollywood al solidarizarse con los guionistas afectados por el uso de inteligencias artificiales usadas para escribir historias aunque confesó que, en materia de literatura, no teme al impacto de la tecnología.

En el marco de una entrevista concedida a la Revista Rolling Stone para divulgar su última novela, "Holly", escritor de Maine advirtió que las inteligencias artificiales imitan y copian, no son capaces de demostrar originalidad, y que un guion escrito por un algoritmo es aburrido.

"Me resulta muy, muy difícil de creer que la IA (hasta que alcance una sensibilidad real, lo cual aún está muy lejos) pueda escribir algo", sostuvo el escritor.

"He leído poemas escritos por Inteligencias Artificiales que eran del estilo de, por así decirlo, William Blake, y tienen algunas cosas similares, pero no es lo mismo. Con los guiones pasa lo mismo. Ni siquiera están cerca del escritor. Es como la diferencia entre Budweiser y una cerveza genérica: ambas te provocan un ligero hormigueo al tomarlas, pero no es lo mismo", comparó King.

Desde hace meses, los escritores del sindicato WGA están en huelga en respuesta a los nuevos contratos de la Alianza de Productores de Hollywood, quienes señalan la implementación de Inteligencias y otras tecnologías para reducir la presencia de escritores en diversas producciones.

Los actores, por su parte, protestan por la utilización de su imagen por IA, una operación que los dejaría fuera de la potestad de su propia imagen.

No es la primera vez que King se refiere el tema. En un ensayo publicado hace diez días en el sitio The Atlantic, estableció una postura abierta a la IA dando a entender que es necesario el paso del tiempo para saber cómo afectará a las sociedades.

“¿Prohibiría la enseñanza (si esa es la palabra) de mis historias a la inteligencia artificial? Ni aunque pudiera”, deslizó el autor de El resplandor. (Télam)