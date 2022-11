Por estos días, la escritora y periodista Sonia Santoro participa de la 36° Feria Internacional del Libro de Guadalajara que se desarrolla hasta el próximo domingo con dos novelas orientadas a niños, niñas y adolescentes, cuyas ficciones se meten en temáticas tan potentes como urgentes, desde la violencia de género hasta el pasaje de la niñez a la adolescencia en un mundo hiperconectado.

Sonia Santoro estará el próximo sábado a las 17 en la feria más importante de México para firmar ejemplares de sus dos libros más recientes que publicó en México la editorial Edelvives: "Mariposas de río" y "Nadie tiene que saberlo". "Tengo muchas expectativas de encontrarme con lectores y lectoras de mis libros, poder escucharlos, verles las caras, creo que esa es la mayor potencia porque cuando escribís para esas edades sabés que estás sembrando una semillita para que sigan amando la literatura cuando sean mayores", dice a Télam en los días previos a lo que será su primera participación en la feria de Guadalajara.

Además de escritora, Santoro es licenciada en Comunicación especializada en género y escribe en el diario Página12. Esa realidad impregna también sus ficciones donde activa dos sentidos, por un lado, la buena lectura, por el otro el compromiso desde una perspectiva de derechos, igualitaria e inclusiva. "Al escribir nada de lo que pasa alrededor me es ajeno", asegura.

"En el caso de 'Mariposas de río' quise explorar qué le pasa a una nena cuando pierde a una amiga asesinada por su novio, qué preguntas se hace, qué deja de hacer o vivir, cómo sigue adelante. La violencia de género es un tema que he abordado de mil maneras desde el periodismo pero curiosamente no desde esta perspectiva. Tal vez escribir ficción me permite completar o tener una visión más compleja de este fenómeno que nos atraviesa a todas", reflexiona.

MIRÁ TAMBIÉN A 20 años de su muerte, el libro Klemm reconstruye vida y obra del ícono pop argentino

En "Mariposas de río" la autora construye una trama que se ubica en el año 2015, en pleno momento del movimiento #NiUnaMenos cuando se dan a conocer una serie de femicidios de chicas muy jóvenes. ¿Qué diálogos establece ese contexto de violencia que vive día a día nuestro país con el de México? "El diálogo es muy íntimo", sostiene Santoro, al tiempo que asegura que "hay temas que son universales y nos conmueven más allá de nuestro lugar de nacimiento".

Se refiere a que "la violencia contra las mujeres y niñas es un fenómeno extendido en el mundo entero, con sus particularidades, por supuesto. México es un país atravesado de muchas violencias, entre ellas la violencia de género que adquirió relevancia mundial cuando se conocieron los altísimos casos de femicidios en Ciudad Juárez"

Por otro lado, la periodista llega México para firmar ejemplares de su último libro "Nadie tiene que saberlo", que todavía no se editó en Argentina pero pronto se podrá conseguir en la plataforma bookmate.com. "Es básicamente una historia del pasaje de la niñez a la adolescencia", adelanta sobre este libro que escribió inspirada en sus dos hijos varones. La novela se ubica en el "verano en la vida de un chico que está en la preadolescencia al que lo castigan sacándole la play y las 'pantallas'".

Orientada para niños y niñas mayores de diez años, la novela aborda "la historia de sus enojos con sus padres y el mundo entero por eso pero también el descubrimiento de que se pueden hacer otras cosas divertidas por fuera de las pantallas, aunque se las extrañe. Sus padres lo obligan a ir a una colonia de vacaciones y le entregan un diario para que se desahogue. El en principio odiará esas opciones pero con el paso del tiempo se dará cuenta que no están tan mal y que le deparan algunos encuentros inesperados", resume. (Télam)