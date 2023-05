(Por Mercedes Ezquiaga) El furor por las muestras inmersivas no cesa y llegó la hora de Leonardo da Vinci: la exposición "Da Vinci il Genio", que invita a adentrarse en la vida, obra y pensamiento del genio renacentista a través de salas envolventes, hologramas, música, tecnología 3D, réplicas de obras y reconstrucciones de sus inventos se inaugura el 16 de junio en el Complejo OH! Buenos Aires (ex Buenos Aires Design).

Esta misma exposición, creada por el galardonado estudio de Florencia Art Media Studio, una institución italiana que diseña muestras y espectáculos multimedia, se inauguró por primera vez en Milán, con motivo de los 500 años de la muerte del autor de "La Gioconda" y desde entonces -con algunas ligeras variantes- viajó por Alemania, Suiza, Finlandia, Portugal, China, Corea y Nueva Zelanda, entre otros sitios del mundo.

"El primer desafío fue crear una visión contemporánea de este artista que vivió hace más de 500 años y poder acercarlo a un público joven. Y el segundo reto fue abordar no solo el Leonardo más conocido -el de la pintura, los inventos y los estudios anatómicos- sino también el menos conocido, con sus estudios sobre arquitectura, perspectiva, geometría y corrientes de agua", dice a Télam Vincenzo Capalbo, del estudio italiano Art Media, que organiza la muestra.

Este estudio creativo con sede en Florencia, integrado por arquitectos, cineastas y desarrolladores multimedia que en sus trabajos combina la tecnología con lo narrativo y teatral, diseñó la muestra que llegará a Buenos Aires, un recorrido inmersivo por la vida y obra de Leonardo, que califican de "edutainment", una combinación entre lo educativo y el entretenimiento.

La muestra se estructura a través de un recorrido dinámico y sensorial por varios espacios, que comienza con un holograma de Leonardo que le habla directamente al visitante, una galería de pinturas, con sus creaciones más conocidas, la sala inmersiva 360 que constituye el corazón del proyecto, una sala de espejos y de realidad virtual, además de una sala especial dedicada a "La última cena", donde una de las piezas más famosas de Da Vinci en tamaño monumental, y otra a los inventos.

Sin importar a la ciudad a la que viaje, "el concepto de la exposición es siempre el mismo -detalla Capalbo-, hay una primera parte didáctica, una parte más espectacular, con la sala inmersiva y una parte más lúdica, como la sala de realidad virtual", además de que resaltó la expectativa que generan sus inventos, "reproducciones en madera realizadas por un artesano italiano a partir de los dibujos de Leonardo, máquinas de guerra, máquinas voladoras", muchas de ellas que Da Vinci solo llegó a volcar en papel pero nunca pudo concretar de manera física.

La Mona Lisa y su misteriosa sonrisa amplificada en un tamaño monumental, el hombre de Vitruvio iluminado con neones de fondo, réplicas de la veintena de obras que este genial artista florentino realizó en vida y un holograma de Leonardo -interpretado por un actor- que le habla al público para contarle detalles de su pasado son algunas de las paradas visuales conforman el itinerario de "Da Vinci: Il Genio".

Si bien Leonardo (1452-1519) trascendió ampliamente por sus pinturas, su faceta de artista no fue más que una de las múltiples habilidades que demostró en vida: curioso y ávido observador, estudió de manera autodidacta ingeniería, arquitectura, ecología, música, óptica, botánica, urbanismo, física, biología, poesía, ciencia y, por sobre todo, la naturaleza.

Leonardo es considerado un polímata y en ese sentido, fue una típica figura del Renacimiento, una época que pensaba en una formación del ser humano que abarcara sabiduría sobre diversos campos y disciplinas. Fue en el taller de Andrea del Verrocchio, que, como aprendiz, conoció las bases de la química, la metalurgia y la mecánica, así como diversas técnicas artísticas.

Da Vinci es considerado el mayor exponente del hombre del Renacimiento por sus múltiples intereses e incursiones y aunque se destacó como un brillante inventor e ingeniero mecánico -se pasó la vida ideando máquinas de todo tipo, artilugios mecánicos y ópticos y proyectando edificaciones, iglesias, jardines y ciudades-, muchos de los inventos que desarrolló en sus cuadernos nunca llegaron a ser materializados en la práctica.

La muestra que llegará a Buenos Aires buscará contar su historia en un lenguaje contemporáneo, incluyendo a Leonardo en persona, en forma de holograma, contando sobre su vida en las colinas de Vinci y su mudanza a Florencia donde se formó como pintor hasta la madurez artística que consiguió en Milán.

Concebida como un museo virtual, la galería de pinturas reunirá todas las obras creadas por Leonardo -como La Gioconda, La dama del armiño, Anunciación, La Virgen de las rocas- reproducidas a escala 1:1 para conformar un itinerario visual por su creatividad.

La fascinación de Leonardo por el vuelo de las aves -un tema que estudió desde su juventud- se podría apreciar en una sala de paredes espejadas, donde se verán en 3D las reconstrucciones de sus máquinas voladoras, como el ornitóptero, la hélice, el paracaídas y otros inventos, además del primer paisaje que dibujó de la casa donde nació en Vinci.

"La muestra intenta destacar que Leonardo fue único en la historia del arte: un artista polifacético que no sólo fue pintor sino también, ingeniero, arquitecto, científico, matemático y mucho más. Representa a la persona que cambió el arte occidental, el hombre nuevo del Renacimiento. Hemos intentado contar todo lo que Leonardo fue, uno de los mayores genios de la humanidad", aseguró Capalbo.

La mayor expectativa estará en la sala inmersiva, una experiencia en 360, con un sistema de multiproyección sincronizada en la que cautivantes imágenes, junto con música y sonidos, recorren las paredes y el techo, para sumergir a los visitantes "en el extraordinario estilo de Leonardo: su mente, sus obras, sus dibujos y sus inventos".

El recorrido concluye con la sala dedicada a "La última cena", una reproducción virtual, a tamaño real, de aquella famosa pieza, para sentirse por un ratito en el convento dominico de Santa Maria delle Grazie, en Milán, donde Leonardo pintó entre 1491 y 1498 el famoso fresco.

Sin importar el paso del tiempo, la figura de Leonardo -el polímata, el sabio, el pintor, el inventor, el vegetariano, que escribía de manera espejada- sigue generando magnetismo. ¿Por qué? "Mucha gente nos hace esta pregunta y la respuesta que siempre damos es que Leonardo era único en la historia de la humanidad. Era un hombre con talento, autodidacta, con sed de conocimiento e intereses que abarcaban todos los campos del saber. Esto le llevó a ir más allá de los límites de su época, por lo que se le considera un genio", señaló el integrante de Art Media Studio.

Y prosiguió: "Leonardo era hijo ilegítimo, nunca conoció a su madre, no había estudiado, no sabía latín, que era la lengua en la que se escribían los libros en la antigüedad, él mismo se describía como un hombre sin "letras", pero eso no lo detuvo. Al contrario, a pesar de ello se convirtió en uno de los mayores genios de la historia. Por eso aún hoy Leonardo, este hombre asombroso, representa a uno de los artistas más estimados y sigue representando no a un genio, sino a 'el genio'", concluyó el italiano Vincenzo Capalbo.

La muestra abrirá sus puertas al público el 16 de junio en el Complejo OH! Buenos Aires (ex Buenos Aires Design), Avenida Pueyrredón 2501. Entrada general: 4.000 pesos, a la venta a través de www.passline.com. (Télam)