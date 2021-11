Con el regreso de las subastas presenciales en Nueva York tras más de un año de pandemia y subastas virtuales, la semana próxima será la prueba de fuego para medir el mercado del arte que en este tiempo incorporó un nuevo público, y tendrá como broche de oro la subasta de la colección Macklowe valuada en 600 millones de dólares, la más cara del mundo que sale al mercado.

Durante estos días, las principales casas de subastas con sede en Nueva York pondrán a la venta obras de artistas muy emblemáticos y de proyección internacional, como Frida Kahlo, Alberto Giacometti, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne y Mark Rothko, por nombrar a los consagrados, a firmas muy pujantes en las tendencias del último tiempo, como Banksy, Beeple o Jean-Michel Basquiat.

Para las grandes casas de subastas como Christie's y Sotheby's, "el mercado del arte está floreciendo" y "rara vez el mercado del arte se ha portado tan bien", consigna la agencia AFP a propósito del anuncio de la pujante subasta de la colección Macklowe, la cual impulsará las ventas presenciales de otoño en Nueva York ante compradores "con muchas ganas de gastar tras la pandemia".

Las ventas comenzarán el lunes 15 de noviembre con un estimado de recaudación de más de mil millones de dólares en una semana para las distintas subastas, lo que representará "la temporada más importante desde 2015", un año récord, según dijo a esa agencia francesa la presidenta y jefa mundial de ventas del departamento de bellas artes de Sotheby's, Brooke Lampley.

MIRÁ TAMBIÉN Haidu Kowski: La violencia está implícita en nuestra generación

La especialista también destacó que "a lo largo de la pandemia, hubo una gran demanda de nuestros compradores, que no estaban experimentando el mismo nivel de oferta al que estaban acostumbrados". Si se tienen en cuenta las cifras comparativas, durante el primer semestre de 2021 las ventas aumentaron un 13% en comparación al mismo período de 2019.

Según los expertos, la crisis sanitaria mundial no impactó negativamente en las grandes fortunas ni apagó "la sed de los compradores", cada vez más de Asia y coleccionistas más jóvenes. Christie's, informó que el 30% de sus clientes son nuevos, y el 31% de ellos son millennials. "La gente ha adquirido la costumbre de pasar mucho más tiempo en sus casas, con sus obras de arte. Miran las paredes y reflexionan sobre lo que quieren agregar a su colección", decía Emily Kaplan, especialista de arte contemporáneo en Christie's, citada por AFP.

Click to enlarge A fallback.

La oferta de Nueva York, uno de los pilares centrales del mercado, estará representada por el primero de los dos lotes que salen a la venta de la Colección Macklowe de arte moderno y contemporáneo (siglo XX y XXI), propiedad del ex matrimonio de desarrolladores inmobiliarios Harry y Linda Macklowe, que amasaron una gran fortuna en Nueva York y se divorciaron en 2018.

En la subasta nocturna del 15 de noviembre saldrán a la venta 35 de las 65 obras (el resto se subastará en mayo de 2022) con un valor estimado de 400 millones de dólares, entre las cuales se encuentran la escultura de bronce "Le Nez" (la Nariz) de Alberto Giacometti (concebida en 1947- realizada en 1964 ), y la pintura minimalista "N° 7" de Mark Rothko, estimadas entre 70 y 90 millones de dólares cada una.

MIRÁ TAMBIÉN El próximo miércoles se anuncia el Premio Cervantes, máximo reconocimiento en lengua castellana

Otros objetos de la colección incluyen la conocida "Nine Marilyns" de Andy Warhol (40-60 millones de dólares), "Sixteen Jackies" (15-20 millones de dólares), y artistas en actividad como como Jeff Koons, Rudolf Stingel, Wade Guyton o Tauba Auerbach, para los cuales hay bastante demanda, según Lampley.

Mientras que la velada del 18 de noviembre de Sotheby's estará consagrada a obras de los últimos 20 años, con dos obras del artista urbano Banksy, estimadas en más de un millón de dólares cada una.

Por su parte, Christie's inaugura la temporada este martes con la venta "Siglo XXI" con valores seguros como Banksy, pero sobre todo, con el cuadro monumental "Guilt of golden teeth" de Jean-Michel Basquiat de 1982, realizado en Módena (Italia). La pintura que representa una figura vudú en medio de grafitis tiene un estimado entre 40 y80 millones de dólares, un récord para el artista estadounidense.

Este jueves, la casa de subastas pondrá a la venta 25 obras de pintores como Degas, Renoir, Monet, Pissarro, Paul Cézanne, Gustave Caillebotte, Vincent Van Gogh, de la colección "La historia del impresionismo" del industrial tejano Edwin Lochridge Cox, fallecido en 2020.

Se trata de una de las mayores colecciones americanas que han salido al mercado y que espera superar los 200 millones de dólares con obras como "L'Estaque aux toits rouges" (1883-1885) de Cézanne, valuada en 35-55 millones de dólares; "Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès" (1889) de Van Gogh con un precio estimado de 40 millones; y "Jeune homme à sa fenêtre completed" (1876) de Caillebotte, con un valor máximo de 50 millones, entre otros.

Christie's también subastará mañana "Human One" del artista Beeple (Mike Winkelmann), del que subastó por 69,5 millones de dólares la primera obra digital con NFT en febrero de 2021 ("Everydays: the first 5000 days"). Se trata de una escultura híbrida, con una animación digital en la que un hombre camina vestido con traje de astronauta mientras el entorno va cambiando y representa al primer ser humano nacido en el "metaverso" (que podrá ser modificada en modo remoto por el artista que la concibe como una obra en desarrollo).

La otra obra icónica que saldrá a subasta la semana próxima es el autorretrato "Diego y Yo" de la mexicana Frida Kahlo en Sotheby's el 16 de noviembre, con un estimado de 30 millones de dólares, y su venta en ese valor marcaría un récord de subasta para una obra latinoamericana y de una artista mujer.

Otra de las subastas será la de un raro ejemplar de la Constitución estadounidense firmada el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia, valuada en 15-20 millones de dólares. (Télam)