Ernesto Semán evidencia que el antipopulismo es previo al peronismo y también lo excede pero sobre cómo leer los lazos de ese movimiento con la incomodidad que produjo, y lo sigue haciendo, en las elites argentinas también habla en esta entrevista con Télam, en la que asegura que "cuánto más persistente se muestra el populismo -ya sea la adhesión a Perón, o el poder de los sindicatos o la demanda de mejores condiciones de vida de los trabajadores-, más se redobla la violencia y la idea de la eliminación se impone por sobre la transformación".

"Ni desesperados ni arrinconados: lo que Perón y los trabajadores están produciendo es la denuncia de un orden injusto, abriendo las compuertas para redefinir qué es una sociedad justa", escribió Semán en uno de los once capítulos de "Breve historia del antipopulismo".

-T: Señalás que a partir de 1976 la amenaza antipopulista es un legado que deja de estar atado al peronismo y pasa a ser propiedad de las clases bajas en su conjunto. ¿Cómo creés que leyó eso el peronismo mucho después?

-E.S.: Se me ocurrió escribir este libro en el 2017, cuando vi en video en el que la policía reprimía a los trabajadores de Pepsico en la provincia de Buenos Aires y el comisario le gritaba a los miembros de la comisión interna: "No vengan acá a hacer populismo". Ahora, los de la comisión interna eran trotskistas, de izquierda, y no tenían ninguna vinculación visible con el peronismo, de hecho eran muy críticos. Pero el grito del comisario era claro, "no vengan a hacer populismo" quería decir "no vengan a hacer quilombo". Ese carácter plebeyo de la acción política desde abajo, demandando derechos sociales específicos aparecía ahí emancipada del peronismo. Y si te ponés a pensar, por ejemplo, ¿Cuándo fue la última vez que el Partido Justicialista, como institución, promovió una candidatura presidencial identificada con un desafío al status quo asociado a la expansión de derechos económicos y políticos? No fue el caso en el 83, el 89, el 95 ni el 99. El kirchnerismo nunca fue una opción del PJ, más bien fue algo con lo que tuvo que convivir en tensión durante 12 años. Y la candidatura de Alberto Fernández en el 2019 es un acto de creación de Cristina Kirchner más o menos impuesta sobre el PJ por ella, por la necesidad y por el sentido común. El PJ es una maquinaria política formidable, pero la preocupación del antipopulismo pasa más bien por un legado del peronismo en la forma en la que trabajadores, desocupados y el heterogéneo mundo de "lo popular" no se somete fácilmente a las reglas de juego impuestas, como aquellos trabajadores de Pepsico. De ahí que el antipopulismo pueda pensar al PJ, o partes de éste, como potencial aliado en la tarea de disciplinar a la sociedad. La candidatura de Miguel Ángel Pichetto junto a Mauricio Macri en el 2019 fue la última expresión de ese esfuerzo.

-T: Marcás una diferencia entre el golpe del 30 cuando los jóvenes nacionalistas entran al domicilio de Yrigoyen y vacían sus alacenas y critican sus bebidas alcohólicas y lo que sucede en el 55, cuando los que entran a la habitación de Perón son los integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es clave el golpe del 55 para la identidad antipopulista?

-E.S.: La principal diferencia es que esa escena de los militares saqueando el cuarto de Perón sucede pocos meses después del bombardeo a Plaza de Mayo, redondeando la transformación de la violencia política antipopulista en algo así como un recurso institucional y legítimo. Ahí hay cambio en el sentido de que la esperanza en "corregir" el accionar de las masas, de purgarlas del pecado populista, empieza a perder espacio frente a la idea más virulenta de la "eliminación". Ese giro está en la base de la radicalización de la violencia política de derecha, tanto liberal como conservadora, de las dos décadas siguientes, culminando con el golpe militar de 1976: cuánto más persistente se muestra el populismo -ya sea la adhesión a Perón, o el poder de los sindicatos, o la demanda de mejores condiciones de vida de los trabajadores-, más se redobla la violencia y la idea de la eliminación se impone por sobre la transformación. Esa tensión entre la pedagogía y la violencia va a estar presente en el antipopulismo hasta nuestros días, claro que de formas distintas.

