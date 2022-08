Uno por uno, el detalle del catálogo que ofrecen Barrett, El Cuervo, Fósforo, Criatura, Colmena, Caballito de Acero, Gris Tormenta y La Pollera en la Feria de Editores de Buenos Aires.

Barrett, España

https://editorialbarrett.org/

-Publican 8 títulos por año

-Uno de ellos siempre es infantil y lo denominan "el libro asombroso".

-Uno de ellos siempre es un cómic: el destacado es Mono de Trapo, la recopilación de Tony Millionaire, que tiene una mezcla de humor sarcástico con finales adultos.

-Completan el catálogo los títulos de narrativa y ensayos

-Destacados: Olvidate de mí, del director de cine y ganador de un Oscar Charlie Kaufman.

MIRÁ TAMBIÉN Borges en el Borges celebra el 123 aniversario del nacimiento del autor y la Semana de la Lectura

-Documento 1, de Francois Blais, auto canadiense. Es una búsqueda de dos compañeros de piso de lugares través de google maps, a los que al final nunca van porque no son capaces de viajar. El libro es una crítica con un humor muy sarcástico.

El Cuervo, Bolivia

https://www.editorialelcuervo.com/

-Publican hace 15 años, comenzaron con escritores bolivianos emergentes que hoy son referentes e incluso traducidos a varios idiomas como Maximiliano Barrientos, Liliana Colanzi, Wilmer Urrelo, Cristian Vera, Giovanna Rivero.

-Tienen 15 títulos de crónica, 4 títulos de ensayos y este año empezaron a hacer libros ilustrados

-Destacado: "Altopía", de Alejandro Barrientos y Joaquín Cuevas, una novela gráfica distópica que transcurre en la ciudad del Alto en el 2050. También acaban de publicar un poemario sobre insectos de Juan Pablo Piñeyro, un "insectario".

Fósforo, Brasil

https://www.fosforoeditora.com.br/

-Editan ficción, no ficción y poesía. Trabajan especialmente la mezcla entre géneros, formatos y áreas de conocimiento.

-Se destacan los libros de Annie Ernaux, que algunos consideran novelas, aunque sean de no ficción con una gran base sociológica.

-Destacado: publicaron recientemente un título de divulgación científica llamado "Las veinte mil leguas de Charles Darwin" que fue adaptado de un podcast brasileño de mucho éxito cuyas autoras, Sofia Nestroviski y Leda Cartum, se proponen leer los textos científicos como literatura.

Criatura, Uruguay

http://www.criatura.com.uy/

-El catálogo se ha ido haciendo por afinidades y aires de familia en los 10 años que tiene la editorial

-Para el aniversario del sello, editaron un libro de fragmentos de sus títulos sin indicación de autor o autora, que puede leerse como la voz propia de la editorial.

-Les interesa especialmente las primeras novelas. Publicaron a Leonor Courtoisie, Gabriela Escobar o Rafaela Lahore, aunque también tienen en el sello nombres consagrados como Leo Maslíah o Alicia Migdal.

Colmena Editores, Perú

https://colmenaeditores.wixsite.com/publicaciones

-Construyen su catálogo en base a la actualidad literaria, evalúan los manuscritos que les llegan y publican aquellos que consideran de su agrado.

-Publican principalmente narrativa y ensayo, pero también incluyen poesía y literatura infantil.

-Las perlitas: Finnegans Wake de James Joyce y El teatro y su doble, de Antonin Artaud.

-Además, Apogeo y ascenso del Imperio argentino de Michel Nieva. Un relato absorbente, concéntrico porque parece que todo lo atrae sobre sí mismo, y excéntrico porque está por fuera de todo eje o tradición posible.

Caballito de Acero, Colombia

https://www.caballitodeacero.com/

-Para elegir autores y títulos van a ferias y hacen un scouting a lo largo del año con amigos que les informan sobre novedades y libros descatalogados, así como de autores a los que les interesa el deporte.

-Destacado: Colombia 86. Novela gráfica a modo de ucronía en la que sí se juega el mundial de fútbol de Colombia 86, que en su momento fue rechazado por el entonces presidente de Colombia, y por tal motivo se hizo en México. Es una novela gráfica con humor negro y personajes de la época en una Colombia que tenía narcotráfico, guerrillas y corrupción.

-Destacado: El pequeño bretón. Novela histórica que cuenta la vida del primer ciclista que gana dos veces seguidas el Tour de Francia empezando en 1907 y 1908. Un ciclista que era un intelectual: escribía libros, era fotógrafo, era periodista y además vivió su infancia y adolescencia en Argentina.

Gris Tormenta, México

https://www.gristormenta.com/

-Los libros surgen a partir de una idea o pregunta que se plantea dentro de la misma editorial. No reciben manuscritos, sino que van seleccionando textos y autores que quieren publicar a partir de esa idea.

-Publican sólo ensayo y memoria, buscando la experiencia por sobre la teoría. La primera persona y la duda antes que las certezas y conclusiones. Muchos de los títulos tienen una impronta narrativa.

-Las perlitas: dentro de la colección Editor destacan "Perder el Nobel", de Laura Esther Wolfson, en donde la autora narra la historia de por qué no pudo traducir a Alexiévich. En la colección Disertaciones se destaca Regreso a la Tierra, una antología de nueve astronautas que hablan sobre su regreso al planeta.

La Pollera, Chile

https://lapollera.cl/

-El catálogo se basa en el gusto literario personal de los editores, que guía la navegación de los títulos.

-Para la traducción y el rescate de clásicos se dedican a buscar, porque no persiguen grandes obras, si no que buscan las que creen que no han tenido un espacio o que desaparecieron por alguna razón particular.

-Destacados: Estepicursor, de Marcelo Vera. Una novela que narra la vida en pareja y el derrumbe, la fractura de sus expectativas y proyectos, con una prosa sencilla y profunda, cargada de referencias a la cultura popular.

Completan la propuesta extranjera Alquimia, Bastante, Bifurcaciones, Bisturí 10, Calabaza del Diablo, Cuadro de Tiza, Descontexto, Eleuterio, Laurel, Lecturas, Libros del Cardo, Hueders, Komorebi, Banda Propia, Montacerdos, Mundana, Nadar, Overol, Oxímoron, Saposcat y Tadeys, todas ellas de Chile; Alter ediciones, Estuario, Hum, Irrupciones y Colectivo Sancocho, de Uruguay; La perra gráfica, de Bolivia; Lote 42, de Brasil; Luna Libros, de Colombia; Malpaso y Página Indómita, de España.

Ubicación de los sellos:

https://feriadeeditores.com.ar/mapa-de-la-fed/?preview=true (Télam)