Estiman entre 600.000 y 800.000 dólares la venta en una subasta de la obra de Banksy "Brace Yourself", una pieza sobre lienzo que el grafitero anónimo regaló a una banda de rock estadounidense en agradecimiento por cambiar el nombre de su grupo, originalmente llamado Exit Through the Gift Shop.

La pieza "Brace Yourself", que comparte nombre con los propietarios del grupo de rock actual, se ha expuesto durante varios días en Londres -en Piccadilly Circus- antes de su venta en Estados Unidos el próximo 29 de marzo, que tendrá lugar en la casa de subastas Julien's en Beverly Hills.

Esta noche saldrán a la venta numerosas obras de arte aunque el plato fuerte de la velada será la venta de un cuadro sobre lienzo a gran escala (de 2 por 3 metros) de Banksy.

"La obra representa a la Parca (también conocida como la muerte) subida a un coche de choque de feria, en cuyo capó está escrito ¡Prepárate!", informaron desde la subastadora Juliens.

El muralista Banksy creó la pieza en 2010 para un grupo británico conocido como "Exit Through the Gift Shop", cuyo nombre coincidía con el título que Banksy quería para su película de arte callejero que estaba a punto de estrenar: para evitar confusiones o problemas de derechos de autor, Banksy ofreció a la banda un cuadro original a cambio de que cambiaran definitivamente su nombre.

Según lo prometido, el cuadro incluiría el nuevo nombre del grupo en una composición única que podrían utilizar libremente para promocionarse. La obra que se ofrecía era el producto final de Banksy, que representaba a la muerte subida a un coche de choque (o "dodgem", como se conoce en el Reino Unido).

La transacción en aquel entonces fue bien publicitada en la prensa británica, con varios artículos aparecidos en destacados medios y ahora la imagen sale a subasta junto a una colección de más de 70 obras de artistas de artistas como Invader, KAWS, Collette Miller, David Yarrow, Dave Navarro y Billy Morrison, el actor Jim Carrey, el presentador de televisión Bob Ross y otros.

La subasta de arte moderno y contemporáneo que incluye "Brace yourself" tendrá lugar el próximo 29 de marzo en la subastadora Juliens de Beverly Hills y los detalles de la misma se pueden conocer en juliensauctions.com. (Télam)