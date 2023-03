Presentado como un ensayo poético que pone en diálogo la pobreza y la belleza, se publica por estos días "El ultraje de los dioses. (El crimen de la pobreza y la belleza espantada)", libro póstumo de Vicente Zito Lema que se suma a los homenajes que recuerdan al poeta y escritor fallecido el 4 de diciembre pasado a los 83 años.

Se trata de uno de los tres textos en los que Zito Lema trabajó hasta el final de su vida, y que su colaboradora de los últimos años, la escritora Natalia Bericat, ayudó a preparar para su edición final, junto a la compañera del escritor, Regine Bergmeijer.

"Este libro existe gracias a Regine. Me inspiró, me alentó, me socorrió cuando más lo necesitaba. Lo pensamos, lo discutimos, lo organizamos juntos. Pasó en limpio con infinita paciencia mis manuscritos. Diagramó con amoroso cuidado cada página, creó con belleza el arte del libro. En muchas de mis palabras anida su palabra. La poesía, también está en sus días", escribió Zito Lema cuando entregó el manuscrito del texto a la editorial Sudestada para su publicación.

Precisamente por el impulso de la mujer, desde hoy subirá nuevamente a escena "Las islas en el manicomio. Gurka dialogado; 40 años después", creada por Zito Lema y estrenada en abril del año pasado, en tres funciones consecutivas a la sala porteña Hasta Trilce. La pieza que se inscribe y toma como referencia la Guerra de Malvinas, regresa a escena, además, para homenajear al abogado, periodista, dramaturgo, poeta y psicólogo social que fue un impulsor de la cultura popular.

En cuanto a "El ultraje de los dioses", Bericat señala en su prólogo que "este libro es una partitura donde lo sutil se vuelve vertiginoso y caótico. Una exaltación a la belleza que es motor y arma para combatir a los verdugos. Se podría hacer la revolución buscando la belleza, dijo alguna vez Vicente".

"Vicente Zito Lema nos deja, en cada página, una sentencia. Lo justo y necesario", sostiene Natalia Bericat, quien afirma que "decirlo otra vez es justo: la poesía puede más que la muerte", dice la colaboradora del escritor y poeta. Y prosigue: "La sonoridad de los versos se mete en la piel para despertar del letargo: un círculo eterno donde en la repetición y en la pregunta centellean las definiciones de lo que tenemos enfrente y no podemos ver".

Gabriel Rodríguez Molina, poeta, escritor y también colaborador de Zito Lema, dice al respecto que "hay personas para las cuales la poesía es un sacerdocio y a esa raza perteneció (pertenece) Vicente Zito Lema. ¿Se es poeta desde que se nace hasta que se muere? En su caso, más allá de la muerte, también".

"Su pincel destruye el tiempo y ahonda desde los subsuelos (como los personajes de Dostoievski) para llegar a los cielos, haciendo de la poesía un éxodo bello y doloroso en el cual el que lee atraviesa, capa por capa, la compleja y cruel esencia humana", destaca el escritor.

"¿Se puede escribir desde el dolor? Se debe. Pocos han escrito con tanta tenacidad, pocos como Vicente Zito Lema se han atrevido a escribir con los pies en el barro y los ojos en la sangre y las manos en la muerte. Pocos han mirado cara a cara al verdugo y se han atrevido a alzarle la voz", concluye Rodríguez Molina.

La editorial Sudestada indicó que la preventa se realiza a través del link https://www.libreriasudestada.com.ar/productos/el-ultraje-de-los-dioses-vicente-zito-lema/ (Télam)