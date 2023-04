Una exposición que reúne textos visuales y sonoros de poetas y artistas de Argentina, Chile y Brasil y presenta parte de un valioso archivo de poesía visual se inaugurará el 26 de abril en el Centro Cultural Kirchner con el título "¿Qué cosa, la poesía visual?" y la propuesta de difundir una amplia selección de obras históricas y contemporáneas en las que se exploran las posibilidades del lenguaje y la palabra.

La muestra, que ocupará las salas del sexto piso, ensaya la posible síntesis de una historia local de la poesía visual, a la vez que una revisión del trabajo de quienes años atrás experimentaban con el lenguaje, a veces con palabras o escapando de ellas por medio de la invención poéticamente libre.

Cada una de las obras es una forma de experimentación con el uso del lenguaje, donde la palabra puede concebirse como una imagen, como el registro de una acción, como un juego o, simplemente como una forma, señalan los organizadores.

Con curaduría de Guillermo Daghero y diseño expositivo de Anna Ferrari, artistas argentinos referentes de la transformación del arte de las décadas del 60 y 70 como León Ferrari, Mirtha Dermisache, Edgardo Antonio Vigo y Juan Carlos Romero, se vinculan con artistas imprescindibles del arte contemporáneo latinoamericano que experimentaron durante aquellos años, como Augusto de Campos, figura insoslayable de la poesía concreta brasileña, quien presenta un video en colaboración con el reconocido músico Caetano Veloso, o Lenora de Barros, artista clave de la escena paulista.

MIRÁ TAMBIÉN Schweblin recibió el premio José Donoso y destacó el gran momento de la literatura latoinoamericana

La muestra cuenta también con obras producidas en Chile por Carlos Soto-Román o en España por Belén Gache dialogan con artistas que trabajan en la provincia de Córdoba, como Lucas Di Pascuale, Rosana Fernández, Huenú Peña o Gisella Scotta, con quienes producen desde la provincia de Santa Fe, como Hernán Camoletto y Claudia del Río, y con quienes crean desde Buenos Aires, como Ezequiel Alemian, Geraldina Blas, María Gamarra, Magdalena Jitrik, Jorge Macchi, Emiliano Miliyo, Leticia Obeid, Hugo Vidal e Ivana Vollaro.

En la pregunta "¿Qué cosa, la poesía visual?" los organizadores convocan a pensar otros modos de hacer poesía que dan lugar a otras prácticas y otras significaciones. La idea es entonces, "¿por qué no entender la poesía como una forma de pensar y de hacer las cosas, y entender la cosa como distintas formas que no tienen necesariamente una categoría, una clasificación que determine lo que es o no es poesía?", plantean.

(Télam)