La reconocida escritora argentina Samanta Schweblin -multipremiada por ficciones de atmósfera enrarecida y perturbadora, llevada a la pantalla como la novela "Distancia de rescate"- se convirtió hoy en la flamante ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2022 y dijo a Télam, desde Berlín donde reside, estar "muy emocionada".

"Me emociona mucho formar parte de esa lista de grandes autores latinoamericanos que me antecede en este premio y me emociona, además, porque este es el primer premio que recibo que es a la trayectoria, así que es muy movilizante también eso", aseguró Schweblin (Buenos Aires, 1978), autora de libros de cuentos que trabajan entre lo real y lo fantástico, rondando el género de lo siniestro, como "Siete cajas vacías" (2015) y "Pájaros en la boca" (2009).

Schweblin sucede inmediatamente a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del José Donoso 2021, a grandes autoras como la uruguaya Cristina Peri Rossi, a conterráneos como Ricardo Piglia (1941-2017) y a escritores como el chileno Raúl Zurita o el colombiano Pablo Montoya.

"Me avisaron por mensaje que me llamarían de inmediato por el premio José Donoso, pero como es un premio al que uno no aplica, si no que se da directamente y por unanimidad del jurado, yo no sabía realmente que estaba pasando. Luego me llamaron y me anunciaron que me lo habían otorgado", comentó desde Alemania.

"Aún no hemos hablado de los detalles logísticos pero hay un premio monetario importante y debo viajar a Santiago para la ceremonia oficial", añadió sobre el premio chileno que todos los años, desde 2001, entrega la Universidad de Talca, en reconocimiento a la obra completa de una escritora o escritor en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo que haya sido escrita en español o portugués.

La entrega del galardón creado en memoria del novelista José Donoso tradicionalmente se efectúa durante la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile, que este año se realizará en noviembre, y consiste en una medalla, un diploma y un cheque por US$ 50.000, entregado por el Banco Santander, auspiciante del certamen, informó la prensa chilena.

En su versión 2022, la distinción vuelve a su formato original, con los jurados internacionales asistiendo -durante la semana previa al anuncio- a deliberaciones presenciales en el Centro de Extensión Santiago de dicha Institución. Entre ellos Matei Chihaia ,de Alemania, y Gisela Heffes, de Argentina.

Formada en el taller de otra reconocida escritora, Liliana Heker, Schweblin es autora también de novelas como Kentukis (2018) y el libro de relatos "El núcleo del disturbio" (2002). Entre los prestigiosos premios con los que fue distinguida están el Juan Rulfo 2012 por el cuento "Un hombre sin suerte", parte del libro "Siete casas vacías". En tanto formó parte de la prestigiosa lista corta del Man Booking International Prize 2017. (Télam)