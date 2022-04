En el interés de la industria editorial hacia una producción que escapa de la hegemonía histórica de textos escritos por varones "hay cierta hipocresía", dice Sanín, quien destaca "la conquista de un mercado con muchísima condescendencia donde la escritora joven se ha vuelto un producto".

"En en el auge de la venta de la escritora hay algo de militancia de consumo fácil", remarca.

Algo análogo, o consecuencia de ese cambio de foco aunque fuera superficial, podría estar registrándose en la categoría premios literarios y literatura popular: "La academia, la prensa cultural, las traducciones -enumera Sanín-, hay como una recompensa en Colombia a ciertas autoras que estén bajo el ala de autores mayores, que perpetúa la imposición de la hija, la prohijación, que es la figura patriarcal en mayúsculas, la de un hombre con una hija".

El auge de la publicación de escritoras, entonces, "no es una conquista antipatriarcal, es un nicho que el capitalismo patriarcal encuentra y es tramposo, porque pone a las autoras nuevamente en un lugar que él mismo necesita", consigna la escritora.

-T.: Creés entonces que no hay un avance real, honesto, en esa apertura.

-C. S.: No creo que eso se dé solamente por número de autoras, sino por número de relecturas también. Esquilo es antipatriarcal, pero mientras se siga leyendo todo tan chatamente y con un sentido de superioridad del presente respecto al pasado, no vamos a poder ni entender el camino que hemos recorrido los seres humanos, vamos a estar siempre empezando a hacer algo que ya se entiende desde hace mucho tiempo.

-T: Has hablado de Esquilo hasta en Twitter, a propósito de los femicidios.

-C.S: La tercera parte de "La Orestíada", "Las Euménides", entiende cuál fue la construcción del patriarcado y la denuncia al decirlo. Autores varones o mujeres desde los clásicos han denunciado al patriarcado, si creemos que eso lo descubrimos hace cinco años no vamos a estar entendiendo nada, pero veo en las feministas muy poco interés en releer y profundizar en los textos.

MIRÁ TAMBIÉN Birabent: Como familia sufrimos el exilio pero nunca nos instalamos en el lamento del exiliado

-T: La cuestión del presentismo...

-C.S: Estas mujeres son pioneras de un activismo pero no de una comprensión, las conquistas del feminismo me interesan, pero la lectura que el feminismo hace del pasado se ha quedado muy muy corta. Las denuncias a autores machistas victimarios son sobre todo superficiales, fuimos nosotros y nosotras quienes escribimos la Odisea, no un señor enemigo de nosotras en el siglo VIII o X AC, entonces, ¿qué hay ahí que nos hemos estado diciendo nosotros mismos del sistema injusto, improcedente, patriarcal que creamos?, ¿qué nos hemos estado diciendo siempre, a través del arte?

(Télam)