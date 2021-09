Con María Valverde y Dolores Fonzi en los roles centrales, "Distancia de rescate" retoma en su versión cinematográfica al cuarteto de personajes que Samanta Schweblin delineó en la novela homónima, donde se entrelazan los destinos de Amanda y su pequeña hija Nina con los de Carla y su hijo David, el niño que es uno de los motores de esta trama por su condición de narrador pero también porque su historia enlaza con el componente sobrenatural que enrarece el planteo inicialmente naturalista del libro, que fue traducido al inglés como "Fever Dream" en 2017 y llegó a estar entre los seis nominados al prestigioso Premio Man Booker International.

- T.: Uno de los grandes núcleos del libro, que la película conserva, es la tensión que atraviesa el vínculo materno, simbolizada por el concepto de "distancia de rescate". Allí, la relación entre madre e hija no aparece retratada a partir de sus aspectos más complacientes como los juegos, las charlas o el afecto sino desde su dimensión más problemática: la idea de vivir en tensión permanente, alerta a un peligro inminente que ponga en riesgo a un hijo o hija. ¿La distancia de rescate es también una construcción ilusoria que nos permite sentir que mientras estemos cerca de nuestros hijos estarán siempre a salvo?

- S.S.: Claro que sí. Cómo nos gusta sentirnos seguros y asegurados. La sensación de que encontramos una manera, una técnica, un truco para que las cosas nos salgan bien, para que nada nos lastime ni lastime a los que queremos, para proteger y ser protegidos. Adoramos esta idea tan fantasiosa de la seguridad. ¿Pero por qué confiamos tanto, cuando incluso las actas jurídicas, los tickets de avión y los bonos de un banco ya nos fallaron tantas veces en solo estos últimos años? ¿Quizá porque nos tranquiliza? ¿Por que nos agobia tanto la idea de vivir en un mundo donde todas estas verdades estuvieran constantemente develadas?

- T.: Hay también una indagación de orden ontológico en torno a los hijos que aparece disparada por la pregunta qué es ser madre o padre: el libro plantea toda una encrucijada en ese aspecto, ¿Qué es un hijo? ¿La idea de un hijo puede quedar subsumida a un cuerpo? ¿En qué medida la idea de la maternidad está sujeta a la idea de pertenencia o posesión (amamos aquello que podemos percibir de manera tangible)?

- S.S.: Claro, exactamente, esas son las preguntas a las que apunto, de hecho toda esta historia, aún antes de escribir el libro y cuando apenas era unas notas en mi cuaderno nació de esa gran pregunta casi ontológica de, supongamos que, por alguna razón, estás segura de que dentro del cuerpo de tu hijo, ya no está tu hijo, ¿qué haces? ¿Te pertenece ese cuerpo? Y si tu hijo no está ahí, ¿dónde está? ¿A quién recurrís? Es solo una idea, pero si fuera así, ¿cómo se sobrevive a semejante pesadilla? Después, durante la escritura de la novela, apareció la idea de la distancia de rescate, y el libro creció en otras direcciones, pero creo que esa pregunta quedó resonando a lo largo de todo el libro, y se escucha algo de ella también en la adaptación al cine.

- T.: El personaje de Carla/Carola plantea otra dimensión problemática de la maternidad porque le otorga al rechazo que siente con su hijo una explicación sobrenatural, que se puede leer como una construcción neurótica o un subterfugio que utiliza para explicar por qué ya no se percibe como su madre. "Los hijos son para toda la vida", le dice Amanda, a lo que ella contesta con un tajante: "No querida". ¿Se puede renunciar a ser madre? ¿Podemos tolerar ese interrogante tan perturbador en contextos que no necesariamente involucran alguna patología?

- S.S.: Estaba ahí desde el principio. Quizá no tan afilado o tan en contrapunto, pero yo sabía desde el principio que, para que el lector o el espectador empatizara con la oscuridad de David, necesitaba detrás una madre como Carola. Pero tampoco quería una "mala madre", quería un personaje real con el que también se pudiera empatizar. Personalmente Carola siempre me resultó tan fascinante que muchas veces durante la escritura de la novela tuve que cuidarme de no darle más protagonismo del que la novela necesitaba. Y la interpretación de Dolores Fonzi me parece tan espectacular que, a diferencia de lo que me pasa con los otros personajes de la novela, ya no puedo pensar en ella si no es en la interpretación de Fonzi.

- T.: La doble voz narrativa sostenida en el intercambio entre Amanda y David es uno de los recursos más originales de la novela. ¿Qué tipo de decisiones tomaron a la hora de replicar esta estructura en la película? ¿Ese dúo narrador en off que en el libro opera sobre el mismo plano que el resto del relato, en el caso de la película tuvo que ser racionado para no desafiar o contrarrestar el peso que tiene la visualidad?

- S.S.: Fue uno de los primeros temas que conversamos con Claudia, porque ninguna de las dos quería que se perdiera ese recurso en la adaptación, y yo creo este fue uno de los grandes desafíos del guion. El problema es que, convertidas en voz en off, estas voces pueden volverse un poco tramposas. En el cine la voz en off cansa enseguida, distrae, a veces no alcanza a leerse. Entonces hubo un trabajo muy fino para dar la sensación de que todo está envuelto en una suerte de voz en off, cuando en realidad el recurso apenas aparece. Pero fue bravo, me acuerdo de estar cambiando palabras de esa voz en off hasta el último día de edición. (Télam)