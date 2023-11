El escritor Salman Rushdie concurrió hoy a recibir el Premio Disturbin the Peace, otorgado por el Centro Vaclav Havel en el Upper East Side de Manhattan, en medio de un hermetismo casi total ya que la información sobre su presencia la tuvieron previamente solo unos pocos de los más de 100 asistentes y entre rigurosas medidas de seguridad como las que lo rodean desde que fue apuñalado en agosto de 2022 durante un festival literario en el oeste de Nueva York.

"Pido disculpas por ser un invitado misterioso", expresó el autor durante la ceremonia del martes por la noche después de la presentación a cargo del autor de "Lectura de Lolita en Teherán", Azar Nafisi.

La sede del encuentro fue el centro Havel, fundado en 2012 como Fundación Biblioteca Vaclav Havel, que lleva el nombre del dramaturgo y disidente checo que se convirtió en el último presidente de Checoslovaquia a finales de la década de 1980, y tiene como objetivo promover el legado de Havel, fallecido en 2011 y conocido por defender los derechos humanos y la libertad de expresión.

"No me siento en absoluto misterioso. Pero me hizo la vida un poco más sencilla", sostuvo Rushdie, de 76 años, quien el mes pasado había recibido el Premio de la Paz de la Asociación Alemana del Libro.

El autor de libros como "Grimus" (1975), "Vergüenza" (1983), "Haroun y el mar de las historias" (1990), "El suelo bajo sus pies" (1999), "Furia" (2001) y "Shalimar, el Payaso" (2005) dedicó gran parte de su discurso a elogiar a Havel, un amigo a quien recordaba como uno de los primeros dirigentes que lo defendieron después de que el novelista se viera obligado a esconderse por el decreto de 1989 del ayatolá Ruhollah Jomeini, que pedía su muerte por la publicación de "Los versos satánicos".

Rushdie dijo que Havel era "una especie de héroe" para él, que era "capaz de ser artista al mismo tiempo que activista". "Fue una inspiración para mí como para muchos, muchos escritores, y recibir un premio en su nombre es un gran honor", agregó.

El escritor británico había anunciado hace un mes que publicará un libro sobre el ataque con un cuchillo que casi termina con su vida el año pasado, cuando un agresor lo apuñaló en el escenario en una presentación en Nueva York y lo hirió de gravedad.

"Era necesario que escribiera este libro: una forma de hacerme cargo de lo sucedido y de responder a la violencia a través del arte", dijo el autor nacido en Bombay en 1947 en un comunicado difundido por la editorial, Penguin Random House.

El libro levará como título "Cuchillo: meditaciones después de un intento de asesinato" y saldrá a la venta el 16 de abril de 2024 en más de 15 países, entre ellos Estados Unidos, España y Reino Unido. (Télam)