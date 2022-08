El escritor Salman Rushdie sigue "en estado crítico" aunque desde ayer no necesita respirador, según informó su hijo Zafar Rushdie en una cuenta de Twitter en la que se expresó en nombre de la familia, y donde además aseguró que el autor británico de origen indio mantiene "intacto" su sentido del humor" tras ser apuñalado el viernes mientras dictaba una conferencia en el estado de Nueva York

La familia del autor de "Los versos satánicos", la obra por la que en 1989 el ayatolá Jomeini libró una "fatwa" por la cual pedía matar al novelista y prometía recompensar a su asesino con US$3 millones, se manifestó "muy aliviada" por la retirada de la respiración asistida que mantenía desde su ingreso en grave estado al Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh donde permanece internado.

"Mi padre aún se encuentra en estado crítico en el hospital y está recibiendo un tratamiento intensivo y continuo", indicó en un comunicado publicado en Twiter su hijo Zafar, que está actuando como portavoz de la familia.

"Estamos extremadamente aliviados de que ayer (por el sábado) le quitaran el ventilador y que pudiera decir algunas palabras", continuó, agregando que "pese a la gravedad de sus heridas, de vida o muerte, su sentido del humor peleón e insolente se mantiene intacto". según informa la agencia de noticias AFP.

Zafar Rushdie también agradeció a las personas del público que asistía al evento literario el viernes en el estado de Nueva York y que acudieron a defender al autor cuando se produjo el apuñalamiento, así como a los agentes de policía y equipo de emergencias que lo socorrieron después.

Por su parte el agente literario del escritor, Andrew Wylie, aseguró al diario The Washington Post que "las heridas son severas pero su estado se encamina en la dirección correcta". Citado por el The New York Times, el célebre negociador de derechos literarios sostuvo que Rushdie ya está “hablando (y bromeando)”.

El escritor, de 75 años, fue atacado en público el viernes momentos antes de intervenir en un acto literario. El sospechoso del ataque, Hadi Matar, fue detenido y se declaró no culpable de intento de homicidio, mientras la policía trata aún de determinar el motivo del atentado que suscitó la condena internacional. La fiscalía detalló que el atacante propinó al menos diez puñaladas al escritor. (Télam)