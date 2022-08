Libertad Demitrópulos (1922-1928) escribió poesía, una biografía de Eva Perón, un ensayo sobre poesía tradicional argentina y seis novelas pero fue "Río de las congojas" la que se convirtió en una llave de entrada a su obra, tal como señala Liliana Viola, escritora e impulsora del homenaje que se hará en el CCK este domingo, cuando se cumplan 100 años de su nacimiento.

Sobre esa historia y esa protagonista construida como heroína inolvidable llamada María Muratore, se detienen I Acevedo y Dolores Reyes. Fue lo primero que los dos leyeron de Demitrópulos y en los dos casos fue el comienzo de un recorrido por la obra de la autora jujeña. La novela se sigue editando como parte de la Serie del Recienvenido del Fondo de Cultura Económica, donde la incluyó Ricardo Piglia en 2014 con un prólogo en el que dice que la autora "hace de la música verbal la clave de la historia".

El editor y escritor señala en ese texto que se trata de una novela "narrada con una prosa de gran intensidad", y le reconoce a su autora la capacidad de revisar "las tradiciones y las leyendas de nuestra ficción del origen", ya que construyó una obra "sensible a los avatares, las estrategias de sobrevivencia y los modos de vida de los protagonistas secretos de la Historia".

En el caso de Reyes, la lectura de la vida e itinerario de esta mujer que viaja en la expedición que se propone refundar Buenos Aires con Juan de Garay, la atravesó "con un nivel de emoción tan desbordada" que no pudo leerla "de un tirón".

"Llegué hasta el momento en que Ana Rodríguez dice: 'No maten a mi hija; mátenme a mí' y no pude seguir leyendo. Cerré el libro pensando: esto es un montón. Necesité procesarlo un par de días y retomar. Después la leí muchas veces más, siempre maravillada. En cada lectura le descubro algo nuevo, capa a capa de significación. Seguí con 'Muerte, animal y perfume' y de ahí me enamoré. No la solté nunca", cuenta de cara a la jornada con la que se celebrarán los 100 años de la escritora y de la que participará para hablar justamente de esta novela, el domingo a las 17 en el Salón de Honor del CCK.

Acevedo dice que llegó a "Río de las congojas" porque se la recomendó Gabriela Borrelli y enseguida la relacionó con la novela "Gran Sertón: Veredas", de João Guimarães Rosa, porque -advierte- en ambas "aparecen dos chicos trans y están vinculadas también con la circulación de estos personajes en entornos naturales en un contexto donde la organización con el Estado moderno tal como la conocemos no existía".

"Organizaciones que tienen que ver con una circulación diferente de los modelos de control y están situadas en momentos históricos donde los personajes de las novelas no circulan por ninguna institución moderna. Eso fue lo primero que me llamó la atención y me gustó estudiar", cuenta el autor de "Jajaja" que siguió con la biografía de Eva Perón que publicó Demitrópulos en 1984. Sobre ese cruce, peronismo y literatura, hablará Acevedo el domingo a las 18.

La celebración "Operación Libertad", que tomará el Kirchner el día en el que la escritora cumpliría 100 años, también incluye la escritura de textos que la abordan desde distintos aspectos y allí Reyes es la autora de "Cuando el río se subleva" en el que dice que "Libertad deconstruye las formas del género blanco y macho de la novela histórica".

Sobre qué implica ese movimiento destaca: "Sería muy sencillo adjudicar una novela que tiene sucesos históricos reales tan identificables en su trama, al género de la novela histórica. Pero 'Río de la congojas' no es una novela que avance en un tiempo lineal como cualquier relato histórico, tiene las direcciones caprichosas de la pesadilla y la memoria. 'El tiempo, como ahora, simulaba pasar. Engañaba'. La novela inicia y finaliza con Blas en el mismo lugar escuchando las voces fantasmales de los líderes de la revuelta mestiza", repasa.

"A diferencia del único relato de la Historia, que en nuestra América suele ser el relato del vencedor hombre y blanco, en 'Río de la congojas' incluso hay una polifonía adentro de la polifonía: Inés descalzo cuando se decide a hablar no sólo va a hablar por ella, sino que va a empezar a crear un relato oral enorme, fluctuante y contradictorio, sobre la vida y leyenda de María Muratore. Ella le pone el cuerpo literalmente al mito de María, pariendo una estirpe de narradoras a quien educa en la épica de la Muratore", resalta. (Télam)