(Por Gonzalo Torres, para Télam) A 40 años de la guerra de Malvinas, Télam inauguró una muestra en Resistencia integrada por 21 fotografías inéditas obtenidas por sus enviados especiales a las islas durante el conflicto bélico de 1982, un material exclusivo que irá recorriendo diversos espacios del país.

Hasta el próximo serán exhibidas en el hall de la Casa de las Culturas de Resistencia (Marcelo T. de Alvear 90) "Las fotos recuperadas de Malvinas. Archivo Télam", una selección de imágenes sobre momentos clave del conflicto: la vida cotidiana de los soldados argentinos en las trincheras, los cuidados a heridos por parte de enfermeras y el recibimiento durante el regreso al país, entre otros.

Se trata de un documento de incuestionable valor histórico que retrata la historia de una guerra fragmentada en el recuerdo y aporta una mirada crítica y al mismo tiempo un homenaje a los jóvenes combatientes hombres y mujeres que intervinieron.

En contacto con esta agencia, la vicepresidenta del Instituto de Cultura de Chaco, Gladis Cristaldo, afirmó: "Nos enorgullece albergar esta serie de fotografías en la Casa de las Culturas de Resistencia, y es nuestra intención que la misma recorra centros de ex combatientes de la provincia".

La guerra de Malvinas fue una iniciativa de la dictadura cívico militar para perpetuarse en el poder y mitigar la creciente hostilidad popular producto de una crisis económica luego de seis años de aplicación de medidas económicas de corte neoliberal. El NEA aportó alrededor del 30% de los soldados, siendo que la población regional no llegaba a ser el 10% de la población total del país.

Ese fue el caso de Orlando Gregorio Domínguez, quien cumplía servicio en el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, Corrientes. Fue soldado dragoneante observador adelantado. Sobrevivió a la guerra y con los años se convirtió en un referente chaqueño de veteranos de la región hasta su fallecimiento en 2020.

Télam recorrió la muestra junto al hijo de Orlando Domínguez, Germán, presidente de la asociación "Descendencia malvinera en lucha", que nuclea a familiares de veteranos y realiza una importante tarea social y de difusión de la temática.

Domínguez hijo manifestó: "A 40 años de la guerra es importante avanzar en el reconocimiento social a los veteranos y, en ese sentido, lograr políticas de Estado para los sobrevivientes y familias. Nuestra tarea es malvinizar, concientizar a la sociedad de la importancia de ese pedacito de tierra, que forma parte de nuestra plataforma continental, donde hay héroes que dejaron su vida o bien la arriesgaron, para defender la patria".

Sobre la muestra comentó: "Como hijo de un veterano me llena de felicidad esta muestra Télam, más de uno va a encontrar a su familia, a conocidos, retratados en estas imágenes. Me llena de intriga pensar que estuvieron tantos años y ahora se pueden conocer. Es importante que estas fotos recorran el país y el mundo para que se conozca el papel de los jóvenes que pelearon contra Gran Bretaña. Estas fotos tienen que mostrarse en todas las provincias, en las plazas, en centros culturales, en bares, en cada lugar donde puedan ser apreciadas por la mayor cantidad de gente posible. Es una forma de galvanizar la conciencia de la gente".

"Mi papá tenía 18 años cuando fue a Malvinas, le habían dado la baja, pero cuando empezó el conflicto fue convocado a pelear, yo tenía un año en ese entonces. Combatió y fue prisionero de guerra. Como sus compañeros, era reacio a recordar la guerra, y las familias optábamos por no exponerlos al dolor de recordar", dijo.

Y agregó: "Mi suegro también combatió en la guerra. Uno percibe cómo les cambia la entonación de la voz, les sale a flor de piel la tristeza. No hay que olvidar lo que sufrieron allá, la guerra, el frío, el hambre… Las guerras no son como las películas, en las que siempre gana el bueno y los protagonistas corren entre las balas. En Malvinas muchos enterraron a sus vecinos y hermanos de la patria".

Por último, indicó que, "como hijo de un veterano de Malvinas, quiero agradecer a Télam y a todos los organizadores de esta muestra fotográfica, y me parece muy bueno que se la exhiba acá en la Casa de las Culturas de Resistencia. Estas fotos nos dan un 'sexto sentido' de lo que fue esa guerra. Como ya dije muchos van a ver a sus padres, sus hermanos, tíos, amigos y eso tiene un valor sentimental muy fuerte".

Durante la entrevista a Domínguez, dos jóvenes se acercaron a la muestra y también compartieron con Télam su mirada.

Uno de ellos, Emanuel (25 años) contó: "Me impresiona lo novedoso de la muestra, con fotos que nunca antes había visto, y por otra parte son imágenes que plantean la contradicción, entre lo malo de la guerra y el orgullo de cómo pelearon nuestros soldados. Es muy interesante la mirada crítica con el mensaje de los medios de la época".

Por su parte, Anahí (24) remarcó: "Me gustó la propuesta de la muestra, rescato que se trata de escenas que no son las que siempre estamos acostumbrados a ver cuándo se habla de la Guerra. Me quedo la imagen de las enfermeras atendiendo heridos, es muy bueno visibilizar el papel de las mujeres".

El archivo sobre la Guerra de Malvinas fue digitalizado en parte por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) a partir de un convenio de trabajo conjunto firmado en 2012, oportunamente renovado en 2021 por la presidenta de Télam, Bernarda Llorente.

El rescate de las fotos de Malvinas es un proceso que continúa en pleno desarrollo en el Archivo Fotográfico de la agencia, con un minucioso trabajo de identificación, orden y registro en el que participan Luis Ramírez, Walter Romero, Sabino Cabrera, Emilia Luna Bazán, Carla Goncalvez, Luis Pozzi, Rodrigo Balbuena, Lorena Olivera, Vanesa Gómez, Aylin Loponte, Julia Cao; bajo la coordinación documental de Analía Garelli, Guadalupe Basualdo y Mariana Torres. (Télam)