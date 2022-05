(Por Carlos Aletto) La puesta en valor de los textos de Rubén Darío empieza a materializarse de la mano de un vasto proyecto editorial impulsado por los críticos Daniel Link y Rodrigo Caresani que relanzará en diez tomos la producción total del poeta y periodista nicaragüense con el objeto de poner a disposición de investigadores y lectores argentinos una edición crítica, moderna, rigurosa que recupera un lugar central para el autor de obras como "Azul", "Prosas Profanas" y "Cantos de vida y esperanza".

Este ambicioso plan, que comenzó a ser publicado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), está coordinado por el director de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos de esa casa de estudios, Daniel Link; y por el coordinador académico del Archivo Rubén Darío Ordenado y Centralizado, Rodrigo Caresani.

Las Obras Completas del poeta se extenderán a lo largo de diez tomos que contendrán 29 títulos cronológicos coordinados por especialistas en modernismo hispanoamericano, con el objetivo de compilar toda la producción de Darío conocida, junto a nuevos materiales surgidos en la investigación. Los volúmenes no se publicarán en estricto orden cronológico sino a medida que cada especialista culmine con el proceso de investigación y edición del conjunto asignado.

Hasta el momento se editaron dos obras: el Tomo 6 (1902-1904), integrado por los títulos "La caravana pasa", "Máximo Gorki. Tomás Gordeieff", "Tierras solares" y "Poesía y prosa dispersa"; y el Tomo 9 (1912-1916), conformado por "Todo al vuelo", "Canto a la Argentina y otros poemas", "La vida de Rubén Darío escrita por él mismo", "Historia de mis libros", "El oro de Mallorca" y "Poesía y prosa dispersa".

- Télam: ¿Cómo se generó la idea de publicar a Rubén Dario?

- Daniel Link: Rodrigo Caresani fue mi alumno en un seminario de doctorado que daba en la Facultad de Filosofía y Letras. Él es el verdadero experto en el corpus dariano, que yo he leído con intensidad pero no sistemáticamente. Me comentó el estado lamentable en que se encontraban las Obras Completas de Darío y yo le dije: "Hagamos unas nuevas". "No se puede", me contestó. Y precisamente esa imposibilidad fue lo que desató esta fiebre que ahora nos envuelve. No es posible sostener un "No se puede" en relación con una necesidad cultural tan grande como disponer de unas obras ordenadas del escritor latinoamericano más importante de todos los tiempos.

- Rodrigo Caresani: El proyecto de unas nuevas Obras Completas surge a propósito de un congreso internacional que organizamos con la Universidad Nacional de Tres de Febrero en marzo de 2016 como homenaje a los cien años del fallecimiento de Rubén Darío. A partir de ese momento, los miembros del equipo que conformamos fueron presentando avances, logros y dificultades en una veintena de foros internaciones en América y Europa. Las condiciones del centenario le dieron una visibilidad para nosotros ineludible al estado catastrófico en que encontramos hoy su obra. Nos parecía y nos sigue pareciendo inadmisible que cualquier lector interesado en Darío solo pueda acceder hoy a un puñado de sus poemarios; que todavía quede una cantidad asombrosa de sus textos sepultada en periódicos (textos que nadie volvió a leer después de que el poeta los escribiera); que salvo ínfimas excepciones las ediciones contemporáneas estén acribilladas de errores y erratas y casi no ofrezcan herramientas a los lectores para un aterrizaje suave en las complejidades de esta escritura.

- DL: En mayo de 2017 lanzamos el sitio de nuestro archivo digital, uno de los repositorios de libre acceso a los materiales darianos más variado y mejor catalogado del mundo. En este portal se pueden visualizar y descargar más de dos mil objetos digitales entre artículos de prensa, primeras ediciones, correspondencia, iconografía, manuscritos, entre otros. Nos tomó casi dos años completar el diseño de un plan de obras y establecer una serie de criterios que creemos básicos para nuestra edición crítica. Hemos definido desde la tipografía hasta las tapas de los libros, desde el nivel de rigurosidad de la transcripción al tipo de anotación, desde la estructura del volumen modelo hasta la segmentación de toda la materia a editar en una cantidad aproximada de volúmenes (treinta y tres según el plan actual).

-T: ¿Cuáles son las características principales de estos libros? ¿Cómo está conformada la edición?

- RC: Estamos ante ediciones de altísima calidad, donde se recuperan los textos darianos tal como fueron publicados y se muestra, por medio de notas al pie, el proceso de reescritura y corrección cada vez que Darío decide volver a publicar alguna de sus piezas. Esta garantía de textos fiables viene acompañada en estos libros de numerosas notas explicativas, informativas e interpretativas sobre los textos, en las que se aclararan datos pocos conocidos o implícitos, se asocian acontecimientos, personajes, posiciones y concepciones al interior de la obra dariana, y se sugieren orientaciones de interpretación. Es importante notar que la colección fue sometida al control de calidad de una de las entidades más prestigiosas en materia de ediciones filológicas, la Modern Language Association (MLA). Como resultado de esta gestión, Darío es el primer autor latinoamericano que ingresa al canon de esta reconocida institución. Al mismo tiempo, la Untref aparece como la primera universidad argentina y latinoamericana en el listado de centros avalados por MLA.

- T.: ¿Cómo se vincula Rubén Darío con otros escritores modernistas en Argentina?

- RC: La de Darío es una figura de una gravitación enorme en el campo cultural argentino. En Buenos Aires, dirige publicaciones periódicas como la Revista de América, escribe para diarios masivos como La Nación y La Prensa pero también para docenas de revistas, se involucra en la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes y es una referencia insoslayable para un proyecto estético y político que intenta salir de la antinomia entre civilización y barbarie, tan definitoria para la cultura argentina aún en nuestros tiempos. La resonancia de Darío no se agota en su poesía, tampoco en el modernismo, ni siquiera en la vanguardia, que lo considerará, con ambigüedades, una suerte de plataforma de despegue para sus rupturas. Pero si nos embarcamos en estos proyectos es porque creemos que hay algo de Darío que aún vive entre nosotros, que sus obras in-completas nos hablan de la literatura argentina y latinoamericana que está por venir.

- DL: En efecto, uno podría pensar que hasta la invasión de princesas de Disney que constituyen la peste actual de la formación infantil estuvo ya prevista por Darío con su "Sonatina", que es el canto de rebelión de las que fueron criadas como princesas y que imaginan para sí otros destinos.

- T.: ¿Cuál es la influencia del escritor nicaragüense en la literatura latinoamericana y universal?

- DL: La influencia de Darío no puede ser mayor. La poesía de Lorca y de César Vallejo, por ejemplo, nacen de Darío. Más cerca en el tiempo, Néstor Perlongher y Manuel Puig (en Cae la noche tropical, por ejemplo) lo recuperan sin ningún reparo. En su prólogo a su poesía, el gran crítico Ángel Rama se pregunta: "¿Por qué está vivo todavía?".

Darío está vivo todavía no sólo porque modificó la relación de los americanos con el lenguaje, dándonos una soberanía y una libertad que hasta entonces se nos negaba o se nos escapaba, sino porque permitió fundar un público y una manera de pensar la relación entre la poesía y la cultura (muchas letras de tango derivan del modernismo dariano).

Si se piensa en el encuentro entre Darío y Buenos Aires se entiende además la pasión que tenemos por este proyecto: Darío no hubiera sido lo mismo sin Buenos Aires y Buenos Aires no hubiera sido el faro cultural que fue durante tanto tiempo sin Rubén Darío.

Este proyecto es, por lo tanto, un proyecto internacional que pretende reconocer todos los ecos darianos que se quieran, pero hace pie aquí, en la que fue la ciudad que le permitió amplificar su voz volviéndola continental, transcontinental, mundial.

(Télam)