"Peripecias del no", la segunda y última novela que publicó el escritor y crítico Luis Víctor Chitarroni, quien falleció el 17 de mayo pasado, será reeditada en una nueva edición de interZona.

La novela narra los entretelones de la historia de Ágrafa (o Alusiva), una revista literaria argentina que se publicó entre 1959 y 1999. Junto a los fundadores de la publicación, se alinean un grupo de colaboradores cuyos nombres llevan el sello de una mirada ácida sobre el campo literario.

Ellos son Víctor Eiralis (también personaje de El carapálida), Basilio Ugarte, Lalo Sabatani, Oliverio Lester, Inés Maspero y otros posibles seudónimos de escritores que conformaban junto a Chitarroni la redacción de Babel -una revista de libros dirigida por Martín Caparrós y Jorge Dorio- como C. E. Feiling, Alan Pauls, Sergio Chejfec, Daniel Guebel, Sergio Bizzio y Matilde Sánchez.

"Al avanzar en ' Peripecias del no', es como si las voces que narran tuvieran sobre el hombro todo el tiempo la mirada del editor. Un editor que tacha, comenta y agrega sobre el texto, que coloca entre < > las variantes de palabras que podrían usarse en una misma frase, que hace listas de textos a publicar, se deja notas de trabajo o escribe un “NO” después de un largo párrafo para indicar que ese fragmento no será incluido. Y hace justamente de la peripecia su principal motor narrativo", reseñan desde la editorial.

MIRÁ TAMBIÉN Artistas exponen en el Malba obras sobre espiritualidad en el nuevo milenio

En una entrevista reciente, a propósito de la escritura de esta novela que salió por primera vez en el año 2007, el propio Chitarroni decía: "Escribí un libro de espaldas al público. Empezó como un proyecto de una seriedad enceguecedora y después encontró sus motivos para ir inventando senderos y pasadizos secretos".

En esa línea lo catalogó el escritor Juan José Becerra al definirlo como "un ejercicio literario de preciosismo y terquedad llevado a un extremo casi terrorista de autonomía. Es el primer libro que leo que no quiere relacionarse, de ninguna manera, con ningún lector. Por lo tanto, lo deseo desesperadamente y acepto sus condiciones".

Escritor, editor, crítico literario y enorme lector, Luis Chitarroni (1958-2023) marcó la escena cultural argentina tanto en su faceta de autor de ficciones -"El carapálida" o "La noche politeísta", como en su trabajo de editor, primero en Sudamericana donde publicó obras de reconocidos autores argentinos como Fogwill, Ricardo Piglia y Gustavo Ferreyra, luego en La Bestia Equilátera.

En otra entrevista con Télam, consultado por el vínculo con la escritura y cómo éste se modificó a partir de empezar a editar textos de otros, Chitarroni respondió: "Un ejercicio de aproximación y alejamiento de lo que yo mismo escribo. El oficio que permitió que me ganara la vida. Trabajar sin obtener grandes beneficios, diría que ni siquiera pequeños".

MIRÁ TAMBIÉN Rinden homenaje al psiquiatra Hernán Kesselman y presentan sus archivos personales

"La ilusión, resultado de mi megalomanía, de que una cantidad de predilecciones y caprichos es una "poética". La literatura, como todo aquello que envenena y arrebata, debe velar sus armas a solas. "The only cure for loneliness is solitude", decía Marianne Moore. Quejarme, torturar a los próximos cercanos y a mí mismo", concluyó.

(Télam)