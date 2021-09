(Por Marina Sepúlveda) Una postulación con mayor presencia femenina, récord de casi 3000 inscriptos, amplia participación federal y un gran espacio para las disidencias sexuales es parte del balance del 109º Salón Nacional de Artes Visuales organizado por el Palais de Glace, que consagró 27 obras ganadoras en distintas categorías, entre ellas tres que formarán parte del acervo del espacio: "Trabajadoras" de Gabriela Golder, "Oriel" del fotógrafo Jorge Mónaco -parte de su serie "Cuerpos disidentes"- y "La intuición", de la artista salteña Ana Benedetti.

La premiación se celebró ayer en el Centro Cultural Kirchner con presencia de autoridades y artistas, como antesala a la inauguración pública de la muestra que se presenta a partir de hoy.

Durante el anuncio de los ganadores, la secretaria de Patrimonio Cultural, Valeria González, destacó el alto número de postulaciones y la participación femenina -ambas récord en la historia del certamen-, que "refleja la incidencia real de las políticas de apertura y participación", y a su vez manifestó que se garantizó el cupo federal y se escuchó el reclamo de larga data acerca de generar condiciones para el traslado de las obras, por lo que el Ministerio de Cultura destinó más de 5 millones de pesos a ese fin, "actuando sobre un factor concreto que incide en la desigualdad de oportunidades".

"Hoy en día nos seguimos preguntando cómo escenificar esa comunidad y también cuál es el sustrato común que le da entidad a esa idea de lo común", sostuvo por su parte la directora del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), Fede Baeza.

"El Salón está intentando dar pasos para pasar de un paradigma meritocrático a repensar las condiciones de posibilidad de ser artistas, teniendo en cuenta esa transformación en las expectativas, alienta la producción del campo del arte, pero también, más ampliamente, agita y conmueve nuestro escenario cultural", reflexionó.

Los tres premios adquisición, que integrarán la colección pública del Palais de Glace, fueron este año para "Trabajadoras" de Gabriela Golder, reconocida como la mejor obra del salón; "Oriel" del fotógrafo Jorge Mónaco como segunda, y "La intuición" de la artista Ana Benedetti de Salta en tercer lugar. El jurado estuvo conformado por Diana Dowek, Diego Perrotta, Daniel Fischer, María Amalia García, y Marcela López Sastre (directora del Museo de Bellas Artes Lola Mora de Salta), quién es también, la curadora de la exposición.

El salón como espacio de legitimación artística y noción de identidad de un arte nacional originada desde su concepción a cien años de la revolución de Mayo, plantea ahora como ejes de gestión el de la diversidad cultural y las políticas federales de representatividad.

Entre las autoridades presentes durante la ceremonia de entrega de los diplomas estuvo el ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien manifestó la importancia de las acciones de asistencia al sector cultural llevadas adelante por el área en tiempos de pandemia (durante el que se invirtieron más de 7.600 millones de pesos) y remarcó: "Estamos en un momento nuevo gracias a la vacunación, a la cercanía de la primavera, que nos permite entre otras cosas, volver a vernos, encontrarnos".

"La diversidad es una bandera nuestra", apuntó Bauer y agregó: "Vamos a seguir trabajando y empujando desde el arte, nos corresponde a todos, a todas, construir un mundo más justo, un mundo más hermoso".

Desde sus expresivas miradas y corporalidades dos mujeres realizan un gesto desde la obra de Gabriela Golder, que convive en el espacio con un amplio lienzo colgado del techo pintado con acrílicos en franjas de colores, mientras en otra sala se destaca la imagen de un joven de perfil con medio cuerpo tatuado fotografiado por un ojo experto. Son parte del conjunto de obras premiadas y seleccionadas que se reparten entre las ocho categorías que propone el Salón: pintura, dibujo, escultura, cerámica, grabado y textil, hasta la fotografía y las instalaciones.

La deconstrucción del gesto de lucha de Golder en el video "Trabajadoras", que captó con 120 cuadros por segundo, surgió como descubrimiento de la serie litográfica "Tu historia, compañero" (1933) de Guillermo Facio Hébequer y la idea de darle movimiento a la imagen. En esa secuencia original de 12 imágenes se "relata la vida de los trabajadores, los obreros, desde la explotación, las penurias, la desazón, hasta la emancipación", cuenta a Télam la artista, docente y curadora formada en el lenguaje cinematográfico.

"Trabajadoras" refleja el momento de la transformación, y en vez de un hombre, como en la litografía original, instala a la mujer, que eleva su brazo y su puño cerrado como "gesto" de lucha y resistencia. "Quiero que el gesto del comienzo del quiebre sea de una mujer", afirma la artista, sobre la pieza que es parte la serie "Instancias de lucha", que trabaja con obreros de fábricas recuperadas y actores de teatro comunitario.

"Me parece buenísimo que el primer premio sea un video", dijo en diálogo con Télam.

Este año, el quinto piso del Centro Cultural Kirchner (CCK) y la Casa Nacional del Bicentenario son las dos sedes donde se exhiben las 266 obras seleccionadas de la edición 2020-2021 del Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), ya disponible al público, con entrada libre y gratuita.

El Salón creado en 1911, desde el 2018 garantiza la paridad de género en la selección y premiación de obras. Recibió 2942 inscripciones, superando a la edición de 2019, un incremento del 32% de inscripciones de artistas de 18 a 34 años y se inscribió un 36% más de artistas no residentes en Buenos Aires.

Las tres obras seleccionadas por categoría no adquisición fueron en escultura: "El plurente" de Nushi Muntaabski, "Get out" de Martín Di Girolamo y "Testimonios" de Andrés Paredes; mientras que obtuvieron mención especial del jurado Luciana Lamothe, Mónica Canzio y Lucía Pellegrini.

Para instalaciones y medios alternativos fue el turno de: "Retard" de la serie "Momentum" de Silvia Rivas, "Fortuna material" de Eugenia Calvo y "Apropiaciones invertidas: Kevin Royk x Queen Cobra" de Queen Cobra; y las menciones del jurado fueron para José Luis Landet, Vivi Blanco, Andrés Knob y Paola Sferco.

En la categoría grabado: "WoW" de Lulú Lobo, "Horas y espadas" de Adrián Sosa y "Los perros de la resistencia" de Ezequiel Verona; y mención especial para Esteban Alvarez.

En dibujo, "Coordenadas de una aproximación alquímica" de Cynthia Kampelmacher, "Ahora del fantasma de Hamlet soy yo" de Lux Lindner y "Sin título" de Lucas Bragagnini. Las menciones especiales fueron para Amadeo Azar, Diego Bastos, Miriam Peralta y Magdalena Rantica.

En pintura: "El Pandenauta" de Alejandra Fenochio, "Jarrón con flores sobre fondo amarillo" de Daniel García y "Sin título" de Leila Tschopp; con mención especial para Florencia Fraschina, Franco Fasoli y Fernando Sucari.

Para cerámica: "1007 cuentas" de Débora Pierpaoli, "Ura Callu - La lengua de Abajo" de Florencia Califano y "Mi mamá abanderada, mi papá en Atenas" de Rosalba Mirabella. La mención fue para el proyecto de Ignacio Unrrein, y Manuel Sigüenza.

En la categoría de fotografía fueron galardonados "Objetos Memorables" de Viviana Zargon, "Madre" de Kenny Lemes, "La toma" de Rodrigo Sebastián Etem; y mención especial para: Manuel Antonio Fernández, María de los Ángeles Peña, Jesú Antuña y Florencia Blanco.

Y por último en textiles fueron seleccionadas: "Origen flujo derrame amarillo sombra fuga estoica colapso" de Guillermina Baiguera, "Sin título" de Yaya Firpo y "ÑANDU-JOUY" de Lia Porto. Mención especial para Alejandro Bovo Theiler, Nina Kunan, y Piquetera.

Organizado por el Palacio Nacional de las Artes, dependiente Ministerio de Cultura de la Nación, el salón exhibirá hasta el 15 de octubre 104 piezas en el CCK -Sarmiento 151, CABA- de miércoles a domingo de 14 a 20 con reserva previa en cck.gob.ar; y otras 162 piezas serán expuestas hasta el 31 de octubre en la Casa del Bicentenario, en Riobamba 985, CABA, de jueves a domingo de 15 a 19, sin reserva, previa hasta completar el aforo de la sala.

