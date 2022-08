Roberto Chuit es el ganador del Premio Futurock Novela 2022 por "Quiebra el álamo", una obra que fue elegida por un jurado compuesto por Martín Kohan, Luis Chitarroni y María Moreno, y su autor definió como "hija de la pandemia".

El anuncio se hizo hoy al mediodía en Yunta Bar, contó con una transmisión en vivo y la participación de los diez finalistas del concurso.

La obra, presentada bajo el seudónimo Robirobi, fue elegida entre más de 500 originales, analizados previamente por un pre jurado y finalmente, por los escritores Martín Kohan, Luis Chitarroni y María Moreno, quien no pudo asistir por cuestiones de salud. La primera mención fue otorgada a Jimena Néspolo por la novela "Mundo Orco".

Chuit, por su parte, dijo que se sentía "extraño" al recibir la noticia de la premiación durante el programa de Segurola y Habana en la radio de Futurock, desde el bar ubicado en Lavalle 3487.

Luego de presentarse como cordobés, estudiante de Letras y lector de la Bestia Equilátera, expresó: "No tengo mucho más para decir porque me siento un poco flotando". Sin embargo, agregó: "La novela es hija de la pandemia, fue expulsada".

Para Kohan, la narración de la novela premiada "no es lineal, no hay un solo plano. No hay una única dimensión narrativa". Además, el escritor confesó: "Tuve que precaverme para no envidiar, escribe realmente muy muy bien".

Por su parte, Chitarroni advirtió ser "un spoiler natural" y opinó que la novela le encantó por su "grado tan alto de vanguardia que me hizo acordar a William Burroughs, quien utilizaba procedimientos y que era un especialista".

"Esta novela es para leer de la primera a la última página sin detenerse, de una sentada", aseguró el escritor de "La noche politeísta".

Sobre el debate del "spoiler" abierto por Chitarroni y en relación con la novela, Kohan destacó que "el spoiler recupera la sorpresa". "Así que, si la sorpresa aparece donde se la espera, no es sorpresa. Conviene decir que el libro termina con una especie de apocalipsis y la cuenta antes que el mundo termine", destaca el escritor de libros como "Cuentas pendientes".

La historia "cuenta pericias de los personajes y, al mismo tiempo, está contando que el mundo se acaba", señaló Kohan.

La editorial de Futurock nace en el 2018 "sin querer `a priori´ hacer una editorial sino editar un libro", contó Federico Vázquez, director de la radio. "Lecturas Feministas" de Gabriela Borrelli fue el primer libro que publicaron sobre textos históricos vinculados a una tradición feminista.

"Lo que fue pasando, casi naturalmente, es que fueron surgiendo otros libros con temas relacionados a la actualidad, a crónicas y se armó una editorial casi sin quererlo", recordó.

De esta manera, el Premio Novela de Futurock busca "generar un ámbito más donde escritores y escritoras del país, incluyendo a Uruguay, tuvieran la oportunidad de visibilizarse, porque sabemos que hay pocos premios con dinero y con una publicación", señaló Vázquez.

"Lo que nosotros vemos con sorpresa y agrado es que ganan escritores distintos, novelas variadas y que, hasta la edición anterior, viene ganando gente que no había publicado profesionalmente. Entonces, se está convirtiendo en un lugar de escritores. Son novelas además que se venden un montón", contó.

"Ya parece un premio de primera novela y no lo es", observó Julia Mengolini, conductora del programa Segurola y Habana.

El primer premio del concurso estaba dotado de 600 mil pesos e incluía la publicación del libro ganador. La escritora de la novela "Mundo Orco", distinguida con una Primera Mención, le agradeció a Futurock y al jurado.

"Sentí que estaba en una especie de videojuego mezclado con un futuro no muy lejano pero distópico, medio `Black Mirror´. Me pareció que leerlo de una autora argentina le daba una particularidad", contó la conductora sobre u experiencia al leer "Mundo Orco".

Chitarroni expresó que el libro que lo hizo sentir como un "Hansel y Gretel en uno solo avanzando por un sendero" y que "es muy bueno para este momento y muy bueno para la producción argentina".

"Es una novela que tiene siete años de horno. Estoy feliz que me la publiquen y como todos los escritores argentinos, es muy difícil publicar", dijo la premiada con la Primera Mención.

Durante el evento en Yunta Bar, participaron los finalistas del concurso. Emilce Acuña, autora de "En la quietud del día"; Andrea Cipornik de "La hija del pantano"; Matías Ezequiel Gómez, escritor de "Barro"; Nicolás Méndez, de "El convidado de piedra"; Ana Gabriela Iriarte, autora de "Azara", César Isola Isart, de "Amarillo naranja rojo"; y María Cecilia Azzolina, escritora de "Humareda". (Télam)