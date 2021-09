A casi tres meses de la muerte de Horacio González, (1944-2021), un libro reúne textos del intelectual sobre ensayo, política y nación, compilados por María Pía López y Guillermo Korn, cuya presentación tendrá lugar el próximo jueves a las 16.30 en la explanada de la Biblioteca Nacional.

Se trata de "La palabra encarnada: ensayo, política y nación. Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)", un volumen publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en su colección Legados que transita "entre la lectura de los clásicos del pensamiento argentino" y "los artículos abocados a pensar los ´años de revolución´", adelantan.

"Esta antología de Horacio González es una invitación a aventurarse en la obra de una de las figuras claves en la conversación pública de Argentina. El recorrido propuesto por los compiladores, María Pía López y Guillermo Korn, incluye tanto capítulos fundamentales como algunas rarezas y piezas dispersas que buscan presentarnos a un ensayista cuyo estilo está hecho, a la vez, de derroche y precisión", señalan desde Clacso.

"La palabra encarnada: ensayo, política y nación", con más de 700 páginas, indaga en distintos ejes a partir del pensamiento del autor: comienza con "Cuestiones de método", continúa con "El baqueano", "El viejo topo" "Reflejos de una vida", "La expresión americana", "La larga risa de las cosas" y cierra con "Conceptos para la política".

Dedicado a Liliana Herrero, pareja de González y "cuarta pata de esta conspirada selección" como le dedican los compiladores, el libro comienza con una introducción de López y Korn, donde sostienen que el ensayista, escritor y ex titular de la Biblioteca Nacional es "una figura clave en la conversación pública de la Argentina".

Y así lo definen: "Autor de una obra prolífica, motor de aventuras intelectuales, profesor de varias generaciones de estudiantes de ciencias sociales. Su obra no solo es vasta sino que esquiva las clasificaciones académicas. No se reduce a la historia de las ideas ni a la sociología de la cultura, sino que persevera en el arrojo del ensayo. Esto es, hacer de la escritura una instancia del método, no un momento de comunicación, porque el pensamiento se juega en esa materialidad".

El libro será presentado el próximo jueves a las 16.30 por María Pía López y Guillermo Korn, junto con el filósofo Eduardo Rinesi, la investigadora Mariana Gainza, y el director de Formación en Clacso, Nicolás Arata, en la explanada Juan José Saer de la Biblioteca Nacional ubicada en Agüero 2502. (Télam)