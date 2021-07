La policía griega fue foco de burlas y cuestionamientos en redes y medios de comunicación por el desafortunado gag que protagonizó mientras presentaba un valioso Picasso pocas horas después de haberlo recuperado, cuando dejó que cayera al suelo y que lo levantara una persona con mascarilla pero sin los guantes reglamentarios para el cuidado de este tipo de obras.

El cuadro "Cabeza de mujer" que Pablo Picasso hizo en 1949 como un obsequio a Grecia, fue recuperado por la policía de ese país, luego de ser robado en 2012 de un museo griego con un sistema de seguridad obsoleto, y mientras la policía promocionaba la exitosa operación, en un conferencia pública, se ve de fondo al cuadro, como en un paso de tragicomedia, deslizarse desde lentamente desde el podio donde estaba colocado hasta caer al piso.

La escena fue captada por las cámaras la televisión griega el martes, durante el acto en el que la policía anunció que había recuperado el lienzo pintado en 1939 por Picasso, uno de los grandes maestros de la pintura universal.

La ministra griega de Cultura, Lina Mendoni, criticó hoy el incidente y dijo que la pintura "parece estar en buenas condiciones", informó la agencia francesa de noticias AFP.

MIRÁ TAMBIÉN Conciertos de Julia Zenko y Víctor Heredia, charlas y teatro en la programación cultural de la AMIA

El cuadro "Cabeza de mujer" había sido robado junto con otro del pintor holandés Piet Mondrian, "Molino de viento con casa de verano", de la Galería Nacional de Atenas en 2012. Un informe oficial concluyó que los sistemas de seguridad de la institución no se habían renovado desde 2000, que varias zonas del museo no tenían cámaras de vigilancia y que las alarmas no funcionaban correctamente. (Télam)