La historia de la huida que la alejó de un matrimonio convenido y de la comunidad judía ortodoxa a la que pertenecía para encontrar una nueva vida emancipada en Berlín concentra solo una parte del camino de reinvención que llevó adelante Deborah Feldman, quien después de contar esos episodios en el libro "Poco ortodoxa" -que inspiró la muy exitosa serie estrenada el año pasado- se anima ahora a seguir descubriendo tramos de su biografía en "Exodus", un texto que se publicará en español en los próximos días

La vida esta mujer joven judía que escapa de una comunidad jasídica de Brooklyn fue uno de los grandes hitos del comienzo de la pandemia. Encerrados en sus casas para cumplir con el aislamiento obligatorio, los televidentes argentinos se fanatizaron con la heroína interpretada por Shira Haas que a lo largo de los cuatro capítulos de la serie estrenada en Netflix narra cómo tras un

incómodo matrimonio arreglado que incluyó grandes desencuentros sexuales, huyó embarazada a Europa y se inscribió en una escuela de música en Berlín.

La autora publicó en 2012 su historia, la de su alejamiento de su marido y de su familia, bajo el título "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", que en la Argentina lanzó la editorial Lumen como "Unorthodox. Mi verdadera historia".

Según admitió en varias oportunidades Feldman, la serie se había permitido algunas licencias respecto a los episodios narrados en el libro que le da origen, pero el conflicto central está representado tal como lo vivió esta mujer que, envalentonada por el éxito de su texto confesional, decidió ir por una segunda parte donde se retoma así misma para contar qué ocurrió años después del escape, pero también para volver sobre otros detalles y reflexiones sobre la comunidad a la que alguna vez perteneció.

Así llega "Exodus. Mi viaje poco ortodoxo a Berlín", un libro que también el sello Lumen lanzará a partir de la semana próxima en España y algunos países latinoamericanos: allí vuelve sobre la protagonista convertida ahora en una divorciada de 35 años que debe aprender a subsistir como madre soltera, y que mira la historia seis años después de su escape, percibiendo con más claridad la trayectoria que la llevó de renunciar a su residencia estadounidense para encontrar una identidad y un hogar en Europa.

Su viaje, tanto físico como espiritual, está arraigado en su impulso de toda la vida por comprender el significado de su identidad judía.

"Sexo, drogas y rock-and-roll fue la frase mencionada -dice en su nuevo libro- como si mi conversión en estadounidense se basara en abrazar el hedonismo que mi familia y mi comunidad habían considerado un pecado grave. Anhelaba más que nada que me permitieran seguir escribiendo, tener una carrera como escritor, así que aunque estaba lleno de ansiedad, estaba decidido a hacer todo lo posible para seguir esta tarea".

En esta ocasión, Feldman incorpora un enfoque mucho más intelectual y filosófico para pensar en su vida, reflejado en una prosa diferente, en la que ahora formula su lucha en estos términos: "Había estado tan hambrienta de la forma de autonomía que me permitiera construir mi propia narrativa que me había catapultado más allá de cualquier marco que pudiera contener mi historia".

El eje de "Exodus. Mi viaje poco ortodoxo a Berlín" es su instalación en 2014 en Berlín, una ciudad de la que se enamoró perdidamente, el primer lugar que extrañó cuando lo dejó, el primer lugar en el que se sintió como en casa. En Berlín, encontró una nueva pareja, Jan, que también es madre. "Todo iba de maravilla -escribe- hasta el punto en que comencé a olvidarme de todos mis prejuicios y decepciones anteriores, y comencé a creer que a partir de ahora mi vida aquí siempre sería así de idílica".

Pero un sábado por la mañana visitaron un popular parque acuático al norte de la capital alemana, en Oranienburg. Allí, para su horror, vio a un hombre con un tatuaje de la puerta de entrada en Auschwitz, el campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada. Aunque indignada, no habló. Sin embargo, alguien más lo hizo y el incidente se convirtió en una causa célebre internacional.

Según la autora, esta experiencia "hizo añicos la ilusión en la que había comenzado a vivir, es decir, que Alemania era un país en el que la mayoría de la gente condena el extremismo de derecha y ha luchado con su pasado y aprendido de él".

Ahora, Lumen ha anunciado en un comunicado que publicará una nueva edición del libro de Feldman, titulado en español "Unorthodox. Mi verdadera historia", que incluirá fotografías y un nuevo epílogo de la autora, redactado a raíz de haber colaborado en la serie y tras haberla visto.

