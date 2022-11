Claudia Piñeiro, Jorge Consiglio, Hernán Ronsino y Mariana Travacio irán este sábado de 11.30 a 14 a la librería Notanpuan, en la localidad bonaerense de San Isidro, a recomendar libros en un diálogo directo con los lectores: "Todo escritor en algún lugar de su cuerpo quiere ser librero, es como el técnico que quiere ser jugador de fútbol, siempre me pareció interesante, como librero, ver cómo ejercían la profesión ellos", dice Fernando Pérez Morales, cofundador del local, sello y espacio cultural donde se realizará el encuentro "Lxs escritorxs serán sus librerxs".

Se trata de "una nueva edición que llega después de 20 años, ahora vamos estar con 'autorxs admiradxs' y 'amadxs' como Piñeiro, Ronsino, Travacio y Consiglio, pero es una movida que hicimos mucho por los años 2000 y era lindísimo ver interactuar al público con los escritores", repasa Pérez Morales.

En aquel momento, días de las crisis socioeconómica más intensa que tuvo Argentina en su historia, habían participado de la iniciativa escritores como Guillermo Saccomanno, Liliana Heker, Miguel Bonasso, Juan Forn o Rodrigo Fresán. Para la reedición que llega después de dos décadas, mediadas incluso por una pandemia y el aislamiento que renovó de forma drástica los mecanismos del circuito editorial, virtualizándolo y viralizándolo a la vez, los escritores invitados ya pidieron "pilas de libros" que desean recomendar, dice Pérez Morales.

"Después de las épocas más duras, -reflexiona en diálogo con Télam- lo único que quiere uno es abrazarse, interactuar, cero autoayuda, interacción con el otro en serio. Conectarse intelectualmente, amorosa e intuitivamente. Creo que este encuentro tiene que ver con eso. Hay una necesidad de todos de volver a encontrarnos". El lugar es Chacabuco 459, San Isidro.

"Los libreros van a estar en actividad, no se van a sentar en ninguna mesa, o sea: entra el cliente y lo va a atender Ronsino o lo va a atender Travacio, '¿qué te gusta leer?', conversación y orientar. Lo que nos pidieron es una serie de títulos orientativos de gustos personales que querían que tengamos porque es lo que quieren recomendar", cuenta a Pérez Morales.

Las solicitudes de estos ‘escritorxs librerxs’ son eclécticas. Piñeiro, por ejemplo, solo pidió autores, no focalizó en los títulos. De su listado son "Vivian Gornick, Natalia Ginzburg, Clarice Lispector. Annie Ernaux, Rebecca Solnitt, Agota Kristof, Fernanda Trías, Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezon Cámara, Selva Almada. Dolores Reyes, Eugenia Almeida, Lina Meruane, Fernanda Melchor, Manuel Puig y Antonio Di Benedetto" y así.

Ronsino es más específico. Pide entre sus posibles recomendaciones "lo que tengan" de António Lobo Antunes, aunque "si está 'Manual de inquisidores', genial; si no, 'El orden natural de las cosas'; si no: cualquiera de sus textos me da igual: 'Exhortación a los cocodrilos', 'Esplendor de Portugal', 'Buenas tardes a las cosas de aquí abajo', 'Ayer no te vi en Babilonia', 'Acerca de los pájaros'". La lista sigue con 34 autores y varias obras de cada uno.

“La movida es simple -señala Pérez Morales- como son las cosas lindas. Simple: un escritor, un lector y un libro en el medio. Es eso y así de hermoso sale, porque las veces que lo hemos hecho la gente se iba plena, como que se hubieran empachado de amor a la literatura. Porque te genera eso. A la mayoría de los escritores les gusta ser librero, hay un placer infinito de recomendar un libro que te gusta de otra persona".

Ellos también van a tener sus libros -Piñeiro, Consiglio, Ronsino, Travacio-, "que van a estar ahí por si alguien quiere que se los firmen -acota el librero-, pero vienen a laburar para la librería, que sí, antes era la Boutique del Libro, pero a la que hace siete, ocho años le cambié el nombre porque ya no sentía pertenencia y teníamos una personalidad tan propia, tan ajena a cualquier cadena".

Notanpuan fue creada por Fernando en 2015 y la puso a funcionar junto a sus hijas Carmela y Milagros, libreras full time como él que reconfiguraron en pandemia las logísticas del sello y la librería y subieron a las redes las actividades del centro cultural. "Vivos" que le ampliaron el espectro lector. Si bien el proyecto es muy anterior, este año cumple 40 años desarrollado a la par de la democracia como La Boutique del Libro, cuando Pérez Morales mediaba los 20 y tenía prácticamente la edad de sus hijas ahora. Recitales, performances, lecturas, presentaciones y talleres son algunas de las características de este resurgido proyecto.

"’Lxs escritorxs serán sus librerxs’ funciona naturalmente -asegura-, por eso lo hacemos de dos horas y media, porque es mucho laburo, salen reventados. Lo que hacemos los libreros de Notanpuan es estar corriendo alrededor de ellos por si necesitan que le busquemos un libro en depósito, precios... es divertido y todo termina con un asado compartido en el patio".

