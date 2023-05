Las calles que Pablo Picasso (1881-1973) solía recorrer durante su estancia en Barcelona o los célebres retratos que hizo de la fotógrafa, pintora y escultora Dora Maar llorando (1901-1997), con quien mantuvo una relación casi ocho años, son el tema de una muestra fotográfica del maestro Bernard Plossu y otra de la controversial artista Orlan, pionera del arte contemporáneo, que se expondrán dentro de la feria internacional PhotoEspaña 2023 (PHE23), del miércoles próximo al 6 de septiembre en Madrid.

PhotoEspaña también se suma al año Picasso con la exposición "Picasso en foto", que presenta por primera vez los archivos del museo, permitiendo una aproximación al artista, mediante la documentación fotográfica de sus procesos de trabajo y la génesis del Museu Picasso de Barcelona, el único con que el creador del icónico y pacifista "Guernica" se comprometió personalmente, volviendo a España incluso durante el franquismo que no le perdonaba obras como esa ni haber caricaturizado a Franco montado sobre un cerdo.

La muestra además se adentra montada en el madrileño Centro Cultural de la Villa incluye fotografías del catálogo razonado de Brigitte Baer, más de 12 mil imágenes sobre la obra grabada y litografías de Picasso que la convirtieron en un referente mundial; y también se adentra en el Picasso-sujeto a partir de fotos vernáculas sobre su figura privada y su entorno familiar.

Por su parte Orlan, artista díscola y singular que no se encorseta en formatos ni lenguajes, presentará mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid fotos que fueron parte esencial de su trabajo aunque no tan trascendente como sus performances quirúrgicas, junto a las 12 "Autohibridaciones entre mujeres. Weeping Women Are Angry", serie inspirada en los retratos de Maar llorando pintados por Picasso, imágenes que lejos de juzgar al pintor o a su modelo "animan a las mujeres a emanciparse y a dejar de ser objetos para convertirse en sujetos", señala el texto curatorial de Alain Quemain.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del artista, el hilo conductor de la muestra que Orlan (Francia, 1949) inaugurará un día antes de la apertura de PHE23 y el mismo de su cumpleaños número 76, son sus reinterpretaciones de la historia del arte, que ya incluía en sus primeras obras de los años 60 y continuó en las "Autohibridaciones", que van de 1990 al presente.

Mientras que en el Museo Picasso de Barcelona, Plossu pasea y fotografía los parajes catalanes que antes recorrió el artista y que fueron primordiales en su obra pictórica: Horta de Sant Joan, Gósol, Cadaqués y Barcelona.

La 26° PHE23 contará con más de 100 exposiciones de fotógrafos y artistas visuales con formas y lenguajes muy diferentes que dialogan en torno a tópicos que van desde el Año Picasso al arte en general, pasando por medioambiente y género, hasta vanguardia y fotografía histórica. (Télam)