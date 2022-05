(Por Leila Torres) A sala llena en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la influencer Paulina Cocina presentó en la noche del sábado su libro "Manual de supervivencia" junto a Santi Maratea, un encuentro cálido y divertido en el que la famosa cocinera intercambió con el público algunos secretos para "una cocina que esté medio en veremos", desde recetas de comidas hasta tips para no ensuciar ni una sola cuchara de más.

Paulina Cocina siempre disfrutó cocinar pero para ella “uno de los momentos más lindos” fue cuando se mudó sola. “Me enfrenté a quien era yo frente a una cocina. No es lo mismo cuando estás con tus viejos, yo experimentaba un montón”, recordó la autora en la presentación de su nuevo libro “Manual de supervivencia” en la sala José Hernández de la Feria del Libro, acompañada por el influencer Santi Maratea.

El libro, publicado por Penguin Random House, cuenta con ocho secciones donde ayuda a las personas a enfrentarse con su primera cocina con tips y recetas sencillas.

“Pensé ocho capítulos que tenían que ver con armar una cocina. Yo tenía una cosa con la persona que se mudaba o que se encontraba por primera vez en una cocina. Al principio compras para un batallón, después te das cuenta que vas a comer y que no… esta situación también se aplica a la gente que vive en familia pero la organización de la cocina es un desastre”, explicó Paulina Cocina y agregó que este último libro se trata de “uno que le hubiera encantado tener”.

De esta manera, “Manual para supervivencia” es un libro para cualquiera que tenga “una cocina que esté medio en veremos”, señaló la autora. Incluye elementos que son básicos e imprescindibles a la hora de inaugurar la primera cocina, explica cómo guardar utensilios y muchas recetas. “Muchas son recetas que yo me hacía en esa época. No sabía lo que sé ahora entonces en ese momento para mi hacerme un arroz con quesito y jamón era ‘wow’ pero me cocinaba todas las noches, compraba libros y los leía. Me he llegado a hacer curry de cordero, me parecía un planazo llegar y ponerme a cocinar”, contó Paulina Cocina sobre el vínculo con su primera cocina cuando vivía sola.

El nuevo libro presenta recetas sencillas y económicas. “Si bien todo el universo Paulina Cocina es muy económico, este libro requería ser barato”, precisó la autora, que entonces decidió incluir preparaciones básicas, porque si la persona no tiene la cocina preparada, “da mucha pereza cocinar”. La autora incluye también tips que ayudan, por ejemplo, “a no hacer arroz para 50 personas”, una sección con un “Abc para no morir intoxicados” o ideas de recetas bajo la consigna “Esto no se tira”. “El tallo del brócoli, el tallo de la remolacha: no se tira. Podes hacer un salteado, una tarta”, dijo y agregó con una exclamación: “¡Ah, les estaba spoileando todo el libro!”.

Otro de los “abc” se trata de cómo hacer ensalada porque aunque parezca una tarea fácil, hay trucos que todo lo mejoran: “Armás una ensalada pensando en una base, que puede ser verdura, que puede ser papa, pensás en una verdura más potente, por ejemplo roquefort, la vinagreta y el crocante que puede ser garrapiñadas y listo”, explicó la autora.

También el libro busca ayudar a los cocineros y cocineras amateurs a hacer “buenas tartas”, con tips para tostar la masa o gratinarlas. “Es una victoria que te salga bien una tarta”, señaló durante la presentación del libro, en el marco de una cita literaria que arrancó muy auspiciosa con muchísimos visitantes en el primer fin de semana.

Pero Paulina cocina no se limita al día a día en el hogar y piensa en las eventualidades: desde que caigan amigos sin avisar, hasta qué comer cuando llegas de una fiesta. Para las reuniones amistosas, “está bueno tener algunas cosas para no caer en las papas. Por ejemplo, tener unas aceitunas, manicin.. “, dijo y guiñó un ojo mirando al público de manera cómplice. “Después está el tema cuando volvés de la joda. A mi me gusta mucho comer bien, yo volvía a las 7 de la mañana y a veces me hacía arroz, otras veces picaba cebolla, le ponía limón, aceitito y me hacía como una ensalada de atún. El dato es que me ponía a picar cebolla a las 7 de la mañana y mi viejo se levantaba a esa hora para hacer tenis con la raqueta y yo ahí en la cocina un poco baqueta picando cebolla”, recordó riendo.

El volumen también tiene en cuenta esos clásicos antojos de “algo dulce”. Así, el volumen presenta “la torta en taza”, que la hacen los hijos de Paulina Cocina prácticamente todas las tardes y ella la incluye “ porque uno tiene antojos y a veces es de bizcochuelo y te haces un bizcochuelo…”. Entonces, para saciar ese antojo, “es para lo único que sirve la torta en taza”, aclaró la autora porque “no es espectacular pero el antojo te lo saca”, aseguró sobre esta receta en la que trata de ensuciar lo menos posible: “Si yo ensucio un bowl me hago un bizcochuelo. La única forma que hay es todo dentro de la taza y arréglate para batir todo ahí pero no me ensucies nada más”.

“Tengo videos revolviendo algo con una cucharita porque ya la había ensuciado y no quiero ensuciar una cuchara grande”, contó la cocinera. “Yo estaba haciendo contenido pero ni siquiera un video me hace ensuciar otra cosa. Esto es lo que pasa en mi cabeza: ´esto no da pero bueno, después digo un chiste y ya está´”, dijo riendo y el público la acompañó. “Así se rompe el paradigma de los cubiertos: todo puede ser una cuchara para revolver”, aportó Santi Maratea pero Paulina lo remató “todo puede ser un tenedor”.

“Yo no voy lavando mientras voy haciendo. En el momento en que debería lavar me distraigo con el celular pero no te ensucio cosas demás. Pero un día te cansás, te das cuenta que es un asco tener los platos ahí y te deja de pasar, ahí no acumulás tres días de platos”, dijo Paulina Cocina casi como un consejo de vida. “Queda una esperanza entonces”, se alivió Santi Maratea.

Al finalizar la presentación, Maratea invitó al público a hacerle preguntas a Paulina y enseguida las manos se levantaron. “¿Tenés el sueño de un restaurante propio?”, lanzó una seguidora. “No. Ni ahí. Cocinar para otros me encanta pero no me gustaría que me paguen por eso, preferiría invitarlos”, respondió y confesó que para la presentación quería hacer una fiesta de quince minutos “con cumbia, fernet y empanadas disfrazadas que bailaran”. “La otra idea era yo repartiendo panchitos, dijo, mientras desde el público un niño gritó: “¡Repartí una milanesa!”. Toda la sala lanzó una carcajada.

Otra de las preguntas fue cómo hacer “un huevo perfecto, que no se desparrame la yema”. Paulina no subestimó la pregunta. Al contrario, respondió con seriedad: “Lo fácil es que el huevo se cocine pero no es fácil hacer un huevo perfecto. Requiere de un dominio muy grande del calor, de si le pones o le sacas la tapa y si te lo olvidaste un segundito, ya se te cuajó…”.

“¿Sacarías un libro de huevos?”, retrucó Santi Maratea y ella no dudó en responder afirmativamente y contó que, de hecho, tiene una serie llamada “¡Huevo, Paulina”.

“¿Y una serie sobre comidas típicas de diferentes países?”, se animó a preguntar una espectadora joven. Paulina contestó que en esos casos le cuesta mentir porque si la propuesta es “comer comida peruana durante 24 horas”, ella va a estar desde que se despierte hasta que se acueste comiendo comida de ese país, confesó.

La última pregunta fue cuánto tiempo precalentar el horno antes, a lo que Paulina exclamó, orgullosa: ¡Hermosa pregunta!” Y respondió con certeza “diez minutos”.

“Manual de supervivencia” acompaña a los lectores y lectoras en sus primeros pasos por la cocina a la hora de vivir solos pero no se agota en una primera parte, adelantó la cocinera durante la presentación. “La segunda parte del Manual de Supervivencia va a tener siete capítulos, que complementan a los otros ocho y que van desde ´todo lo que no tenés que comprar cuando te mudas´ hasta "cosas que hay que evitar´", por ejemplo “no comprarse el kit de cocina completo”, adelantó.

Luego de la presentación, la autora firmó ejemplares en el firmódromo de La Rural y continuó de cerca la conversación con sus lectores y lectoras, seguidores de la influencer más conocida de la gastronomía local. (Télam)