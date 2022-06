El escritor estadounidense Paul Auster fue distinguido con el título de doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid, frente a un auditorio al que regaló un estremecedor relato sobre la ficción y la depredación.

El autor de "El palacio de la luna", "Leviatán", entre otras obras, "representa los valores del humanismo como crítico y escritor", sostuvo la profesora Laura Arce, madrina de Auster en el acto en homenaje realizado ayer, al autor de 75 años, cuya obra fue traducida a más de 40 idiomas.

"La invención de la soledad" (1982) marcó el inicio de una carrera narrativa del autor, nacido en Newark, que lo llevó a escribir 26 novelas y nueve ensayos sobre la identidad, el sentido de ser americano y el destino, además de haber traducido importantes autores franceses, y haber escrito poesía y cine.

Durante la ceremonia, el autor de "La trilogía de Nueva York" leyó el texto titulado "Los lobos de Stanislav" escrito al inicio de la pandemia que relacionaba su tradición familiar con Ucrania, según el diario español El País.

MIRÁ TAMBIÉN La experiencia de escribir El libro de las diez mil cosas, el proyecto que participa de Documenta

"En 2017, me invitaron a Leópolis para participar en el Congreso Internacional del Club PEN. Acepté la propuesta por diversas razones, entre ellas, la personal. Mi abuelo nació en una ciudad situada a dos horas al sur de Leópolis y emigró a Estados Unidos hacia el año 1900. Esta era mi oportunidad para poder visitar ese lugar. Anteriormente conocida como Stanislau o Stanislav, fue rebautizada como Ivano-Frankivsk en 1962 y se ha convertido en una próspera ciudad de más de 200.000 habitantes. Hace dos años, en los primeros días de la pandemia, me senté a escribir el artículo que sigue, que relata el extraordinario día que pasé en Ivano-Frankivsk allá por 2017. Ahora que la invasión rusa de Ucrania ha entrado en su cuarto mes, desatando horrores y devastación a una escala que no se había visto en Europa desde la II Guerra Mundial, considero este pequeño ensayo como una premonición de lo que estaba por venir", sostuvo.

En esa zona a la que viajó el escritor, en 1941, los nazis arrestaron a 10.000 judíos y los fusilaron en el cementerio judío y encerraron a los sobrevivientes en un gueto para enviarlos al campo de exterminio.

Según le contó un poeta, en julio de 1944, cuando el ejército soviético irrumpió en la ciudad, la población humana se había dispersado, y en su lugar la ciudad "estaba ahora habitada por lobos, cientos de lobos, quizá miles de lobos".

Auster dijo que no pudo encontrar pruebas sobre los lobos, pero halló un cortometraje sobre la toma de la ciudad por parte de las tropas soviéticas el 27 de julio de 1944, "lo que resultó una grabación de propaganda mal montada e inacabada que pretendía ensalzar la grandeza y el valor de la Unión Soviética", sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN Con una obra polifónica de 14 artistas y escritores, Argentina dice presente en Documenta

"¿Qué debemos creer cuando no se puede estar seguro de si un supuesto hecho es cierto o no? A falta de información que pueda confirmar o desmentir la historia que me contó el poeta, prefiero creerle. Con independencia de que estuvieran allí o no, elijo creer en los lobos", cerró el escritor, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 2006, y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, en 1992.

(Télam)