Obras de once artistas argentinos -entre ellos Alberto Greco, Leandro Katz, Marta Minujín y Liliana Porter- forman parte de la exhibición "This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975", que abrió sus puertas días atrás en Americas Society, donde permanecerá hasta el 14 de mayo del año próximo.

Con instalaciones, fotografías, videoarte, pinturas y material de archivo, esta exposición colectiva explora el trabajo de una generación de migrantes provenientes de la región, que creó y expuso en la ciudad de Nueva York entre 1965 y 1975, con curaduría de la argentina Aimé Iglesias Lukin, directora de Artes Visuales de Americas Society.

La exposición reúne a una generación que participó activamente en movimientos artísticos experimentales, al tiempo que impulsaba sus propios lenguajes e ideas visuales, con obras que exploran temas de migración, identidad, política, exilio y nostalgia, señalaron los organizadores.

Entre los artistas que exhiben se cuentan también Juan Downey, Hélio Oiticica, Luis Camnitzer, Eduardo Costa, Jaime Davidovich, Anna Bella Geiger, César Paternosto, Alejandro Puente y más.

Además, la exposición destaca las importantes aportaciones e iniciativas solidarias de grupos y colectivos, testimonio del esfuerzo de estos artistas por crear comunidad y forjar un espacio para sí mismos.

La muestra se despliega en dos partes: actualmente, del 22 de septiembre al 18 de diciembre de 2021 y luego, del 19 de enero al 14 de mayo de 2022. (Télam)