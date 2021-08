Los organizadores del Premio B·Arte 2021 confían en expandir los debates y las lecturas acerca del rol de las nuevas tecnologías en el universo que involucra a artistas, galeristas y coleccionistas. Y donde en paralelo a la euforia que está generando la asociación entre NFTs y criptomonedas, pujan también las miradas alarmistas o desconfiadas, como incluso la del propio precursor, el artista Beeple, quien expresó en una entrevista su desconfianza hacia esta modalidad y hasta confesó que convirtió lo recaudado en la subasta en moneda tangible porque quedó "aterrado" por la volatilidad de la criptomoneda.

¿El temor que expresa uno de los principales beneficiados por esta asociación entre NFT y criptomonedas marca que pese al crecimiento de la tendencia los artistas y el mercado del arte en general todavía no están tan proclives a asimilarlo? ¿Por qué en una época donde los intercambios y la mayoría de las transacciones se ha desplazado a la arena virtual, la idea de un arte asociado a soportes intangibles genera recelo?

"El temor que Beeple expresa lo tienen muchas personas frente a un sistema que está surgiendo hace apenas tres años. Estamos hablando de volúmenes que casi no se movían y compañías que pasaron de valer de dos millones a mil millones de dólares. Esto hace que haya un nuevo grupo de ricos, los cripto ricos, que están de shopping y dispuestos a comprar elementos que pueden tener o no mucho valor en el futuro. Lo interesante de esto es la interacción de una nueva clase de clientes que entra al mundo del arte. Veremos si va a tener interacción con el mundo del arte tradicional o no pero me parece que claramente lugares de subastas como Christies o Sothebys", analiza Echegaray Guevara.

"La volatilidad de las criptomonedas es, sin dudas el aspecto que más inquietud provoca, pero si lo tomamos desde una perspectiva histórica y más allá de los altibajos cotidianos, Bitcoin ha resultado una reserva de valor descomunal que no ha hecho más que crecer en la medida en que la sociedad global lo fue asimilando y adoptando, se trata de consenso y de independencia financiera. Obviamente para mucha gente puede resultar vertiginoso pero son prejuicios más fundados en el desconocimiento", indica Pippo.

Para Montes de Oca, "como todo lo nuevo va a tener su crecimiento. Será el que tenga que ser, pero será. El mercado del arte considero aún no esta metido en esto. Ni los compradores de Beeple creo que sean coleccionistas de arte. Creo que como todo mercado es especulativo y actualmente el mundo cripto es muy volátil. Pero a mediano plazo estas variables se irán decantando y estabilizando, haciendo de un mercado más estable y confiable".

¿De qué manera la irrupción de estas nuevas tecnologías podrían promover la descentralización y la independencia económica de las artes plásticas como herramienta y lenguaje expresivo? "Las principales galerías ya están tokenizando obras de sus artistas y están haciendo un esfuerzo por incluirse en estos cambios de paradigma. El punto es que estas tecnologías apuntan también a eliminar intermediarios y a brindarle al artista un manejo más independiente de su trabajo. Pero el camino recién empieza, cada actor irá encontrando su rol en este nuevo escenario", asegura Pippo.

"La palabra descentralización viene más por el concepto que tienen el uso de las criptomonedas. Pero no obstante dentro de esta tecnología se pueden aplicar lo que se denominan: smart contracts , por el cual cada artista puede comisionar sobre su obra tantas veces como ésta sea vendida en el mercado secundario. Y esto sería un golazo para el sector, ya que en nuestro país no esta legislado el drois de suite y esto podría llegar a compensarlo a nivel global y descentralizado", sostiene Montes de Oca.

Echegaray Guevara explica el fenómeno de este modo: "No importa que mucha gente tenga el JPG de la 'Mona Lisa' y millones de personas lo tengan. Lo importante es quién tiene la propiedad de la 'Mona Lisa'. De esa misma forma funcionan los NFTs básicamente, porque una persona puede tener un NFT de Beeple y puede tener el mismo por el cual un coleccionista pagó 69 millones de dólares, pero lo importante no es eso sino que mientras más personas tengan la copia de la obra de Beeple en sus pantallas y aparatos en todo el mundo, el efecto que logran es darle mayor valor al que tiene los derechos sobre la obra".

"Lo que plantean las plataformas de NFTs es un sistema de democratización completamente abierto en donde la gente elige el arte que quiere consumir. Esto atenta contra los intermediarios, los deja de lado. Y quiere decir: no necesito curadores, no necesito críticos de arte, no necesito un sistema de museos que me diga si una obra es valiosa o no, todo depende del valor que le empiece a dar esta tribu de gente, estos millones de personas que quieren comprar un NFTs. Implica dejar de lado los intermediarios que la gente tenga un poder democrático sobre el valor de las obras", concluye desafiante. (Télam)