Con una nutrida presencia albiceleste, nueve galerías argentinas participarán en la próxima edición de la feria ARCOmadrid 2023, que se realizará del 22 al 26 de febrero en la capital española, con un total de 214 galerías de 37 países que confirman su relevancia internacional.

En lugar de un país invitado, la región mediterránea será el tema central, bajo el título "Mediterráneo: un mar redondo", en lo que será la 42ª edición de la feria organizada por IFEMA, que recibe cada año más de 90 mil visitantes, ávidos de conocer la obra diversa y vibrante de más de 1.300 artistas de todo el mundo.

La sección principal de la feria albergará a las porteñas Herlitzka+Faria, Pasto, Rolf Art, Ruth Benzacar y W-Galería, mientras que en el sector Opening by Allianz -un mapa de las apuestas del galerismo joven internacional- estará presente la porteña Constitución, entre un total de 20 galerías.

Finalmente, en el apartado "Nunca lo mismo", con curaduría de Mariano Mayer y Manuela Moscoso, se verá una selección formada por 11 galerías internacionales que representan a artistas latinoamericanos y su histórico vínculo con España, donde destaca el stand de Diego Obligado de Rosario (Andrea Ostera), Hache (Florencia Böhtlingk) y Sendrós (Andrés Piña) de Buenos Aires.

En total participan 214 galerías de 37 países, de las cuales 171 integran el Programa General, además de las secciones curadas como "Mediterráneo: un mar redondo", con 20 galerías; Opening by Allianz, conformada por 17 galerías, y "Nunca lo mismo. Arte latinoamericano", por once galerías.

Este año, se incorporan a ARCOmadrid una treintena de galerías que participan por primera vez -informaron los organizadores en un comunicado- como David Zwirner, Mendes Wood DM, Nicolai Wallner, Rüdiger Schöttle, o Timothy Taylor. Otras galerías como Mehdi Chouakri, Neugerriemschneider, Perrotin, Ruth Benzacar o Société vuelven a depositar su confianza en ARCOmadrid.

En este contexto, Opening by Allianz volverá a ser el espacio de descubrimiento de nuevas propuestas en la feria, una selección que estuvo a cargo de Julia Morandeira y Yina Jiménez Suriel, y que representa el joven galerismo internacional, como la argentina Constitución pero también Foro.Space, HOA, Pequod Co, The Liminal o Zina.

La sección "Nunca lo mismo. Arte latinoamericano" buscará reforzar la investigación en torno a la creación latinoamericana y su relación con todos los agentes presentes en la feria, a través de un mapeo de artistas de la región.

La ciudad de Madrid ofrecerá una agenda vibrante en coincidencia con los días de ARCO, la feria española que, desde su creación, constituye una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo. y que recibirá la presencia de más de 500 coleccionistas y profesionales invitados.

(Télam)