La organización Qatar Creates, que depende de los Museos de Qatar, anunció el lanzamiento el próximo viernes de la primera colección de arte digital inspirada en la Copa Mundial de fútbol de la FIFA, que incluye en formato digital una réplica de la camiseta que usó Diego Armando Maradona cuando anotó "el gol del siglo" en México 86.

Emitida por We Never Walk Alone Football Nation (WNWA-FN) junto con el programa cultural seleccionado para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la colección NFT se lanzará a través de Web3 el 16 de diciembre, informaron en un comunicado.

Se trata de los únicos NFT autorizados que ofrecerán réplicas de la camiseta que vistió el fallecido astro de fútbol en el Mundial en el que Argentina se coronó campeón por última vez.

La camiseta auténtica que vistió Diego es ahora parte de la colección permanente del Museo Olímpico y del Deporte 3-2-1 de Qatar y constituye la pieza de recuerdo deportivo más cara del mundo en el momento de su compra en una subasta.

"Reforzando su compromiso con la creatividad, la innovación, las artes y la cultura en espacios físicos y digitales, Qatar Creates ha anunciado su patrocinio de la primera colección de arte digital inspirada en la Copa Mundial de la FIFA", añadieron.

La inversión de Qatar Creates en esta colección de arte digital marca la primera iniciativa de este tipo en Qatar, allanando el camino para futuros proyectos de arte digital de las florecientes industrias creativas de la nación.

Cada NFT certifica el estado de Miembro Fundador en la comunidad digital de We Never Walk Alone Football Nation.

Los 2.494 NFT que se emiten evolucionarán y finalmente revelarán un país (una de las 32 naciones que compiten en la Copa Mundial Qatar 2022), un número de camiseta (que representa a un jugador en el equipo de ese país) y un nivel (Azul, Plata, Oro).

Los poseedores de los NFT que representen a los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo Qatar 2022 o los cuatro mejores jugadores del torneo calificarán para ganar premios, explicaron.

"El arte y la cultura cuentan las historias de nuestra identidad y de nuestros sueños colectivos. Hoy más que nunca la gente los está compartiendo en el ámbito digital. Esta colección fomentará el diálogo creativo, la construcción de comunidades y el compromiso cultural que puede ayudar a inspirar a una nueva generación de creativos y coleccionistas dentro de nuestra región y más allá", elogió la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, directora de Qatar Museums (QM), la institución de arte y cultura más importante del país.

La plataforma Qatar Crea promueve actividades culturales y busca amplificar la voz de las industrias creativas de esa nación donde se celebra actualmente el Mundial de Fútbol. (Télam)