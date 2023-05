La cantautora mexicana Natalia Lafourcade se refirió a cómo la encuentra hoy el resultado del proceso de “De todas las flores”, a las ganas que tiene de volver a cantar en vivo y sentir el impacto en su público, y al legado que todavía queda de uno de sus máximos hits, “Hasta la raíz”, la canción más escuchada de su discografía en Spotify.

-Télam: Estuviste varios años sin producir un disco y luego hubo un proceso largo, dedicado y de mucha entrega en este. ¿Cómo estás hoy y qué queda de ese proceso?

-Natalia Lafourcade: Ahora me siento feliz y lo que tengo más ganas es de tocarlo en vivo, de que se encuentre con el público. Hay una parte que termina de completarse cuando la música se libera, cuando empiezas a ver qué canciones encuentran más su lugar en el corazón de la gente. Algo que termina a cerrar ahí y permite terminar de soltar el proceso.

-T: En la Feria se vio muy emocionada a mucha gente después que tocaras en vivo “Hasta la raíz”. ¿Qué te pasa a vos con esta canción cuando ves la devoción que hay por ella?

-N.L: Con el tiempo he entendido que las canciones no las puedo controlar, las canciones tienen vida propia. Y entenderlo es una manera de honrar mi trabajo y de no controlar sus efectos. Y para mí ha sido también un aprendizaje, de este disco y de todo lo que viví. Recuerdo todavía la primera vez que canté esta canción, en el estudio, que fue cuando la compuse. Me metí en la cabina sin saber lo que era la canción, con la letra, un aproximado de la melodía, una base de la guitarra… la canté completa y la voz que canté ese día es la que quedó en el disco. Sentí en mi cuerpo como la canción venía de mí: no pensaba, solo sentía. El coro del final… y ya. Es una canción muy poderosa pero nunca pensé que iba a ser un hit. Y “Hasta la raíz” ya no es mi canción, salió de mí, pero ya no es mi canción. Es de todos. (Télam)