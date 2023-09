Además de presentar su nueva novela en Buenos Aires, Matías Celedón participó de la Feria de Editores y, en el marco de la charla "Cómo narrar el horror. Dictaduras y escrituras en el Cono Sur", acompañó a Martín Kohan para debatir sobre las narrativas de la memoria en la región, porque cree que existe la necesidad de una mirada compleja y no sobreideologizada.

Télam: A 50 años del golpe contra Salvador Allende, ¿Cuál es la intención de

publicar el libro?

Matías Celedón: El libro busca adentrarse en la pesadilla de este hombre a partir de su testimonio, y de los textos que él mismo leía. Armé una especie de archivo con frases leídas. Y luego hay un ensayo que me permite dejar ciertas claves de lectura. Propongo una reflexión sobre la importancia del derecho a la mirada. Cómo a través de eso podemos completar ciertos espacios de memoria que son invisibilizados. Es lo que ocurre muchas veces con estos procesos, hay condena y se desclasifican los archivos pero es tal el volumen de información que no se ven las cosas que hay que ver. Hay mucho desde el punto de vista de la víctima pero poco que indague en la psiquis del victimario y tenemos que entrar en esa otra cara si queremos ver el cuadro completo. Tenemos que resignificar esos materiales y desactivar la voz del perpetrador. Tenemos que apropiarnos de ellos como sociedad y no dejar que la gente pueda exponerse a esos audios en crudo.

T: ¿Tuviste contacto con Carlos Herrera Jiménez para hacer el libro y

acceder a sus audios?

MC: Sólo tramité su permiso para usar sus audios a través de Gendarmería en la cárcel de Punta Peuco. Seguí los procedimientos formales para lograr su autorización y me respondió por escrito con su firma y un lacónico "No veo inconveniente", lo cual me parece bastante interesante como metáfora sobre

lo visual y lo auditivo.

T: ¿Cuál es el valor que tiene la literatura para la memoria del horror?

MC: No pretendo en este libro encerrar una versión sino dejar abierta la pregunta. Dar cuenta de la complejidad de estos procesos. El juicio está cumplido y él cumple condena de por vida pero la ficción nos sirve para problematizar para poner en escena la paradoja de esa época y la contradicción que abren más lecturas. Hay cierta literatura que está sobreideologizada y coarta sus posibilidades de trabajar con la extrañeza. Le quita potencia a la ficción. (Télam)