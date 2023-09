El artista y compositor argentino Jorge Haro, con más de tres décadas de trayectoria en el arte sonoro y visual, inaugura el sábado en la galería Pabellón 4 su exposición "Fono-grafías", en la que investiga los aspectos estéticos y científicos del sonido y las vibraciones.

Con la curaduría de Nestor Zonana, la co-curaduría y texto de Eugenia Garay Basualdo, y otro texto del especialista colombiano Andrés García La Rota, la muestra reúne seis obras seleccionadas, realizadas entre el 2017 y el 2023, que dan cuenta del metódico proceso investigativo de Haro con el sonido y la imagen, cuyos resultados constituyen un corpus único de obras audiovisuales producidas por un artista argentino contemporáneo, informó la galería.

A través de distintos formatos como grabaciones musicales, video, objetos, performances audiovisuales, conciertos acusmáticos e instalaciones, Haro indaga en conceptos como la escucha expandida, la visualización del sonido, las relaciones audiovisuales y los procesos de transformación de datos desde un enfoque minimalista.

"Haro está mostrando lo que para nosotros es intangible. Le da forma audiovisual a algo que para nosotros es real pero no es, por costumbre, físico. No podemos tocar el sonido, no lo podemos ver. Técnicamente, esto lo pueden hacer muchas personas con conocimientos y una u otra tecnología. Pero Haro se distingue por crear sonido con otros a partir de la incertidumbre, ya sea con sonidos buscados, o encontrados al azar, en otros anteriores. Luego, da vida a un nuevo sonido", escribió la curadora Eugenia Garay Basualdo.

MIRÁ TAMBIÉN El piano de Freddie Mercury fue subastado por 2 millones de dólares

Docente de la Maestría en Arte y Estudios Sonoros de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Haro dictó clases y conferencias en las universidades Complutense (Madrid), Pompeu Fabra (Barcelona), Roskilde (Dinamarca) y de Los Andes (Bogotá), entre otras instituciones.

Hace 25 años inició en el Museo Moderno de Buenos Aires el ciclo hoy denominado "Escuchar [Sonidos Visuales]" que en la actualidad co-cura junto con Leandro Frías.

Sus ediciones discográficas han sido publicadas por sellos de distintos países y ha realizado performances audiovisuales, conciertos y exhibiciones en América y Europa.

La muestra se podrá visitar en Pabellón 4, Ramírez de Velasco 556, en el barrio de Villa Crespo, desde el sábado 9 de septiembre a las 19, hasta el 17 de octubre, e incluirá además diversas actividades como un concierto en el marco de MUTEK, el 29 de septiembre en Artlab (Rosetti 93).

(Télam)