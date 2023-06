"Es una de las mejores exposiciones recientes en Nueva York", tituló el New York Times sobre "Chosen Memories", una extenso recorrido por 60 obras de artistas latinoamericanos -incluidos argentinos- que han recurrido a la historia como fuente material para crear nuevas obras durante las últimas cuatro décadas y que se exhibe en el Museo de Arte Moderno (MoMA) estadounidense, curada por la argentina Inés Katzenstein.

"Nuestro crítico Holland Cotter afirma que 'Chosen Memories', en el MoMA, es una de las exposiciones de colección más conmovedoras de los últimos tiempos", escribió en su cuenta de Twitter el periódico estadounidense, que compartió la elogiosa reseña -publicada en papel y online- de la muestra que incluye trabajos de los argentinos Adrián Villar Rojas, Leandro Katz, David Lamelas y Analía Saban.

La muestra, que lleva por subtítulo "Contemporary Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Gift and Beyond", y que permanecerá hasta el 9 de septiembre en la institución de Manhattan, propone un extenso recorrido por obras de artistas latinoamericanos que a través de sus obras han desarmado, recreado y cuestionado la historia tal como la difundió la narrativa colonial.

"La compleja historia del colonialismo, en gran medida expurgada de la abstracción modernista, se pone en juego en una de las primeras obras de la exposición, 'El proyecto Catherwood', del artista argentino Leandro Katz", escribe el crítico estadounidense sobre la serie en la que el argentino se fotografía a sí mismo sosteniendo imágenes tomadas por Frederic Catherwood frente a los monumentos antiguos mayas, que establecieron una visión romántica del "Nuevo Mundo".

MIRÁ TAMBIÉN Las pinturas de Chiara Baccanelli homenajean a la Ronda de los colores de Gabriela Mistral

El artículo, que elogia la labor de la argentina Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano y directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el estudio del arte de América Latina, a cargo de la muestra junto con Julia Detchon, está acompañado, por ejemplo, de una fotografía de "Las dos Fridas", emblemática performance del colectivo chileno Las Yeguas del Apocalipsis, que integraron Francisco Casas Silva y Pedro Lemebel, también incluida en la exhibición.

En su reseña, el crítico de arte Holland Cotter, co-director de la sección Arte de The New York Times y galardonado con el Premio Pulitzer, sugiere que si bien desde hace años que el MoMA colecciona arte latinoamericano, en sus inicios favoreció una especie de exotismo y luego se volcó a las obras que parecían llevar una clara evidencia de ADN europeo: finalmente, esta exposición "ofrece un indicador constructivo".

Resulta "fundamental", dice, el "tono" otorgado por la curadora argentina, "una especie de melancolía incómoda, irónica, de comprobación de la realidad, que se siente muy diferente del utopismo que a menudo se atribuye al arte latinoamericano sobre la base de la pintura abstracta geométrica que, hasta hace poco, lo ha definido en muchas colecciones de museos norteamericanos".

Se trata de un conjunto de piezas donadas al museo por la Colección Patricia Phelps de Cisneros, de 39 artistas que han recurrido a la historia como fuente material para crear nuevas obras durante las últimas cuatro décadas, donde destacan también nombres como Alejandro Cesarco (Uruguay), Regina José Galindo (Guatemala), Mario García Torres (México), Suwon Lee (Venezuela), Gilda Mantilla (Perú) y Raimond Chaves y José Alejandro Restrepo (Colombia) y Cildo Meireles, Rosángela Rennó y Mauro Restiffe (Brasil), entre otros. (Télam)