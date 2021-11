(Por Lucía Borello) El artista y humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como "Rep", presentó en el Centro Cultural Kirchner su libro "Diego, nacido para molestar", junto al guionista Pedro Saborido, quien escribió el prólogo, y el periodista deportivo Daniel Arcucci, quien conoció al "Diez" de cerca.

Tras unas palabras iniciales de Ignacio Iraola, director editorial del Grupo Planeta, a Saborido le resultó "interesante" la contemporaneidad y coincidencias entre Rep y Maradona: "Son ambos hijos de padres correntinos que vinieron a Buenos Aires a sobrevivir, se bautizaron en la misma iglesia y son muy mameros".

"Como Maradona, Miguel también nació para molestar", continuó Saborido, para quien el dibujante y el astro fallecido hace casi un año "son dos hombres que son y serán nenes toda la vida. Es decir, un nene que se puso a dibujar a otro nene".

Arcucci y Saborido intercambiaron reflexiones en otro pasaje de la presentación. Frente a una pregunta del segundo sobre la cercanía y conocimiento que tenía sobre Maradona, el periodista deportivo respondió: "Yo siento que Diego los conoció mucho a los dos porque tienen muchas coincidencias. Diego conocía a todos aquellos que lo conocían".

MIRÁ TAMBIÉN Italia se plantea como prioridad de la diplomacia económica promover su gastronomía en el mundo

Mientras la conversación entre ambos avanzaba y era seguida en silencio por Rep, a los costados de la sala fueron proyectadas las ilustraciones del flamante libro: El Diego con Don Quijote a punto de luchar contra los molinos de viento, el país "Maradolandia", el personaje "Mafaldona", Diego llegando a Italia ("Benvenuto a Napoli"), haciéndole el famoso gol a los ingleses y con sus botines pisa las Malvinas Argentinas, entre otras tantas obras de arte del talentoso ilustrador.

En otro tramo de la presentación, Arcucci sostuvo que "contar la vida de Maradona es una tarea casi imposible". Y agregó: "Cuando me mandaron el libro de Miguel, con pocas páginas entendés al Diego, lo comprendes, lo conocés. Es adictivo leer este libro porque hay muchas maneras de leerlo. Aparecen cuestiones conocidas, vistas de El Diego de una manera nueva. Lo difícil con Diego es no ser reiterativo, no caer en la obviedad, en el endiosamiento. Hay mucho humor y guiños en este libro".

Click to enlarge A fallback.

El periodista deportivo reflexionó que "la maravilla de Diego es su imperfección", la cual dijo haber visto reflejada en las ilustraciones de Rep. "Hablamos en presente de él", añadió Arcucci, "por su condición inmortal, de eternidad".

"Todos esperábamos que resucitara, modo Charly García. Al morir paró de producir hechos. Fue como si un día te asomaras por la ventana y no estuviera la luna", refrendó Saborido.

MIRÁ TAMBIÉN Las trece novelas en español que integran la colección Mapa de Lenguas 2021

Apenas tomó la palabra, Rep bromeó: "No me quiero escuchar, ya dibujé". No obstante, continuó y explicó cómo fue el proceso creativo, el armado del libro y su relación con Maradona: "Conocí a un Diego diferente cuando lo ilustré. Lo mismo me pasó con el libro de Evita, empecé a entender más a esas figuras. Al ilustrar a Maradona lo esculpí".

A medida que fue ilustrando, Rep señaló que pudo "ordenar los hechos" de la vida de Maradona y se decidió a organizar los capítulos de "Diego, nacido para molestar", a partir de décadas.

"Dibujé solo a un Diego, el de los rulitos. Fue una decisión para que no haya una perturbación visual" en la narrativa, explicó el ilustrador a pesar de que Maradona tuvo diferentes looks a lo largo de su vida. "Es la ventaja de ser humorista".

"Acompañar el humor de Diego, para mí eso es el libro. Quise elegir imágenes que me conmueven de él. Inventé el pos mortem, el infinito, la eternidad. También le inventé la infancia. Me fueron saliendo los dibujos y después me di cuenta de lo que había hecho", reflexionó Rep.

"Tardé en decir que sí (al Grupo Planeta), pero después me di cuenta que tenía adentro un Maradona para contar. Le agradecemos a Diego por la generosidad de toda su vida. Gracias Diego por permitirme hacer este libro", dijo por último Rep. Fue poco antes que en la sala del Kirchner retumbara los vítores, aplausos y el clásico del fútbol argentino: "¡Olé, olé, olé, oleeeé, Diego, Diegoooo". (Télam)