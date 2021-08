"Los llamados influencers, que pueden ser bookstagrammer, booktoker, booktuber, ocupan un lugar importante. En las editoriales no hacemos comunicación sin ellos porque son aliados para la difusión de libros y autores", resume Georgina Dritsos, periodista especializada en estrategias de difusión digital a propósito de estas tendencias que reflejan "la renovación de las formas de comunicar del mundo editorial".

Para Brenda Algozino recomendar, sugerir, compartir textos no es hacer crítica porque "son formatos y estilos diferentes".

Y agrega: "Mis criterios para recomendar los títulos son puramente subjetivos y también elijo compartir sólo las lecturas que me gustan. No hablo de los libros que abandono o que no me enganchan porque creo que cada libro encontrará sus propios lectores/as más allá de mis opiniones".

Por su parte, el creador de @alvinbooks, la cuenta en la que Álvaro Garat comparte sugerencias pero también tips de lecturas como el contenido "Me duermo leyendo clásicos" donde brinda ideas para entrar mejor a esos textos, define sus publicaciones "como difusiones de lecturas, recomendaciones y, en máxima instancia, reseñas literarias", mas que como crítica porque "no considero que me detenga lo suficiente a crear un crítica, principalmente porque, más allá de si lo hiciere o no, no comparto la profundidad de análisis que requeriría tal clasificación".

MIRÁ TAMBIÉN Yo recordaré por ustedes, el legado luminoso de Juan Forn

Además de Letras, Garat se especializa en Marketing Digital y reconoce que "tanto un booktoker como un bookstagrammer pueden capitalizar su contenido, ya sea bajo el establecimiento de su contenido como un producto, así como la utilización de su audiencia como un medio publicitario para diferentes empresas vinculadas al sector editorial. En mi caso no enfoco mi espacio como algo capitalizable, es una decisión meramente personal, pero debo afirmar que se puede obtener remuneración considerable en estas plataformas".

Es que con el paso de los años, la consolidación de sus comunidades y el crecimiento de followers estas cuentas empezaron a ser más demandadas. Así lo cuenta Colabianchi: "Como lo hago con mucha pasión y me gusta nunca me puse a pensar cuántas horas semanales le dedico pero la verdad es que son muchas: armar un posteo, sacar la foto, escribir la opinión sobre el libro lleva tiempo. Pero también hay otras actividades como organizar retos literarios, participar en algún compromiso con alguna editorial", ilustra.

Y agrega: "Muchas veces te llegan mensajes personales pidiendo recomendaciones de talleres, de librerías, clubes. Yo siento que a veces a los seguidores les resulta más fácil preguntarme algo a mi que a una editorial o autor. A mi me gusta hacerlo pero ese tiempo no lo ve nadie. Me escriben en plural pensando que detrás de la cuenta hay varias: Hola soy Rocío, una sola, acá no hay nadie mas que yo".

En ese sentido, Agustina de Diego pone en el acento el feedback con seguidores: "Lo que destaco es el vínculo que se fue forjando con desconocidxs, gente que hoy es muy querida y quizás nunca vi en persona"

MIRÁ TAMBIÉN Se entregaron los premios de los Salones Provinciales de Arte Joven y Florencio Molina Campos

"Es muy lindo saber que sos la persona con la que pueden hablar de libros y con la que se sienten cómodos de compartir lo que pensaron o sintieron mientras leían algo que les recomendaste, o incluso que se dé el diálogo para que te recomienden a vos", dice. (Télam)