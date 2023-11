Una edición ampliada y revisada de la correspondencia del escritor J.R.R. Tolkien salió a la venta hoy en Reino Unido, en la que por primera vez se incluyen más de 150 cartas nunca antes publicadas que revelan datos nuevos sobre la vida y las ideas del autor, como de su imaginativa ficción sobre la Tierra Media, el escenario donde situó muchas de sus historias, entre ellas su más conocida "El señor de los anillos".

Si bien no se trata de la primera publicación que reúne la correspondencia de Tolkien ya que en 1981 se compiló parte de su colección, la novedad de este volumen que edita HarperCollins en Reino Unido -sin fecha todavía de una versión al castellano- es que recupera 154 cartas inéditas que en su momento fueron descartadas por su extensión en sintonía con los estilos de publicación de la época.

Además de lo inédito, HarperCollins destaca que el libro titulado "The Letters of J.R.R. Tolkien" no sólo revela aspectos del narrador, erudito, católico, padre, amigo y observador del mundo sino que también gustará "a todo aquel que aprecie el arte de escribir cartas, en el que J.R.R. Tolkien era un maestro". Su producción es tan vasta que a las 154 nuevas que se incorporan en este volumen se la agregan las 350 publicadas en 1981: más de 500 textos que permiten ingresar a la faceta más personal del gran narrador británico.

A lo largo de los años, Tolkien (1892-1973) escribió una gran cantidad de misivas a sus editores, a sus amigos, a su familia e incluso a sus lectores "fanáticos", en las que expuso varias de sus ideas sobre su mirada del mundo y sobre la composición de sus historias. Entre las cartas nuevas se encuentran algunas en las que el autor relata aspectos cotidianos de la vida académica en Oxford; anécdotas con su esposa, Edith; o sus gustos cinematográficos.

En otra de esas cartas, reveló el diario británico The Telegraph según lo citado por el periódico El Debate, Tolkien habla sobre los hobbits como gentes "sencillas" que disfrutan con la comida, se refiere a etimología de la palabra "orco" y se expresa en contra de las ilustraciones de Walt Disney, algo que le preocupaba imaginando que quizá alguno de sus editores de Estados Unidos quisiera acompañar su obra con ese tipo de imágenes.

En otra carta le escribe a su hijo Michael, en 1956: "Estoy realmente alarmado ante la histeria que hay en este país. […] Catedráticos que gritan ‘¡fascista!’, en la mesa de comedor, a colegas que en voz suave se aventuran a discrepar. ¡Qué podredumbre y qué hedor deja el liberalismo desprovisto de religión! […] ¿Te sorprende que cualquiera que pueda se marche de esta isla? Aunque pronto no habrá a dónde ir para escapar de esta creciente marea de 'orquerío'".

Aunque Tolkien se rehusó a escribir su autobiografía porque consideraba que conocer la intimidad de un autor era perderse de lo importante que era su obra, también admitió a su amigo, el sacerdote Robert Murray, que en "El señor de los anillos" había expuesto su corazón. De hecho, el libro se realizó con la edición y selección de Humphrey Carpenter y tuvo la asistencia de Christopher Tolkien, el tercer hijo del escritor (fallecido en 2020) y el gran gestor del legado de su padre que permitió que muchos de sus escritos fueran publicados expandiendo así las fronteras del universo Tolkien. (Télam)