María Negroni, Daniel Guebel, Hernán Ronsino y Ángela Pradelli integran la lista de los 191 ganadores de los premios municipales que destacan la labor de los artistas en literatura, teatro, música y artes visuales y que el gobierno porteño volvió a entregar después de casi nueve años y un intento, en los últimos días, de modificarlos que generó un fuerte reclamo y la marcha atrás de la iniciativa.

Más de 7200 obras fueron evaluadas en cinco meses por 145 jurados con la participación de más de 10 asociaciones de artistas, entre los que estuvieron Daniel Divinsky, Mariana Enriquez, Eduardo Grunner, Luis Chitarroni, Florencia Abbate y Alejandra Kamiya.

De este modo, 191 artistas fueron distinguidos y 76 personas se incorporarán al régimen de subsidios, constatando la edad de 50 años y residencia en el país.

Entre los ganadores están María Fasce y Esther Cross en la categoría cuento; Carlos Aletto, Ángela Pradelli y Silvio Mattoni en la categoría ensayo; Julián López, María Sonia Cristoff y Hernán Ronsino en novela; y Andy Nachon y Melissa Bendersky en poesía.

María Negroni ganó en dos categorías: poesía por "Archivo Dickinson" (2018) y ensayo por "La noche tiene mil ojos" (2015) y en diálogo con Télam señaló que "los reconocimientos nunca son inmediatos", de modo que, no le resulta "extraño que haya transcurrido el tiempo entre una cosa y otra".

La autora y traductora citó a Marcel Duchamp, quien hablaba de "retrasos" para referirse a estas situaciones: "Hasta calculaba el tiempo, en generaciones, que tarda un/a artista en ser reconocido/a, tantas generaciones para ser reconocido/a por los pares, tantas para serlo por el público en general, etc. En mi caso, el reconocimiento me alegra especialmente porque, como sabés, regresé al país hace ocho años (después de vivir más de 20 afuera), y lo percibo como un gesto de bienvenida", enfatizó.

Daniel Guebel, que ganó en la categoría Novela por "El absoluto" por la que ya había ganado en 2018 el Premio Nacional, dijo que "¡cinco años no son nada! La autopercepción es secundaria. Importa más el modo en que un lector cree que un premio obra como una especie de garantía en el bosque de la lectura. Hay quien corre a comprar un libro porque obtuvo un premio, y quien lo considera un certificado a su desinterés. Lo interesante es la oscilación. Un premio, ¿supone que lo premiado vale la pena?".

Por su parte, Negroni, a raíz de su reconocimiento en dos disciplinas, advirtió que "los géneros no importan. Lo que importa es lo que pasa a nivel de lenguaje. Cualquier persona que escribe sabe que el lenguaje es insuficiente para dar cuenta de lo real, que siempre hay algo que se nos escurre, que no podemos decir, que las palabras son tramposas, deficientes".

"Ese inasible es lo único que le importa a la literatura, porque ahí, en ese vacío, reside la única posibilidad de entender un poco más esto que somos. Y eso está estrechamente vinculado con la poesía porque la poesía, más allá de los versos, las rimas o el ritmo, es ese grado de conciencia del que te hablaba. La poesía piensa al interior de un poema, de igual manera que piensa al interior de un ensayo o de una novela", resaltó la autora de "El corazón del daño".

Carlos Aletto, ganador en la categoría ensayo por "Diálogo para una poética de Julio Cortázar", expresó que el premio lo toma "por sorpresa": "El libro sobre Julio Cortázar tuvo reconocimiento en su momento. Es un ensayo de varios años de investigación sobre la relación entre imagen y palabra en la obra del escritor argentino. La sorpresa es que ya me había olvidado del premio. Cuando me lo anunciaron no recordaba de qué se trataba. Yo era otra persona. Me pone feliz formar parte de una larga lista de escritores que siempre he leído y trabajado y han recibido este galardón", expresó.

En las últimas semanas el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, había enviado a la legislatura reformas que incluían una suba del monto de los premios, que en la actualidad rondan los 70 mil pesos mensuales de por vida a partir de los 50 años, y que pasarían a ser de una única entrega de 500.000 pesos para el primer puesto, 200.000 para el segundo y 60.000 para el tercero, a partir de los 65 años para los varones y 60 para las mujeres.

El proyecto despertó el repudio de entidades como la Asociación Argentina de Actores (AAA), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Unión de Escritoras y Escritores (UEE) y la Unión Nacional de Artistas Visuales (UNAV) .

Además, el subsidio dejaba de ser hereditario para el o la cónyuge ante el fallecimiento del titular y solo tendrían "derecho a una asignación equivalente al 50% los hijos menores de edad e hijos con discapacidad" de quienes lo recibieran.

Finalmente, Avogadro dio marcha atrás con el objetivo de abrir un canal de diálogo con las asociaciones del sector que cuestionaron la iniciativa al considerar que no fueron consultadas y que implicaba un "recorte" de fondos al área.

Para Guebel, se trató de "una pifiada alevosa (si pasa, pasa) y un retroceso rápido del gobierno de la ciudad, debido a la reacción del campo cultural. El acontecimiento permitió la discusión, y eso me pareció bueno. Esperemos que no se aparezca algún gaucho con otro puñal bajo el poncho".

"Siempre pensé que en nuestro país todavía falta mucho por hacer en materia de apoyo a la cultura. Sin mencionar al primer mundo, en México por ejemplo, hay un sistema estatal de apoyo a los creadores que funciona de modo excelente. La mayoría de los escritores reciben subsidios y becas que les permiten dedicarse a su actividad sin tener que hacer otras cosas para sobrevivir. Aquí lo único que tenemos son los premios nacionales, los premios municipales y las becas del Fondo Nacional de las Artes, a lo que se han agregado, hace algunos años, los apoyos de Mecenazgo", agrega Negroni.

"Es de conocimiento público que tanto los premios nacionales como los municipales estuvieron 'suspendidos' o 'sin resolver' durante mucho tiempo. Creo que cualquier tentativa de cercenarlos va exactamente en la dirección contraria de lo que debería suceder", subraya la escritora.

En tanto, Aletto remarca que "el premio por suerte mantiene su característica. Si se altera, como se intentó hace poco, perdería todo prestigio. Junto al Nacional, sin dudas son los únicos reconocimientos importantes que existen en el país". a lo que Guebel añade que esas distinciones "nunca son suficientes, siempre necesarias".

Aletto destacó que "lo importante es el subsidio del laburo y la tranquilidad que te da tener ese dinero para poder trabajar todos los meses en la escritura".

Entre los reconocimientos anunciados hoy están el Eduardo Mellea al Cuento cuyo primer premio fue para Alejandra Laurencich y a la novela a Miguel Vitagliano; mientras que el Ricardo Rojas tuvo entre sus ganadores a Esther Cross (cuento), Ángela Pradelli (ensayo) y María Sonia Cristoff (novela).

Los Premios Municipales fueron creados en 1919, mientras que el Ricardo Rojas y el Eduardo Mallea se crearon en 1957 y 1983 respectivamente, y el Trinidad Guevara en el año 1987. Son todos reconocimientos monetarios para artistas con el fin de estimular la producción.

Los bienios que se premiaron son ​​2012 - 2013 / 2014 - 2015 / 2016 - 2017 / 2018 - 2019 para los concursos de Literatura, Teatro y Música. A su vez, había cuatro convocatorias de los premios especiales Eduardo Mallea y Ricardo Rojas, a saber: 2011 - 2013 / 2013 - 2015 / 2015 - 2017 y 2017 - 2019. Las ediciones 2019 y 2020 del Trinidad Guevara tuvieron su gala el pasado 30 de noviembre; y las ediciones 2019 y 2020 del Salón Manuel Belgrano y una bienal Tapiz correspondientes a 2019.

Asimismo, con esta entrega se actualizaron los montos: en el caso de los municipales y los especiales aumentaron de 10 mil pesos a 70 mil en 2021 para los primeros lugares y en el caso del Salón Manuel Belgrano hubo un incremento de 60% (en el caso particular del primer premio de Pintura y Escultura en el salón se pasó de 100 mil a 300 mil pesos) como así también el pago de honorarios a los jurados que ahora alcanza los 50 mil pesos. (Télam)