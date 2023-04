Luis García Montero no esquivó los debates acerca del idioma español que se dieron en la reciente edición del Congreso de la Lengua en Cádiz y los ecos que llegaron hasta estos días y tampoco la pregunta por la creación de poesía a través de inteligencia artificial.

García Montero, director del Instituto Cervantes, opinó acerca del cruce entre el escritor argentino, Martín Caparrós, quien propuso en el Congreso darle un nuevo nombre al castellano, "con la ñ como estandarte", y generó la respuesta en Twitter del escritor español, Arturo Pérez Reverte, quien le respondió con la propuesta de la palabra "Gilipañol", derivada de gilipollas. "Nadie les va a decir a los hablantes cómo se puede llamar el idioma", dijo el escritor.

Además se refirió a la posibilidad de que la poesía sea creada por inteligencia artificial: "La emoción personal que trasciende del yo biográfico a la condiciones humanas sólo las seguirán consiguiendo quienes tengan vocación poética de verdad y no las máquinas", afirmó en diálogo con Télam.

-T: ¿Qué balance hace del congreso? Algunos de los debates que se dieron allí sobre el castellano se replicaron luego como el que se dio entre Martín Caparrós y Arturo Pérez Reverte.

-L.G.M: El congreso se iba a hacer en Arequipa, la situación política lo volvió imposible, se llegó a un acuerdo y se pudo hacer en Cádiz. Después se aprobó que el próximo sea en Arequipa. Así que, en principio, que haya salido bien en medio de la alteración final es importante. Hubo participación de todas las academias de la lengua española. Sobre los debates, hay algunos que son divertidos. La propuesta de Martín Caparrós es muy divertida, disfruté mucho la lectura de su libro "Ñamérica" y me ha servido para reflexionar sobre la inteligencia artificial y el lenguaje de las máquinas, también para comprender que las decisiones sobre la lengua son políticas. Mantengo una relación de amistad con Caparrós. Cuando dijo que el español pase a llamarse ñamerica hubo mucha gente que se ofendió y creo que no tiene ningún sentido ofenderse, es una idea propuesta en un plano de ocurrencia divertida. Ni Martín Caparrós, ni yo, ni nadie puede hacerse dueño del idioma. ¿Cómo se llamará el idioma? Pues como sigan llamándolo los hablantes que son los dueños. En algunos sitios se lo llamará español, en otros castellano. Nadie les va a decir a los hablantes cómo se puede llamar el idioma. Esto tiene un sentido si lo aprovechamos bien: tenemos un gran idioma y el segundo del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Somos mas de 500 millones de hablantes nativos, hay muchos estudiantes de español en el mundo, esto tiene muchos retos y problemas pero también nos puede dar mucha confianza en nuestro idioma. Me gusta recordar siempre que los españoles somos el 8% de la comunicad hispana, hay mucho mexicano que habla español, ahora muchos estadounidenses, colombianos, españoles. Defiendo algo que decía Carlos Fuentes: si nos fragmentamos, ninguno de los fragmentos va a poder dar una respuesta fuerte al panorama de la globalización; si nos mantenemos todos juntos, respetando la diversidad y no apropiándose nadie del idioma, vamos a ser un horizonte cultural, económico social muy importante. Defiendo eso.

-T: Empiezan a circular con más fuerza textos sobre la inteligencia artificial, se habla de libros creados por la inteligencia artificial. ¿Cómo ve ese panorama?

-L.G.M.: Pienso que la inteligencia artificial es un reto importante. Como en cualquier cambio histórico, habrá gente que quiera aprovechar sus ventajas y otra que quiera usarla para dominar a los demás, entonces en ese sentido no caigamos en la superstición de legitimar toda novedad porque en nombre del progreso se acabaron desembocando los inventos de las bombas atómicas y las cámaras de gas. Vamos a intentar que la inteligencia artificial no se convierta en un espacio de control de las conciencias para recortar libertades y someter a la gente. Lo que puede servir para la comunicación y facilitar el trabajo, puede generar bolsas de marginación y de pobreza según tenga inteligencia artificial y quien no. Tengamos mucho cuidado con lo que se ha visto en las redes sociales: de qué manera se puede sustituir la información por una comunicación tramposa que levanta los instintos mas bajos. Defendamos la información. Si de pronto hay un poema escrito por una máquina que es excelente es porque hubo técnicos excelentes que supieron programar una máquina con recursos suficientes para hacer un buen poema y si el poema es malo es porque no lo han sabido programar bien. Dicho esto, siempre creo que los buenos poemas hechos por las máquinas acabarán respondiendo a una receta de la programación y que la emoción personal que trasciende del yo biográfico a la condiciones humanas sólo las seguirán consiguiendo quienes tengan vocación poética de verdad y no las máquinas. (Télam)