"La renuncia al deseo típica del sujeto de nuestra época, que vive acosado por el miedo al fracaso, es ya conocida: la depresión, el verdadero mal de este siglo", plantea el psicoanalista Luciano Lutereau.

- T.: Contás que el neurótico, en la época freudiana, sufría porque amaba, mientras en nuestro siglo se sufre porque cuesta amar. Y explicás que esto está relacionado con cómo somos sujetos de una época. ¿Qué cuestiones del mundo actual hacen que estos pecados puedan ser hiperfuncionales para vivir nuestros días?

- L. L.: Hacía tiempo que yo quería hacer una revisión de los pecados capitales, puestos a prueba en la sociedad contemporánea. Son un buen catálogo de los modos de vivir, pensemos si no en la pereza en una época en la que las personas dicen que todo les "da paja". El desenganche respecto del acto, de la determinación, de aquello que se nos impone, como un compromiso o una obligación, es algo creciente. ¿De dónde salió la idea de que si algo no lo elegimos es un problema? Creemos que esto es la libertad, pero es la moral del individuo neoliberal que quiere tener opciones y calcular lo mejor que, en realidad, es lo que le conviene. Así es que echamos a un lado el conflicto.

- T.: ¿Por qué?

- L. L.: No queremos que nada nos represente una pérdida y sufrimos de otro tipo de malestar que no es el de las neurosis. Los neuróticos freudianos padecían porque estaban conminados a elegir, elecciones forzadas que se traducían en síntomas, es cierto, pero que a su vez implican una dignidad. Un ejemplo freudiano: amo a una mujer que no puede tener hijos y, pensemos, a principios del siglo XX, eso implicaba renunciar a la paternidad, entonces este hombre desarrolló una neurosis obsesiva relativa a la duda de con qué mujer casarse, pero su neurosis no hubiera existido si no hubiese estado afectado por una elección. Hoy todo puede postergarse o ponerse en cuestión. Este es un mal sentido de la palabra "deconstrucción", que no es para volverse relativistas, no es para indeterminarse y querer tomar decisiones de las que no arrepentirse. La deconstrucción implica que no hay decisión que no tenga su cuota de arrepentimiento, su libra de carne con la que es preciso pagar, porque no elegimos lo mejor cuando elegimos con el deseo. (Télam)