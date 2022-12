En el marco de una revalorización en la escena literaria de aquellas narrativas que toman al "yo" como central y cada vez más autoras y autores se sirven de experiencias personales para componer narrativas, Luciana Sousa elige la ficción donde encuentra una distancia que le permite "libertad" y "creatividad" para dar lugar a lo inesperado.

-T.: Tus dos novelas transcurren alejadas de la metrópoli, ¿te interesa alejarte de la ciudad de Buenos Aires para escribir?

L.S.: Me gusta mucho acercarme a situaciones que no son mi cotidiano. Jamás viví en el campo, tampoco viví en Pedro Luro, si bien es una ciudad. Nunca viví fuera de Buenos Aires. Y sin embargo, no estoy tan convocada a escribir sobre Buenos Aires porque hay muchas cosas que naturalicé. No escribo sobre mí y tampoco escribo sobre el lugar donde vivo. Hay algo de esa distancia que me da libertad y creatividad. Trabajo con la ficción, no puedo ni aunque lo intente escribir auto ficción o situaciones de mi vida. No logro llevarlo a la literatura como sí sé que lo hacen muy bien otros autores. No es mi caso. Me gusta empezar de cero una historia y llevar a mis personajes a situaciones que por ahí no tengo tan vividas porque me genera no solo el placer de escribir algo y de alguna forma, representármelo, sino también de acercarme a situaciones que no tienen que ver con mi cotidiano. Es parte de la literatura el mundo de posibilidades que se abren. Nadie que escribe policiales necesariamente estuvo involucrado en un crimen y, sin embargo, aporta para quien lo lee un mundo, una lógica, en fin: todo un género.

Creo que en algún momento se perdió un poco la idea de que la esencia de la literatura es la ficción. Entonces, pareciera que siempre hay que tener un acercamiento total al "yo", a lo inmediato, a lo que podemos constatar desde la experiencia personal. Y no es mi caso, siempre escribí de otra forma. Entiendo que exista la auto ficción, no la menosprecio pero no es lo que yo hago. Siempre cuando llegan preguntas que tienen que ver con "Bueno, ¿y esto te paso?". No, es un ejercicio de la imaginación. Para mí, escribir es necesariamente crear algo y lo que puedo llegar a escribir, que tenga que ver con mi vida, no lo publicaría jamás. Es otro tipo de escritura para otros fines. No es lo que creo que tiene que ser una novela mía. (Télam)