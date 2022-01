Varios museos en el mundo se preparan para sumarse a una de las celebraciones más populares en el calendario tradicional chino, el Año del Tigre, con exposiciones alusivas, como la que inaugura el 29 de enero el Museo Metropolitano de Nueva York (MET) titulada "Celebrating the year of the tiger".

La muestra albergará objetos antiguos, como vasos rituales sagrados de las dinastías Shang y Zhou, en los que fueron representados los tigres; o las cuentas de bronce con forma de tigre que los gobernantes entregaban a los oficiales, símbolo de delegarles el mando militar.

La figura del tigre está asociada al poder y la autoridad, y por eso también se ha utilizado en los estandartes militares para ilustrar la valentía y la rapidez. En el folclore chino, el tigre es una deidad protectora capaz de disipar los espíritus dañinos, señalaron desde el museo en un comunicado.

La muestra, que permanecerá hasta el 17 de enero de 2023 en el museo ubicado en la Quinta Avenida, se aboca así al calendario lunar tradicional de Asia Oriental, un ciclo repetitivo de doce años, en el que cada año corresponde a uno de los doce animales del zodiaco chino: en secuencia son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, carnero, mono, gallo, perro y cerdo.

"Se cree que cada uno encarna ciertos rasgos que se manifiestan en la personalidad de las personas nacidas en ese año. El 1 de febrero de 2022 marca el comienzo del Año del Tigre, una criatura que se caracteriza por ser valiente, heroica, decidida y vigorosa", añadñó el comunicado del MET.

Del mismo modo, el Museo de Arte Asiático de San Francisco dará la bienvenida al Año del Tigre el próximo 30 de enero con una narración virtual, gratuita, en inglés, que apunta a revelar misterios como por ejemplo ¿Por qué el tigre es el tercer animal del zodíaco? ¿Qué simboliza el tigre en el arte asiático?

Por su parte, el M+, el primer museo de cultura visual contemporánea de Asia que abrió sus puertas en el distrito cultural de West Kowloon, en Hong Kong, lanzó una colección de moda bautizada "Pop Tiger", inspirada en el año del Tigre de Agua, "que se cree que está lleno de buena fortuna en las relaciones y la vida familiar", según comunicó el museo.

Algo similar ocurrió con marcas de lujo como Gucci o Balenciaga (tradicionalmente asociadas al mundo del arte por la colaboración de reconocidos artistas), que lanzaron colecciones temáticas para celebrar el Año del Tigre, que va del 1 de febrero próximo al 21 de enero de 2023 y que, según el zodíaco chino, será una temporada de prosperidad y abundancia. (Télam)