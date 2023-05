(Por Emilia Racciatti) La escritora, dramaturga y abogada Monica Zwaig y el historiador, docente y escritor Sebastián Ávila conversaron hoy sobre los cruces entre ficción, memoria y literatura a partir del trabajo que llevaron adelante en sus respectivas novelas, "Una familia bajo la nieve" y "Ovejas", y donde, en el marco de un encuentro en la Feria del Libro, coincidieron en situar a la memoria como espacio de disputa para el que la ficción puede aportar sentidos nuevos o ampliar perspectivas.

Con el título "40 años de democracia, ficción y nuevas generaciones" y con la moderación de la periodista Ana Clara Pérez Cotten, pasadas las 19.30 los escritores compartieron el panel organizado por la agencia de noticias Télam en la Feria del Libro de Buenos Aires e intercambiaron sus experiencias de escritura sobre temas claves para pensar el aniversario redondo que se celebra este año: el exilio por la dictadura militar y la guerra de Malvinas.

Pérez Cotten les preguntó sobre cómo fue el arribo a la literatura desde dos disciplinas como la abogacía y la historia. Zwaig dijo que en su trabajo como abogada "hay un trabajo de ficción, una ficción jurídica que no deja de ser un trabajo de escritura cotidiano" algo que "ayuda a la hora de ponerse a escribir una novela también".

Para la autora de "Cuarto Intermedio. Guía práctica para audiencias de lesa humanidad" -obra que escribió junto a Félix Bruzzone-, el desafío fue "sacarse de encima el trabajo abogaril".

MIRÁ TAMBIÉN Un ciclo para el debate y libros que conmemoran los 40 años de la democracia

Ávila, ganador con "Ovejas" de la segunda edición del premio de novela Futurock, recordó que su escritura primero tuvo que ver con la poesía, después llegó la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires y al encarar la escritura de esta ficción se generó, lo que considera un "reencuentro" con esa posibilidad de crear narrativa.

Su llegada al tema Malvinas no fue por esa formación en Historia sino por su experiencia de vida a través del contacto con excombatientes. "Tengo todavía cosas impresas en la memoria, mi padre siguió el conflicto y su devenir", rememoró. El trabajo de "Ovejas" lo construyó a partir de relatos orales, que fueron "la base para montar la narrativa".

El viaje a las islas fue posterior a la escritura de la novela, precisamente por recomendación de Leo Oyola, escritor con quien Ávila trabajó el texto en talleres. Hoy la novela no está en Malvinas, pero contó que "está cerca porque se sumó a la colección que lleva la armada en sus buques".

Zwaig explicó que se crió en Francia y no estaba al tanto de la dictadura argentina hasta el 2006. "No estaba al tanto ni de la literatura, la música o las películas sobre el tema" dijo, pero rápidamente pasó por bibliografía clásica sobre el tema, aunque no se veía ni se sentía cercana a esa forma de narrar hasta que leyó "76" de Bruzzone.

MIRÁ TAMBIÉN La Feria debate los 40 años de democracia acechada en el presente por la antipolítica

"No me podía incluir en la figura del hijo de desaparecidos o hijo de exiliados tradicional", enfatizó y así fue a la búsqueda de ese lenguaje propio atravesado también por el humor. De esa manera comenzó la escritura "Una familia bajo la nieve" en francés y después pasó a escribirla de cero en castellano.

En ese hilo compuesto de discursos sobre los temas que abordaron, Ávila, docente e investigador en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), sostuvo que la forma de hablar de Malvinas "cambió bastante" desde que fue estudiante hasta ahora.

"En la UNAJ la idea es que cruce la matrícula de todas las carreras. Dar una vuelta de tuerca para que no sea solo una efeméride. Hay memorias en disputa al hablar de Malvinas. Cada uno elige el enfoque. El campo de disputa simbólico en las aulas se está dando hoy de manera cada vez más respetuosa. Antes no era así", reflexionó.

Los dos hicieron hincapié en lecturas alejadas del tema central que abordaron en sus ficciones como un aspecto central a la hora de ganar fluidez en la escritura. Por ejemplo, Zwaig citó la lectura de la obra de Sergio Bizzio y Ávila las recomendaciones literarias y cinematográficas que le acercaba Oyola en el taller. "En la endogamia se pierde fluidez", marcó el escritor.

"Cuando hablamos de memoria siempre estamos hablando de verdad y cuando escribimos ficción nos alejamos de la verdad, no buscamos la verdad. Es importante seguir construyendo ficción a pesar de la necesidad de la verdad", subrayó Zwaig.

En sintonía, Ávila dijo que la ficción construye sobre ese campo de la memoria por más que no busquemos la verdad. "Es una forma de abordarlo y acercar a alguien al tema", afirmó el autor y dijo que muchos jóvenes le escriben para contarle que su novela es lo primero que leen sobre Malvinas.

Justamente señaló que las tres películas masivas que llegaron al Oscar, "La historia oficial", "El secreto de sus ojos" y "1985" tratan sobre un mismo periodo histórico. Lo atribuyó a como se narran los 40 años de democracia pero interpelan también al campo de la ficción.

Zwaig trabaja en el Ministerio Público Fiscal y dice que muchas veces se pregunta cómo no se transforma mucho material de las audiencias en una película porque "hay humor, emoción".

En ese punto apareció la importancia de la distancia para crear lo propio con hechos presentes para sedimentar esos sentidos.

Los dos eligieron fragmentos de "Una familia bajo la nieve" (Blatt &Ríos) y "Ovejas"(Ediciones Futurock) para leer con el público. Ambos se propusieron pensar así la ficción y la memoria en ese punto medio entre la desfachatez y la solemnidad. (Télam)