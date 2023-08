(Por Leila Torres) Con exponentes de la poesía de distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas, mesas de lecturas combinadas con debates, la actuación especial de Pompeyo Audivert y un homenaje al poeta santafesino José Pedroni, llega la XIII edición del Festival Latinoamericano de Poesía al espacio literario del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, ubicado en el centro porteño, desde mañana y hasta el 18 de agosto con entrada libre y gratuita.

Diversidad de estilos y tendencias poéticas se entrecruzarán con el teatro, la música y el debate durante un ciclo de cuatro días en el espacio cultural ubicado en Avenida Corrientes 1543. "El XIII Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro es, de hecho, una experiencia poética colectiva. Retoma la tradición poética del ritual, del convivio, del encuentro con la palabra oral y el debate poético", cuenta a Télam Juano Villafañe, director artístico del espacio, quien organiza el festival con Carlos J. Aldazábal, Patricia Díaz Bialet, y el periodista y escritor Vicente Muleiro.

"Este festival tiene una maravillosa representación federal con los poetas que vienen de las provincias y con los poetas internacionales que representan además diversas generaciones", cuenta Villafañe. Para fusionar las voces de distintas latitudes, el encuentro incluirá tanto figuras nacionales como internacionales. Del ámbito nacional, participarán Américo Cristófalo, María Paula Alzugaray, Nélida Arp, Bettina Ballarini, Ivonne Bordelois, Paz Busquet, María Casiraghi, Aníbal Costilla, entre otras figuras de la poesía argentina.

"Hay un verso de ese gran poeta argentino que fue Edgar Bayley que me parece muy significativo para pensar la realidad poética del país: "Es infinita esta riqueza abandonada", dice. Y la palabra "infinita", pensando en la poesía argentina, se traduce en "diversidad". "Esto se multiplica si el panorama es el de la poesía hispanoamericana, y ese ha sido uno de los ejes articulatorios de este festival a lo largo de sus 15 años de vida (la pandemia nos robó dos, por eso esta edición es la número XIII) -señala Aldazábal. La diversidad es una concepción que no va reñida con la idea de calidad en esta época de confusiones postmodernas".

Para sostener esa diversidad y a partir del surgimiento de nuevas voces poéticas, el coordinador explica que la receta fue "no repetir nombres de invitadxs". "Y aún así, sin haber repetido, aún hay voces indispensables (representantes de las distintas tradiciones poéticas del país) que todavía no han estado en nuestro festival, pero que en algún momento lo estarán", augura el coordinador del espacio.

Del ámbito internacional participarán Rafael Del Castillo de Colombia, Alina Kummerfeldt de Guatemala, Malena Luján Goldfarb de Uruguay, Mateo Morrison oriundo de República Dominicana, María Ángeles Pérez López de España y Lourdes Espínola Wiezell, nacida en Paraguay.

La apertura de esta edición XIII del Festival Latinoamericano de Poesía del Centro estará a cargo del actor Pompeyo Audivert, para presentar "Los límites y el caos", una obra alrededor de los textos del escritor argentino Jorge Enrique Ramponi, autor del memorable poema "Piedra infinita".

"Hay multiplicadores de la difusión poética como lo son la canción, el teatro, el cine, que permiten que las metáforas y las imágenes lleguen a muchísima gente. El Festival es una forma más de multiplicar el encuentro con los públicos, invita a los lectores de poesía a encontrase con el espíritu publico del acto presencial y ese encuentro a la vez también genera nuevos públicos oyentes y nuevos públicos lectores", anticipa Villafañe.

Se podrá ver "Artaud Sesión Teatral", de Eduardo Gilio; "Las que van", una obra sobre textos de Patricia Díaz Bialet y con dirección de Martín Urbaneja. También "Entre un hombre y una mujer", un recital poético musical sobre textos de Edgar Bayley, dirigido por Mariano Dossena y "Palabras para ellas", sobre poemas del actor y director Francisco Pesqueira, con dramaturgia, puesta y dirección de Emiliano Samar.

A su vez "Encuentro de poetas", sobre poemas de Jacobo Fijman y Vicente Zito Lema, con dirección de Ana Yovino; "Los empeños de una casa", de Sor Juana Inés de la Cruz, con puesta y dirección de Santiago Doria; y "Habitación Macbeth", la pieza de Pompeyo Audivert que lleva tres años ininterrumpidos en cartelera y a sala llena.

Durante el Festival, las mesas de debate darán pie a las lecturas de poesía. El miércoles 16 a las 17 tendrá lugar el debate "La poesía en el ensayo", el jueves 17, también a las 17, sobre la temática "La poesía en el teatro". Participará en esta mesa Eduardo Gilio (Buenos Aires), Ingrid Pelicori (Buenos Aires), Francisco Pesqueira (Córdoba) y Ana Yovino (Buenos Aires).

El viernes 18, se realizará el homenaje a José Pedroni a cien años de su poesía. En simultáneo, habrá una mesa de debate en la sala Osvaldo Pugliese en torno a "La poesía en el taller literario" que contará con la presencia de María del Carmen Colombo (Buenos Aires), Ana Guillot (Buenos Aires), Gabriela Stoppelman (Buenos Aires) y Camilo Sánchez (Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires).

¿Cuál es la importancia de recurrir a la poesía para debatir? "Siempre hay que encontrar espacios para el debate poético, el debate literario o el debate político cultural. Hay que pensar cómo circulan justamente las imágenes, las metáforas en la sociedad, el libro como bien cultural. Hoy las palabras, las imágenes, las metáforas ya no tienen solo valor de uso, también han pasado a tener valor de cambio. En los motores de búsqueda las palabras se venden, estamos viviendo el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo esto es muy provocativo para el debate", reflexiona Villafañe.

"En la edición de este Festival abordaremos justamente el tema del ensayo poético como género literario y todo lo que implica el ensayo para debatir los estados de la poesía. También tendremos una mesa sobre la poesía y el teatro y como la poesía impacta en el texto dramático. También una mesa sobre los talleres literarios y el desarrollo del oficio, el trabajo con la palabra, y los métodos para organizar un sistema de estudio literario más abierto, plural, creativo, transformador", sobre los temas que se abordarán en el Centro Cultural de la Cooperación.

Para concluir el Festival, el poeta dominicano Mateo Morrison, ganador del Premio Nacional de Literatura de República Dominicana en 2010, participará de una conversación junto a Vicente Muleiro a las 20.

¿De qué manera esta iniciativa saca a la poesía de un círculo cerrado? "La poesía está tanto en los círculos cerrados como en la vida cotidiana. Hay un cierto prejuicio que considera que la poesía solo circula entre los entendidos. Pero la poesía como experiencia, no solo transcurre en el trabajo del poeta o en la ensayística literaria como tema, la experiencia poética está en la vida cotidiana del ciudadano, ocurre que hay personas que no saben que viven experiencias poéticas, no saben que utilizan imágenes o metáforas poéticas para explicar asuntos naturales de la vida", responde el director.

Las poéticas "impactan en la sociedad de muchas formas", explica Villafañe. "Es cierto que existe un núcleo cerrado del lenguaje que transita a veces solo entre los poetas, pero el poeta crea una nueva lengua dentro de la lengua, hace vivir a la palabra, recrea la comunicación, el encuentro afectivo", afirma el gestor.

Irma Verolín, cuentista y poeta, (1953) y Rafael Felipe Oteriño (1945), son dos poetas de gran trayectoria que participan por primera vez en el festival. En poesía, ella publicó "De madrugada", "Los días", (Primer Premio Fundación Victoria Ocampo) y Árbol de mis ancestros. Por su parte, Oteriño es autor de doce libros de poesía -el último titulado "Y el mundo está ahí" (2019)- y de los ensayos sobre poesía "Una conversación infinita" (2016) y "Continuidad de la poesía" (2020).

Para Verolín, "la posibilidad de intercambio es siempre valiosa, más tratándose de perspectivas estéticas y, por supuesto, lo es aún más tratándose de poesía", según cuenta a Télam. "Me interesa especialmente la posibilidad de escuchar voces de poetas que escriben en castellano y que son latinoamericanos", asegura la poeta en sintonía con la propuesta del festival y señala: "Lamentablemente no tenemos tanta conexión como deberíamos los países latinoamericanos entre nosotros y esto responde a una cuestión de dominación cultural por parte de los países hegemónicos. El intercambio no se reduce a líneas estéticas solamente sino que atañe a nuestra identidad como países miembros de la Patria Grande. Ya sabemos que la poesía en tanto arte es un espejo identitario muy poderoso".

Oteriño estará el miércoles 16, también en la Sala Osvaldo Pugliese, de 17 a 18.30 en la mesa de debate "La poesía en el ensayo" junto a Américo Cristófalo e Ivonne Bordelois. El jueves 17, de las 20 a las 21.30, compartirá lecturas junto a Lourdes Espínola Wiezell (Paraguay), Julieta Lopérgolo (Rosario, Santa Fe), Mónica Sifrim (Buenos Aires), Gabriel Caldirola (Buenos Aires), Loreley El Jaber (Buenos Aires) y Mateo Morrison (Rep. Dominicana).

¿Cómo logra la lectura de poesía en voz alta no perder vigencia? "Su libertad intrínseca y su oído alerta a los cambios culturales le permiten introducir su mensaje de modo franco, a través del libro y del recital, o en forma subrepticia, en la conversación de la mesa de café", explica Oteriño.

"La poesía es, por naturaleza, un espacio de debate, modo de conocimiento y de interrogación, sin dejar por eso de ser, asimismo, canto, goce, celebración. No conozco otra manera de permitirle alcanzar este cometido más que dejarla andar, salir a la calle, pasar de boca en boca", concluye el poeta de cara a un festival que multiplica la poesía. (Télam)